Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán Nhâm Dần trên cả nước

TPO - Ngày 20/1, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.715 ca nhiễm mới với 78 ca nhập cảnh và 16.637 trường hợp trong nước (tăng 701 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố, có 11.796 ca trong cộng đồng.

TPO - Mặc dù còn 2 ngày nữa Ngày hội hiến máu tình nguyện "Chủ Nhật Đỏ" lần thứ XIV-2022 mới diễn ra tại Nghệ An nhưng hiện nay đã có nhiều đơn vị trong tỉnh tổ chức hưởng ứng. Thông điệp "Hiến máu an toàn - Phòng, chống dịch bệnh COVID-19" đang lan tỏa rộng rãi tại Nghệ An.