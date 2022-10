Đồng Phục Sài Gòn - Mở rộng sang thị trường Mỹ, EU với các nguồn lực

Đồng Phục Sài Gòn hướng đến mục tiêu không chỉ phủ sóng rộng rãi tại Việt Nam mà còn tìm cơ hội tiếp cận thị trường nước ngoài. Trong đó, Mỹ và EU là thị trường tiềm năng mà Đồng Phục Sài Gòn đang từng bước chuẩn bị các nguồn lực để chinh phục.

Mỹ, EU thị trường đầy tiềm năng để thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm may mặc

Hiện nay, Mỹ và EU là hai thị trường nhập khẩu các sản phẩm dệt may hàng đầu thế giới. Hai thị trường này chiếm đến 34% tổng giá trị nhập khẩu của ngành dệt may trên thế giới. Đồng thời, tốc độ tăng nhập khẩu các sản phẩm dệt may tăng 3%/năm. Chính vì vậy, ngành dệt may của Việt Nam luôn tìm cách tiếp cận thị trường Mỹ và EU. Trên thực tế, Mỹ và EU cũng đang là thị trường tiêu thụ lớn nhất các sản phẩm dệt may của Việt Nam.

Khi tiếp cận được thị trường Mỹ và EU mang đến rất nhiều lợi ích cho các đơn vị sản xuất. Bởi đơn hàng ổn định, doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động xuất khẩu các sản phẩm may mặc cho thị trường này cao. Trong bối cảnh thị trường này, Đồng phục Sài Gòn cũng đặt mục tiêu mở rộng sang thị trường Mỹ và EU. Để đạt được mục tiêu này, Đồng phục Sài Gòn đang nỗ lực không ngừng chuẩn bị các nguồn lực để đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường.

Đồng phục Sài Gòn chuẩn bị các nguồn lực tiếp cận thị trường may mặc Mỹ và EU

Để đưa sản phẩm của thương hiệu ra nước ngoài là điều không hề dễ dàng. Đồng phục Sài Gòn hiểu được điều này nên đang nỗ lực chuẩn bị các nguồn lực để tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường ra nước ngoài. Trong đó, Mỹ và EU là mục tiêu chính của Đồng phục Sài Gòn.

Về quy mô nhà xưởng

Đồng Phục Sài Gòn chú trọng đầu tư về hệ thống nhà xưởng hiện đại, quy mô lớn. Đặc biệt, nhà xưởng không ngừng được mở rộng quy mô để đáp ứng với tình hình thực tế. Vì vậy, xét về quy mô nhà xưởng, Đồng phục Sài Gòn có thể đáp ứng nhu cầu sản xuất của mọi đơn hàng dù là số lượng lớn.

Về trang thiết bị máy móc

Đồng phục Sài Gòn trang bị đầy đủ các loại máy sản xuất, máy cắt, máy hoàn thiện đến từ các thương hiệu nổi tiếng. Máy móc được ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất để đảm bảo cho ra đời những dòng sản phẩm chất lượng nhất.

Về đội ngũ công nhân may

Đồng phục Sài Gòn có đội ngũ công nhân may hùng hậu, tay nghề cao và giàu kinh nghiệm. Vì vậy, mọi dòng sản phẩm may mặc, đồng phục đều đảm bảo kiểu dáng đẹp. Và hơn thế, sản phẩm có sự chỉn chu đến từng đường may, từng chiếc cúc. Với sự chỉn chu trong từng sản phẩm, Đồng phục Sài Gòn tự tin sẽ đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường may mặc Mỹ và EU.

Về đội ngũ nhân viên thiết kế giỏi

Đồng phục Sài Gòn có đội ngũ nhân viên thiết kế giỏi, nắm bắt xu hướng thời trang tốt. Mỗi bản thiết kế đều được nghiên cứu kỹ lưỡng để đảm bảo phù hợp với tính chất công việc, tạo cảm giác thoải mái cho người mặc và gia tăng độ nhận diện cho thương hiệu. Vì vậy, kiểu dáng thiết kế của các sản phẩm may mặc Đồng phục Sài Gòn luôn mang đến sự hài lòng cho tất cả các khách hàng.

Về quy trình làm việc

Đồng phục Sài Gòn xây dựng quy trình làm việc theo giải pháp ODM. Đây là quy trình làm việc khoa học, đảm bảo sự tương tác và nhất trí giữa bên đặt hàng và nhà sản xuất. Trong mỗi công đoạn của quy trình làm việc đều được giám sát kỹ lưỡng. Điều này giúp đảm bảo các sản phẩm may mặc, đồng phục luôn có chất lượng tốt nhất, đúng với yêu cầu ban đầu.

Với hồ sơ năng lực vượt trội, mục tiêu mở rộng sang thị trường Mỹ, EU của Đồng phục Sài Gòn không phải là xa vời. Chỉ cần Đồng phục Sài Gòn kiên trì theo đuổi mục tiêu, thực hiện từng bước một chắc chắn, cơ hội mang sản phẩm sang thị trường Mỹ, EU là vô cùng sáng giá.

