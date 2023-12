Đối tượng cướp tiệm vàng ở Trà Vinh rất nguy hiểm và manh động

Cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt giam thanh niên dùng súng cướp tiệm vàng ở Trà Vinh. Công an xác định đây là vụ án có tính chất rất nghiêm trọng, đối tượng thực hiện hành vi nguy hiểm, manh động, liều lĩnh, có sử dụng vũ khí để gây án.

Ngày 8/12, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lại Thế Việt (21 tuổi, ngụ xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) về hành vi “Cướp tài sản”. Bị can Việt là một trong hai đối tượng dùng súng cướp tiệm vàng ở Trà Vinh.

Sáng cùng ngày, Công an tỉnh Trà Vinh tổ chức lễ trao khen, thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc nhanh chóng làm rõ vụ cướp tiệm vàng này.

Theo Thượng tá Võ Văn Quốc, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Trà Vinh đây là vụ án có tính chất rất nghiêm trọng, đối tượng thực hiện hành vi nguy hiểm, manh động, liều lĩnh, có sử dụng vũ khí để gây án và cố ý thực hiện hành vi phạm tội đến cùng.

Vụ việc nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội và gây hoang mang trong dư luận nhân dân. Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các lực lượng có liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tổ chức truy bắt nhanh đối tượng.

Chỉ sau 3 giờ xảy ra vụ việc, đối tượng gây án bị bắt khẩn cấp.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn đã trao hoa chúc mừng Công an tỉnh, thưởng nóng 65 triệu đồng cho 6 tập thể thuộc Công an tỉnh có thành tích đặc biệt xuất sắc; tặng bằng khen 2 tập thể và 6 cá nhân thuộc Công an tỉnh Trà Vinh, Công an tỉnh Tiền Giang và Phòng Trọng án thuộc Cục Cảnh sát hình sự.

Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đã trao giấy khen 16 cá nhân thuộc Công an tỉnh và 5 cá nhân là công dân có nhiều đóng góp, hỗ trợ lực lượng Công an trong quá trình khám phá vụ án.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nghi phạm Lại Thế Việt quen biết với Huỳnh Hải khởi tố Quang (37 tuổi, ngụ khóm 9, phường 4, TP Trà Vinh) qua mạng xã hội. Cả hai bàn bạc thực hiện hành vi cướp tài sản.

Ngày 30/11, Việt đến TP Trà Vinh gặp Quang để bàn bạc kế hoạch cướp tài sản. Tại đây, Quang đưa cho Việt 1 khẩu súng, khẩu còn lại người này giữ.

Chiều tối cùng ngày, Việt cùng Quang mang 2 khẩu súng đi xe máy đến cướp tiệm vàng Mỹ Trang (thuộc thị trấn Châu Thành). Quang nổ súng vào người bà P. (chủ tiệm vàng) làm người này bị thương. Sau đó, Quang dùng vật cứng đập vỡ tủ kính cướp 6 lượng vàng. Sau đó, cả hai lên xe tẩu thoát.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp công an địa phương khám nghiệm hiện trường, truy bắt nóng đối tượng gây án.

Trên đường tháo chạy, Quang đưa cho Việt 5 triệu đồng để thuê xe ôm về TP.HCM.

Khoảng 20h50 cùng ngày, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tiền Giang đang chốt chặn tại ấp Ngãi Lợi (xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành), phát hiện đối tượng Việt di chuyển trên Quốc lộ 1 nên tiến hành khống chế, bắt giữ, bàn giao cho Công an Trà Vinh.

Riêng Quang chạy xe máy tẩu thoát về hướng cầu Cổ Chiên. Khi đến địa phận xã Bình Phú (huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh), Quang thấy tổ công tác của công an huyện nên nổ súng bắn lực lượng thi hành công vụ. Quang bỏ chạy với tốc độ cao nên tự ngã và tử vong tại chỗ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Trà Vinh thu giữ 2 khẩu súng, 75 viên đạn chì, 1 xe máy và nhiều đồ vật có liên quan.

Bước đầu, công an thu giữ hơn 80 chỉ vàng 18k là tang vật có liên quan vụ cướp.

