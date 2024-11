Đón cột mốc 32 năm thành lập, Nam Long trao ngàn tri ân cho khách hàng

Chào đón cột mốc 32 năm thành lập, Nam Long triển khai loạt chương trình tri ân và đồng hành cùng người mua nhà.

Ngày 16/11/1992, công ty TNHH Xây dựng Nam Long được thành lập, trở thành 1 trong 5 công ty tư nhân kinh doanh bất động sản đầu tiên tại thời điểm Chính phủ bắt đầu mở cửa cho doanh nghiệp tư nhân hoạt động.

Năm 2024 là mốc son quan trọng, đánh dấu hành trình 32 năm không ngừng phát triển, vững vàng, hào khí trước mọi thăng – trầm và kiên định với sứ mệnh kiến tạo môi trường sống, sản phẩm giá trị vì cộng đồng.

Chào đón cột mốc đặc biệt này, mới đây, Nam Long công bố loạt chính sách tri ân, đồng hành cùng người mua nhà tại các dự án, khu đô thị chủ đầu tư đang triển khai.

Loạt ưu đãi tri ân đồng hành

Với sản phẩm nhà phố, biệt thự Izumi City giai đoạn 1, chủ đầu tư tung ưu đãi lên đến 1,5 tỷ đồng dành cho khách hàng mua nhà và về an cư ngay trong quý 4/2024. Đồng thời, 32 khách hàng giao dịch thành công trong tháng 11 sẽ được ưu đãi thêm 320 triệu. Izumi City là khu đô thị tích hợp do Nam Long hợp tác cùng Hankyu Hanshin Properties phát triển, tọa lạc tại Biên Hòa, Đồng Nai. Dự án có quy mô 170ha, trong đó, giai đoạn 1 với 275 sản phẩm được quy hoạch theo mô hình compound (khu biệt lập) đã hoàn thiện và đang chào đón cư dân về an cư.

Về phía Tây, khu đô thị tích hợp Waterpoint 355ha cũng đang tung ưu đãi đặc biệt dành tặng 11 khách hàng giao dịch thành công trong tháng 11 này với giá trị 320 triệu cho mỗi giao dịch. Tọa lạc trên tỉnh lộ 830 (Bến Lức, Long An), ngay điểm giao giữa TP.HCM và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, Waterpoint được định hướng trở thành đô thị vệ tinh quan trọng trong vùng phát triển TP.HCM, đáp ứng nhu cầu an cư của hơn 10.000 gia đình. Hiện tại, chủ đầu tư đang giới thiệu các sản phẩm biệt thự Grand Villa thuộc khu compound The Aqua và Park Village.

Tại TP.HCM, chủ đầu tư dành quà tặng lên đến 546 triệu đồng cho khách mua và nhận nhà dự án Akari City giai đoạn 2 ngay trong quý 4. 32 giao dịch thành công trong tháng 11 sẽ được ưu đãi thêm 32 triệu đồng trên mỗi giao dịch. Akari City giai đoạn 2 quy mô 1.707 sản phẩm vừa được chủ đầu tư chính thức bàn giao từ 27/10 vừa qua theo đúng cam kết.

Chính sách này cũng đang được áp dụng với quỹ căn cuối cùng thuộc Mizuki Park – khu đô thị 26ha tọa lạc tại Bình Chánh.

Trong khi đó, tại dự án Nam Long II Central Lake (Cần Thơ), Nam Long tung chính sách thanh toán nhẹ nhàng cùng ưu đãi 32 triệu đồng cho 32 giao dịch thành công trong tháng sinh nhật tập đoàn. Đây cũng là dự án đang thu hút sự quan tâm mạnh từ thị trường. Được biết, tháng 11 này, chủ đầu tư sẽ giới thiệu 274 sản phẩm (gồm đất nền và nhà phố thương mại xây sẵn).

32 năm kiến tạo đô thị

Ngay từ những ngày đầu thành lập, dù thị trường “thăng hoa” cùng phân lô, bán nền, sốt đất, Nam Long đã chọn hướng đi khác biệt, tỉ mẩn quy hoạch, nghiêm túc đầu tư và đặt uy tín – chất lượng lên làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động.

32 hình thành và phát triển, Nam Long khẳng định vị thế hàng đầu của một nhà kiến tạo đô thị tích hợp với 11 khu đô thị tại 6 tỉnh, thành, mang đến tổ ấm an cư cho hơn 31.000 gia đình Việt. Chuỗi khu đô thị tích hợp mang thương hiệu Nam Long đã tạo dựng được niềm tin về tổ hợp không gian sống tiện nghi, chất lượng và bền vững, đồng hành cùng sự lột xác của diện mạo đô thị Việt Nam hàng thập kỷ qua.

Với lợi thế về uy tín, bề dày kinh nghiệm, khả năng thích ứng với thị trường và hội nhập quốc tế sâu rộng, Nam Long vững bước tiến vào chu kỳ phát triển mới, hiện thực hóa tầm nhìn trở thành tập đoàn bất động sản tích hợp hàng đầu Việt Nam và khu vực.

Theo đó, Nam Long đang tăng tốc triển khai đồng loạt khu đô thị tích hợp như Waterpoint 355 ha (Long An), Izumi City 170ha (Đồng Nai), Nam Long II Central Lake 43,8ha (Cần Thơ), Mizuki Park 26ha (TP.HCM)…

Với tiêu chí không chỉ phát triển đô thị, mà còn thiết lập phong cách sống cho cộng đồng, tại mỗi khu đô thị, chủ đầu tư liên tục bổ sung các mảnh ghép tiện ích – dịch vụ để nâng tầm chất lượng sống. Đơn cử, với Waterpoint, từ quý III/2024, trường Nội trú Song ngữ Quốc tế EMASI Plus, phòng khám đa khoa, cửa hàng thực phẩm San Hà Foodstore Plus lần lượt đi vào hoạt động, thổi sinh khí mới giàu sức sống cho diện mạo đô thị. Hay Izumi City giai đoạn 1 với mô hình compound khép kín, quy hoạch hệ thống tiện ích nội khu hoàn chỉnh, thống an ninh đa lớp, mang đến không gian sống hiện đại giữa thiên nhiên...

Việc chú trọng đến chất lượng an cư tại các khu đô thị còn được thể hiện qua loạt chương trình, hoạt động tạo điểm đến mà Nam Long thường xuyên tổ chức, mang đến tọa độ vui chơi, thư giãn, gắn kết cộng đồng, để mỗi khu đô thị đều “sống” và thực sự đáng sống.

Đây cũng là các yếu tố khiến các khu đô thị của Nam Long luôn ghi nhận tỉ lệ “sáng đèn” nhanh và cao, hình thành các cộng đồng hạnh phúc, giàu bản sắc, định hình rõ nét dấu ấn của nhà phát triển bất động sản chuyên nghiệp hướng đến chuẩn mực quốc tế.