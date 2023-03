Doji Land lọt top 10 nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam 2022

Ngày 10/03/2023, tại Lễ vinh danh Bất động sản và Thương hiệu dẫn đầu năm 2022-2023 được tổ chức tại Trung tâm hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản DOJI LAND (“DOJI LAND”) đã được vinh danh tại hai hạng mục giải thưởng quan trọng là “Top 10 nhà phát triển Bất động sản hàng đầu Việt Nam 2022” và “Top 10 Dự án chung cư cao cấp tốt nhất Việt Nam năm 2022” cho dự án Diamond Crown Hai Phong.

Lễ Vinh danh thương hiệu Bất động sản dẫn đầu năm 2022 – 2023 do Tạp chí Điện tử Bất động sản Việt Nam (Reatimes) và Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam (VIRES) tổ chức nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển bền vững và minh bạch của thị trường BĐS Việt Nam trong thời gian qua.

Đây là kết quả của chương trình bình chọn, xếp hạng các Thương hiệu, Sản phẩm, Dịch vụ bất động sản từ 500.000 độc giả trên hệ thống Reatimes.vn và Hội đồng bình chọn trực tiếp, độc lập, khách quan, bao gồm các nhà báo, các chuyên gia kinh tế – luật – quy hoạch – kiến trúc – xây dựng – bất động sản hàng đầu trong nước.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã công bố danh sách Top 10 nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam 2022 với sự xuất hiện của những thương hiệu lớn và uy tín, có đóng góp quan trọng cho thị trường bất động sản và nền kinh tế đất nước. Giải thưởng được xét chọn dựa trên nhiều tiêu chí: tuân thủ đúng quy định của pháp luật, có đóng góp hiệu quả cho ngân sách nhà nước, được khách hàng, đối tác đánh giá cao, góp phần tạo ra xu thế, tác động tích cực lên thị trường bất động sản, có năng lực tài chính tốt, có nhiều đóng góp cho các hoạt động động từ thiện, hỗ trợ cộng đồng, có các dự án đã triển khai hoặc đưa vào sử dụng năm 2022.

Vượt qua những tiêu chí khắt khe của giải thưởng, DOJI LAND đã được vinh danh là “Top 10 nhà phát triển Bất động sản hàng đầu Việt Nam”, tiếp tục khẳng định vị trí tiên phong trên bản đồ những ông lớn trong ngành bất động sản Việt Nam.

Được khai sinh bởi Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI – Tập đoàn kinh doanh đa ngành, Top 5 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam, thừa hưởng từ DOJI uy tín sản phẩm, thương hiệu đẳng cấp, tiềm lực tài chính hùng mạnh và năng lực quản trị vượt trội, DOJI LAND là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực bất động sản kim hoàn với những kiệt tác mang giá trị nghệ thuật đỉnh cao, giải phóng công năng của bất động sản khỏi những chuẩn mực thông thường.

Bên cạnh thiết kế độc đáo, DOJI LAND đầu tư chăm chút cho chất lượng sống của cư dân với hệ thống thiết bị, vật liệu cao cấp, thân thiện với môi trường cùng hệ tiện ích all in one hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế. Mang tâm huyết kiến tạo cuộc sống tiện nghi, đẳng cấp cho cư dân, DOJI LAND ứng dụng các công nghệ hiện đại và phong cách sống thông minh thời thượng trong mỗi căn hộ, để hành trình sống là những ngày hạnh phúc, bền vững được xây đắp từ những giá trị đích thực.

Cũng tại lễ trao giải, dự án tiêu biểu của dòng sản phẩm bất động sản kim hoàn, được phát triển bởi DOJI LAND là dự án Diamond Crown Hai Phong đã được vinh danh tại hạng mục “Top 10 dự án chung cư cao cấp tốt nhất Việt Nam năm 2022”. Tọa lạc tại giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lê Hồng Phong, nơi lõi trung tâm kết nối của thành phố, Diamond Crown Hai Phong với thiết kế Diagrid độc đáo là tổ hợp sống – giải trí – mua sắm đỉnh cao định hình chuẩn sống mới cho người dân Hải Phòng.

Tại Diamond Crown Hai Phong, chất lượng cuộc sống của cư dân được đặt lên hàng đầu khi chủ đầu tư DOJI LAND đầu tư chăm chút từ trang thiết bị hiện đại & thông minh, vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường cũng như đảm bảo chất lượng cấp nước và không khí tốt nhất. Diamond Crown Hai Phong cũng là dự án chung cư đầu tiên tại Việt Nam được Hội đồng Công trình Xanh Hoa Kỳ trao chứng chỉ “Công trình Xanh LEED Residential- Silver”, ghi nhận công trình tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường sống.

Ngoài Diamond Crown Hai Phong, các công trình bất động sản nghệ thuật kim hoàn mang thương hiệu DOJI LAND ngay khi ra mắt đã gây tiếng vang lớn và trở thành biểu tượng kiến trúc và phong cách sống đỉnh cao tại các địa phương nơi dự án tọa lạc. Trong đó có thể kể đến Tháp kim cương DOJI Tower (Lê Duẩn, Hà Nội), trụ sở chính của Tập đoàn DOJI; Tháp đôi vương miện kim cương Diamond Crown Hai Phong cao nhất thành phố Hải Phòng; Khách sạn Best Western Premier đầu tiên tại Quảng Ninh - Best Western Premier Sapphire Ha Long; Khu căn hộ hạng sang The Sapphire Residence, và kiệt tác dinh thự The Sapphire Mansions bên Vịnh Hạ Long. Trong thời gian tới, DOJI LAND sẽ tiếp tục phát triển các công trình bất động sản hạng sang với thương hiệu Diamond Crown tại nhiều tỉnh thành trên cả nước như Hải Phòng, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hạ Long, Huế…

Với chiến lược đầu tư bài bản và liên tiếp cho ra mắt hàng loạt dự án cao cấp trên cả nước, DOJI LAND đã và đang khẳng định vị thế, uy tín và năng lực của nhà đầu tư bất động sản hàng đầu với những công trình đẳng cấp, chất lượng và giá trị bền vững, vượt thời gian.

Thông tin liên hệ:

Công ty TNHH DOJILAND

Địa chỉ: Tầng 9, DOJI Tower, số 5 Lê Duẩn, Quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 0224 3366 2288

Đại diện: Mrs Nguyễn Thị Hợp Trang – Phụ trách truyền thông

Liên hệ: 0988 24 06 87