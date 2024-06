Đóng điện hạng mục thứ 2 thuộc dự án đường dây 500kV mạch 3

Lúc 2h35 phút ngày 18/6/2024, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB) và các đơn vị liên quan đóng điện thành công hạng mục Mở rộng ngăn lộ 585, 586 TBA 500kV Phố Nối và đoạn tuyến đường dây từ 2 phần ngăn lộ mở rộng đến vị trí 319 dự án đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn Nhà máy nhiệt điện Nam Định I – Phố Nối, vượt trước tiến độ 2 ngày so với yêu cầu của EVNNPT.

Hạng mục mở rộng ngăn lộ tại TBA 500kV Phố Nối thuộc dự án đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I – Phố Nối do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc thay mặt EVNNPT điều hành quản lý dự án.

Hạng mục do Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 4 đảm nhận công tác thiết kế, Công ty CP Cơ điện Minh Quang đảm nhận thi công xây lắp, lắp đặt vật tư thiết bị, Công ty Dịch vụ kỹ thuật Truyền tải điện là đơn vị cấu hình máy tính, Công ty Truyền tải điện 1 – đơn vị tư vấn giám sát phần điện và là đơn vị tiếp nhận quản lý vận hành.

Hạng mục mở rộng ngăn lộ tại TBA 500kV Phố Nối được xây dựng trên phần diện tích đất dự phòng cho hai ngăn đường dây 500kV nằm trong khuôn viên Trạm 500kV Phố Nối hiện hữu.

Việc đóng điện hạng mục mở rộng ngăn lộ tại TBA 500kV Phố Nối để sẵn sàng cho việc đóng điện 2 mạch đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn từ Nhà máy nhiệt điện Nam Định I – Phố Nối nhằm tăng cường liên kết hệ thống điện, nâng cao ổn định, an toàn cung cấp điện.

Việc mở rộng ngăn lộ cũng giúp nâng cao độ dự trữ ổn định trên giao diện Bắc – Trung, kết hợp với cung đoạn đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Quỳnh Lưu – Thanh Hóa – Nam Định I góp phần tạo mối liên kết mạnh từ trung tâm các nguồn điện Bắc Trung Bộ về trung tâm phụ tải khu vực miền Bắc là cơ sở quan trọng để vận hành an toàn, tin cậy, ổn định và tối ưu cho hệ thống điện góp phần giảm chi phí vận hành hệ thống điện. Cùng đó, giúp truyền tải công suất các nhà máy nhiệt điện khu vực Bắc Trung Bộ cũng như các nhà máy năng lượng tái tạo khu vực Bắc Trung Bộ và phụ cận vào hệ thống điện quốc gia, cung cấp điện cho trung tâm phụ tải khu vực miền Bắc.

Đây là hạng mục thứ 2 của Dự án đường dây 500kV mạch 3 hoàn thành đóng điện (trước đó là hạng mục mở rộng Trạm biến áp 500kV Quảng Trạch). Việc hoàn thành hạng mục này là động lực quan trọng để toàn công trường quyết tâm hoàn thành dự án đường dây 500kV mạch 3, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Khen thưởng đột xuất cho đơn vị hoàn thành sớm dựng 2 cột đường dây 500kV mạch 3

Chiều 16/6, Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) – Phạm Lê Phú đã trao khen thưởng đột xuất của Tổng công ty cho 1 tập thể và 56 cá nhân thuộc Truyền tải điện Đông Bắc 1 (Công ty Truyền tải điện 1) đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong việc tăng cường, hỗ trợ lắp dựng cột Dự án đường dây 500kV mạch 3.

Ông Phạm Minh Khôi – Phó Giám đốc Truyền tải điện Đông Bắc 1 cho biết, đơn vị được giao dựng cột vị trí 17 dự án đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn Nhà máy nhiệt điện Nam Định I – Thanh Hóa thuộc địa bàn huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định và vị trí 177 Dự án đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn Nhà máy nhiệt điện Nam Định I – Phố Nối thuộc địa bàn huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình).

Với việc tổ chức biện pháp thi công hợp lý, sau 15 ngày nhận nhiệm vụ, đơn vị đã hoàn thành dựng cột vị trí 17 đáp ứng được tiến độ so với yêu cầu của EVNNPT đặt ra. Sau khi hoàn thành vị trí 17, đơn vị tiếp tục được EVNNPT tin tưởng giao lắp đặt vị trí 177 là vị trí cột néo gồm 2 thân nên khối lượng thép rất lớn lên 161 tấn. Tuy nhiên với biện pháp thi công hợp lý, cùng tinh thần làm việc theo phương châm chỉ đạo của Thủ tướng “vượt nắng thắng mưa”, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương” nên đến ngày 16/6/2024 đơn vị đã hoàn thành công tác dựng cột 2 vị trí.

Tại buổi động viên và trao khen thưởng, Tổng giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Truyền tải điện Đông Bắc 1 và các cá nhân sau khi có chỉ đạo đã bố trí đúng, đủ lực lượng để tham gia dựng cột dự án đường dây 500kV mạch 3. Truyền tải điện Đông Bắc 1 là đơn vị đầu tiên hoàn thành dựng 2 cột sau khi có chỉ đạo của tổng công ty, qua đó cho thấy đơn vị đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo và thể hiện rõ tinh thần, trách nhiệm cao nhất khi tham gia dự án.

Tổng giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú yêu cầu Truyền tải điện Đông Bắc 1 nói riêng và các đơn vị tăng cường tham gia dựng cột dự án trong quá trình thi công cần thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở việc thực hiện các quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường trên công trường, tuân thủ và nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của EVN, EVNNPT. Cùng đó, thực hiện kiểm soát có hệ thống, chặt chẽ các biện pháp đảm bảo an toàn lao động đối với công tác trèo cao để dựng cột, lắp đặt cách điện, phụ kiện, kéo rải căng dây,... nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình thi công xây dựng, đặc biệt trong điều kiện cường độ thi công cao, làm tăng ca, diễn biến bất thường của thời tiết.