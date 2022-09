Đội tuyển Việt Nam đánh bại Singapore 4-0 trong ngày Văn Quyết và dàn tân binh tỏa sáng

TPO - Công an TP Hải Phòng vừa phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy - Bộ Công an triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán ma túy xuyên quốc gia do Đặng Thị Huệ (51 tuổi, trú quận Lê Chân) cầm đầu; thu giữ 56 bánh heroin, 12,4kg ma túy tổng hợp và nhiều tang vật liên quan.