Động thái của Trung Quốc trong giải cứu bất động sản

Ngày 11-3, Công an tỉnh tổ chức Lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ đối với một số cán bộ đang công tác tại Công an thành phố Biên Hòa và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh.