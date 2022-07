Dự án shophouse Đức Hòa - Long An hút nhà đầu tư phía Bắc

Sau đại dịch, giới đầu tư bất động sản phía Bắc đang có xu hướng Nam tiến vì thị trường miền Bắc ngày càng thu hẹp do thiếu dự án mới. Những khu vực vùng ven TP. Hồ Chí Minh như Long An, Đồng Nai đang hút các nhà đầu tư nhờ các sản phẩm có tính thanh khoản cao và giá trị lợi nhuận mang lại khá tốt.

“Làn sóng” Nam tiến của nhà đầu tư phía Bắc

Sau 2 năm đại dịch, thị trường bất động sản phía Nam đang trở lại với tốc độ khá tốt. Bên cạnh các nhà đầu tư bản địa, lý do khiến nhiều dự án phía Nam đắt khách chính là nhờ vào sự đổ bộ của giới đầu tư miền Bắc như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh…

Giới quan sát nhận xét, trong xu hướng trải đều dòng vốn ra nhiều nơi để tránh rủi ro, phần lớn những nhà đầu tư phía Bắc tham gia thị trường bất động sản TP.HCM và các tỉnh lân cận là những nhà đầu tư chuyên nghiệp và có tiềm lực tài chính mạnh.

Được đánh giá là những nhà đầu tư có "khẩu vị" khác biệt, giới đầu tư phía Bắc chuộng những vùng đất mới, có tiềm năng tăng giá trong tương lai. Họ ưu tiên những sản phẩm có tỷ suất sinh lời cao, thanh khoản tốt và được phát triển bởi các đơn vị bất động sản uy tín.

Điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư này là TP.HCM và các đô thị vệ tinh lân cận như Long An, Đồng Nai, Bình Dương - nơi sở hữu nhiều dự án quy mô của những tập đoàn lớn, có tiềm lực. Tuy nhiên, hiện giá trị bất động sản tại Đồng Nai, Bình Dương đã tăng cao nên các nhà đầu tư có xu hướng chuyển về Long An do quỹ đất rộng, thu hút vốn FDI và quy hoạch bài bản.

Giới chuyên gia tin rằng, Long An có đủ mọi lợi thế để có một kịch bản phát triển và tăng trưởng tựa như Đồng Nai, thậm chí vượt xa hơn nhờ những chính sách nâng cấp hạ tầng và thu hút đầu tư kịp thời của địa phương.

Từ đầu năm nay, thị trường Long An đang trở thành tâm điểm đầu tư phía Nam, đặc biệt từ khi các đơn vị phát triển BĐS lớn đổ bộ triển khai các dự án quy mô. Sở hữu lợi thế vị trí cửa ngõ phía tây TP. HCM với các tuyến đường giao thông huyết mạch, Long An nói chung và Đức Hòa – huyện giáp ranh “thủ phủ kinh tế” cả nước là nơi hưởng lợi lớn nhất.

Đại diện một sàn phân phối tại TP. HCM cho biết, các nhà đầu tư miền Bắc chiếm tỷ lệ ngày càng lớn trong tổng số khách hàng quan tâm đến các dự án được quy hoạch bài bản tại Long An. Nhiều sự kiện giới thiệu, ra mắt sản phẩm mới mà anh tham gia gần đây, lượng khách từ phía Bắc luôn chiếm 30-40%. Hơn phân nửa trong số này đã quyết định “xuống tiền” không lâu sau đó.

Thống kê hành vi tìm kiếm trên một trang BĐS cũng cho thấy, với hàng loạt dự án cao cấp được phát triển, Long An đang hút vốn từ giới đầu tư phía Bắc. Mức độ tìm kiếm bất động sản tại đây diễn biến tích cực từ đầu năm đến nay.

Dự án shophouse tại Đức Hòa Long An hút nhà đầu tư sành sỏi

Nói là Nam tiến nhưng không phải giới đầu tư miền Bắc “ném tiền” vào thị trường xa bờ một cách ồ ạt. Bởi hơn ai hết, họ là những nhà đầu tư thông thái, có kinh nghiệm lâu năm tại thị trường nhạy cảm này. Khu vực được họ khoanh vùng là những dự án có tiềm năng tại Long An, Đồng Nai, trong đó dự án shophouse Đức Hòa là một ví dụ.

Đây là dự án do MIKGroup phát triển gồm 426 căn shophouse, tọa lạc vị trí đắc địa trên tuyến đường 3/2 bề thế nhất thị trấn Hậu Nghĩa, khu vực có dân cư hiện hữu cũng như sự kết nối rất tốt về giao thông đến tiện ích xung quanh và các vùng lân cận như: Miền Tây, TP.HCM, Tây Ninh…

Là dự án quy mô lớn tại Đức Hoà thời điểm hiện tại, Imperia Grand Plaza Đức Hòa cũng được kỳ vọng sẽ là niềm tự hào của thị trường bất động sản tại đây. Dự án hội tụ đầy đủ các yếu tố để không chỉ trở thành tuyến phố thương mại sầm uất và nhộn nhịp bậc nhất và là địa chỉ văn hóa được hàng chục nghìn người lui tới thưởng ngoạn mỗi năm.

Sự đa dạng của ngôn ngữ kiến trúc, đáp ứng mọi khẩu vị khách hàng trong 3 phân khu phố kinh doanh chính là điều đầu tiên có thể nhận thấy ở Imperia Grand Plaza Đức Hòa. Phố Tây nổi bật với kiến trúc tân cổ điển sang trọng; phố Trung tâm là sự kết hợp Á – Âu thanh lịch và phố Đông với lối kiến trúc Á Đông mang đậm bản sắc. Trong đó, phân khu phố Đông hiện đang được giới thiệu ra thị trường và tạo tiếng vang về một sản phẩm mang giá trị khai thác đầu tư và giá trị biểu tượng kiến trúc.

Ngoài những lợi thế nêu trên, dự án Imperia Grand Plaza Đức Hòa còn có hấp lực lớn đối với các nhà đầu tư phía Bắc bởi đơn vị phát triển dự án – MIKGroup vốn đã rất thành công với nhiều dự án tại Hà Nội. Không ít nhà đầu tư mua dự án shophouse Đức Hòa vì muốn “theo chân” Nam tiến cùng ông lớn bất động sản này. Trong sự kiện ra mắt chính thức phân khu phố Đông vừa qua, lượng khách hàng phía Bắc, đặc biệt là Hà Nội đã chiếm tới gần nửa số lượng giao dịch.

Trong thời gian tới, dự án shophouse Đức Hòa hứa hẹn sẽ mang đến nhiều thông tin và các cơ hội đầu tư hấp dẫn cho các nhà đầu tư phía Bắc với sự đồng hành các 4 đại lý tại Hà Nội. Bên cạnh chính sách tài chính ưu việt, được hỗ trợ lãi suất 0% trong vòng 24 tháng, ân hạn gốc 36 tháng, sở hữu shophouse dự án Imperia Grand Plaza Đức Hòa thời điểm này, khách hàng còn có cơ hội bốc thăm trúng thưởng xe ô tô Camry 2.5 Q cùng nhiều phần quà giá trị khác.