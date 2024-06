Dự án D-One Sài Gòn bị yêu cầu rà soát nhiều vấn đề

TPO - Cục Kinh tế - Bộ Quốc phòng yêu cầu làm rõ việc đảm bảo vốn đầu tư xây dựng dự án D-One Sài Gòn, việc Công ty TNHH MTV Đông Hải thỏa thuận “đồng ý cho Công ty CP Đầu tư Vũ Tiên ứng vốn để đầu tư xây dựng phần thô dự án trung tâm phức hợp”.

Rà soát nhiều vấn đề

Cục Kinh tế - Bộ Quốc phòng vừa có văn bản số 1111/CKT-KSV đề nghị Quân khu 7 chỉ đạo các cơ quan chức năng và Công ty TNHH MTV Đông Hải, Công ty CP Đầu tư Vũ Tiên làm rõ mối quan hệ giữa đơn vị quản lý đất quốc phòng; đơn vị chủ trì thực hiện (Công ty TNHH MTV Đông Hải - chủ đầu tư); doanh nghiệp tiếp tục và trực tiếp thực hiện (Công ty CP Đầu tư Vũ Tiên - đối tác hợp tác) tại khu đất số 12 Phan Văn Trị, phường 7, quận Gò Vấp, TPHCM (tên thương mại là dự án D-One Sài Gòn).

Trong đó, làm rõ vai trò là chủ đầu tư dự án của Công ty TNHH MTV Đông Hải và việc Công ty CP Đầu tư Vũ Tiên chịu trách nhiệm đảm bảo 100% nguồn vốn hợp tác để đầu tư xây dựng mới và duy trì hoạt động của trung tâm phức hợp. Hình thức hợp tác thông qua việc thành lập ban quản lý dự án, mà Công ty TNHH MTV Đông Hải thực hiện quyền giám sát, quản lý khu đất. Như vậy, với cơ chế này, Công ty TNHH MTV Đông Hải không thể thực hiện vai trò chủ đầu tư.

Đồng thời, rà soát hồ sơ để đảm bảo việc xử lý hợp đồng nguyên tắc giữa Công ty TNHH MTV Đông Hải và Công ty CP Đầu tư Vũ Tiên là phù hợp quy định của pháp luật, chỉ đạo của Bộ Quốc phòng. Đặc biệt, làm rõ việc đảm bảo vốn đầu tư xây dựng dự án và việc Công ty TNHH MTV Đông Hải thỏa thuận “đồng ý cho Công ty CP Đầu tư Vũ Tiên ứng vốn để đầu tư xây dựng phần thô dự án trung tâm phức hợp” có phù hợp không? Năng lực của đối tác như thế nào? Việc sử dụng vốn của Công ty TNHH MTV Đông Hải có tuân thủ pháp luật về việc sử dụng vốn theo quy định tại Luật số 69/2014/QH13 (Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp) và điều lệ của Công TNHH MTV ty Đông Hải).

Theo quyết định phê duyệt chủ trương số 510/TTr-PKT ngày 27/9/2016, dự án D-One Sài Gòn do Công ty TNHH MTV Đông Hải làm chủ đầu tư, có chức năng thương mại, dịch vụ và văn phòng. Sau đó, tại quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương số 01/TTr-PKT ngày 10/1/2018, dự án được bổ sung chức năng căn hộ thương mại, hồ bơi, sân tennis.

Đến ngày 21/12/2023, Cục Kinh tế - Bộ Quốc phòng đã có văn bản hỏa tốc số 3844/CKT-KSV yêu cầu bổ sung hồ sơ, hoàn thiện phương án xử lý để tiếp tục thực hiện hợp đồng liên doanh, liên kết của Công ty TNHH MTV Đông Hải trong việc đầu tư dự án.

Cụ thể, phải làm rõ một số nội dung trong hợp đồng không phù hợp với sử dụng đất, như các dịch vụ kinh doanh dễ gây mất an toàn về an ninh trật tự; làm rõ việc ứng vốn xây dựng công trình trong khi dự án vẫn chưa xác định tổng mức đầu tư; mật độ xây dựng; thời hạn sử dụng đất theo hợp đồng đến tháng 12/2064, do đó cần rà soát lại hiệu quả sử dụng đất của doanh nghiệp thông qua đối tác.

Ngoài ra, chủ đầu tư phải làm rõ thêm các nội dung như quy mô sử dụng đất, các chỉ tiêu quy hoạch dự kiến đầu tư xây dựng mới dự án để đảm bảo hiệu quả sử dụng đất của doanh nghiệp...

Không còn căn hộ cho thuê?

Sau đó, ngày 9/1/2024, Công ty TNHH MTV Đông Hải đã có văn bản gửi Cục Kinh tế - Bộ Quốc phòng và phòng Tham mưu - Cục Hậu cần báo cáo về quy mô sử dụng đất, chỉ tiêu quy hoạch dự kiến, tổng mức đầu tư.

Cụ thể, dự án có diện tích hơn 17.425 m2; quy mô 1 tầng hầm và 5 tầng nổi. Trong đó, tầng hầm có tổng diện tích 12.000 m2 làm bãi giữ xe và kỹ thuật phụ trợ, 5 tầng nổi với chức năng thương mại, dịch vụ, văn phòng và các tiện ích phụ trợ, chưa bao gồm tầng kỹ thuật và mái. Dự kiến tổng mức đầu tư xây dựng công trình 490 tỷ đồng do Công ty CP Đầu tư Vũ Tiên chịu trách nhiệm đảm bảo 100% nguồn vốn.

Dự án đã được UBND TPHCM có văn bản số 1133/UBND-ĐT ngày 29/3/2023, ý kiến phù hợp với quy hoạch địa phương đối với việc sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế.

Đáng chú ý, trong báo cáo giải trình cho thấy dự án không có chức năng căn hộ thương mại cho thuê. Đồng thời, báo cáo cũng nêu rõ, trong trường hợp Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất, Bộ Quốc phòng chấm dứt phương án hợp tác trước hạn cho mục đích quốc phòng, thì Công ty CP Đầu tư Vũ Tiên sẽ không được bồi thường về đất, mà chỉ được bồi thường giá trị tài sản trên đất.

Từ cuối năm 2018, dự án đã được môi giới rao bán. Tại dự án D-One Sài Gòn, xuất hiện nhiều nhà môi giới, Công ty CP DHA D-One là bên nhận giữ chỗ. Theo quảng cáo, D-One Sài Gòn được quy hoạch trên tổng diện tích 2 ha, bao gồm 322 căn hộ studio và 226 shophouse kinh doanh hiện đại.