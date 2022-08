Đội ngũ chuyên gia quốc tế - bảo chứng cho sự thành công của Ixora Ho Tram by Fusion

Thành công của Ixora Ho Tram by Fusion, dự án thành phần thuộc Khu phức hợp nghỉ dưỡng- giải trí đẳng cấp quốc tế hàng đầu Đông Nam Á The Grand Ho Tram Strip, được bảo chứng bởi nhiều yếu tố, trong đó có vai trò đặc biệt quan trọng của đội ngũ phát triển, xây dựng và vận hành dự án là các chuyên gia quốc tế dày dặn kinh nghiệm và giàu nhiệt huyết. Dự án được phát triển bởi chủ đầu tư danh tiếng Ho Tram Project Company với sự đầu tư quy mô từ Lodgis Hospitality Holdings và vận hành bởi Fusion Hotel Group.

Mục tiêu hướng đến việc đảm bảo cho khách hàng có được chất lượng nghỉ ngơi tốt nhất tại Ixora Ho Tram by Fusion

Ho Tram Project Company với dự án quy mô tầm cỡ khu vực - The Grand Ho Tram Strip đã đánh thức vùng đất ven biển Hồ Tràm nguyên sơ, góp phần đưa cả khu vực trở thành một trong những thủ phủ du lịch hấp dẫn nhất miền Nam.

Là dự án tiên phong trong khu vực, The Grand Ho Tram Strip đã khiến thị trường choáng ngợp bởi sự đầu tư bài bản, quy mô với đẳng cấp. Sau hơn 10 năm hình thành và phát triển, khu phức hợp nghỉ dưỡng- giải trí hàng đầu của chủ đầu tư Ho Tram Project Company này luôn giữ được danh tiếng cùng chuẩn mực quốc tế với các không gian nghỉ dưỡng sang trọng thuộc cụm khách sạn 5 sao InterContinental Grand Ho Tram và Holiday Inn Resort Ho Tram Beach, sân golf The Bluffs top đầu thế giới, casino, trung tâm giải trí cùng quần thể tiện ích đa dạng từ chuỗi nhà hàng và quầy bar sang trọng phục vụ ẩm thực Á- Âu, cho đến hệ thống hồ bơi rộng lớn, công viên và khu vực dành cho trẻ em.

Hẳn nhiên, với những lợi thế đó, khu phức hợp nghỉ dưỡng- giải trí này luôn trở thành điểm đến hấp dẫn được cả du khách nước ngoài lẫn nội địa ưu tiên lựa chọn. Chất lượng của các công trình này là minh chứng xác thực nhất cho danh tiếng của chủ đầu tư và đó cũng chính là thước đo chuẩn mực để khách hàng sở hữu Ixora Ho Tram by Fusion hoàn toàn có thể an tâm khi ngôi nhà nghỉ dưỡng của mình được phát triển và xây dựng bởi đội ngũ các chuyên gia quốc tế của Ho Tram Project Company.

Chưa dừng lại ở đó, kể từ năm 2019 với sự chiến lược đầu tư dài hạn của Lodgis Hospitality Holdings vào Ho Tram Project Company, khu phức hợp The Grand Ho Tram Strip sẽ được nâng lên một tầm cao mới với chất lượng và đẳng cấp quốc tế, để nơi đây trở thành điểm đến của du khách toàn cầu, là công trình mang tính biểu tượng của cả khu vực và là một điểm đến hấp dẫn để đầu tư cho cả mục tiêu ngắn hạn lẫn dài hạn.

Nếu Lodgis Hospitality Holdings mang đến cho Ixora Ho Tram by Fusion lợi thế về nguồn đầu tư quy mô, Ho Tram Project Company tạo nên lợi thế cạnh tranh bằng kinh nghiệm phát triển và xây dựng dự án, thì Fusion Hotel Group là mảnh ghép hoàn hảo với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý và vận hành các khu nghỉ dưỡng, đảm bảo Ixora Ho Tram by Fusion thực sự là một tài sản có giá trị đầu tư lẫn giá trị nghỉ dưỡng cao.

Cơ hội hiếm có để sở hữu Ixora Ho Tram by Fusion

Giữa rất nhiều lựa chọn trên thị trường, những khu phức hợp nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế như The Grand Ho Tram Strip nói chung và Ixora Ho Tram by Fusion nói riêng luôn được xem là “của hiếm” bởi không phải chủ đầu tư nào cũng có đủ năng lực về cả tài chính lẫn danh tiếng cùng kinh nghiệm để phát triển một dự án quy mô lớn theo tiêu chuẩn quốc tế như vậy.

Nếu như vị trí, chất lượng sản phẩm và danh tiếng chủ đầu tư – trong đó có các đối tác chuyên nghiệp trong các lĩnh vực liên quan như xây dựng, phát triển, quản lý và vận hành – là những yếu tố quan trọng làm nên thành công của một dự án trên thị trường, thì Ixora Ho Tram by Fusion là một dự án hiếm hoi hội tụ các yếu tố đó. Sự khác biệt của Ixora được thể hiện trong từng chi tiết theo đúng chuẩn quốc tế - điều mà chủ đầu tư đã thể hiện rất rõ qua các dự án đã triển khai và đưa vào vận hành của mình. Chắc chắn, khách hàng sở hữu Ixora Ho Tram by Fusion sẽ cảm thấy an tâm lẫn tự hào khi biết rằng ngôi nhà của mình, dù là căn hộ condotel hay biệt thự, đều được chăm chút từng chút một bởi một đội ngũ chuyên gia quốc tế đến từ rất nhiều nơi trên thế giới, đem theo những kinh nghiệm quý báu và khả năng chuyên môn cao.

Chưa dừng lại ở đó, hơn cả một không gian nghỉ dưỡng, Ixora Ho Tram by Fusion còn là một tài sản có giá trị không ngừng tăng lên theo thời gian nhờ kinh nghiệm quản lý và vận hành của Fusion Hotel Group. Ngoài ra, bức tranh về quần thể khu nghỉ dưỡng đẳng cấp hàng đầu Đông Nam Á, The Grand Ho Tram Strip đang từng ngày rõ nét hơn, hiện lên như một thiên đường giải trí nghỉ ngơi vui chơi bất tận. Hiển nhiên, chẳng mấy chốc, thị trường sẽ không khỏi trầm trồ trước tầm vóc của The Grand Ho Tram Strip và khi đó, cơ hội để sở hữu một sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng tại đây sẽ cạnh tranh hơn rất nhiều. Vì vậy, dự án Ixora Ho Tram by Fusion giai đoạn 2 thực sự là một cơ hội đầu tư hiếm hoi và đầy tiềm năng.