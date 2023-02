Doanh nghiệp tố Phòng GD&ĐT “ép” các Trường mầm non cắt hợp đồng trái quy định

TPO - Thanh tra huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) đang thực hiện thanh tra làm rõ phản ánh của doanh nghiệp cung cấp thực phẩm bị 18 trường mầm non trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ đã “cắt” hợp đồng không đúng quy định. Trong đó có lý do từ “sức ép” của lãnh đạo Phòng GD-ĐT.

Ngày 10/2, ông Từ Nam Thành, Bí thư Huyện ủy Cẩm Mỹ (Đồng Nai) cho biết, Thanh tra huyện Cẩm Mỹ đang làm rõ nội dung đơn kêu cứu của Công ty CP Thực phẩm Anh Khải Ký (Cty Anh Khải Ký, đóng tại TP HCM) về việc bị lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện Cẩm Mỹ ép các trường mầm non trong huyện đơn phương chấm dứt hợp đồng cung cấp lương thực – thực phẩm không đúng quy định pháp luật.

Bí thư Huyện ủy Cẩm Mỹ cho rằng: “Huyện ủy đã chuyển đơn của doanh nghiệp Anh Khải Ký cho UBND huyện Cẩm Mỹ giao thanh tra huyện làm rõ để UBND huyện có kết luận chính thức báo cáo Huyện ủy và các cơ quan trong tỉnh”.

Trước đó, ông Nguyễn Thanh Khuê, Giám đốc Cty CP thực phẩm Anh Khải Ký đã gởi đơn gửi cơ quan chức năng huyện Cẩm Mỹ và tỉnh Đồng Nai kêu cứu về việc Trưởng phòng GD-ĐT huyện Cẩm Mỹ chỉ đạo trái pháp luật buộc 18 hiệu trưởng trường mầm non trong huyện này chấm dứt hợp đồng đang còn hiệu lực với Cty Anh Khải Ký để chuyển sang 1 doanh nghiệp khác.

Theo ông Khuê, công ty của ông có hơn 15 năm kinh doanh cung cấp lương thực, thực phẩm; có đầy đủ giấy phép hoạt động theo đúng quy định pháp luật; thực phẩm đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng từ các đơn vị sản xuất có uy tín trên thị trường và không vi phạm hợp đồng.

Lãnh đạo phòng “ép” hủy hợp đồng ?

Trong thông báo chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với Cty Anh Khải Ký, Hiệu trưởng các trường mầm non đều khẳng định việc ký hợp đồng với Cty Anh Khải Ký cung cấp lương thực thực phẩm, nhà trường thực hiện đúng theo thông tư 45/2021/TT -BGDĐT quy định về việc xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích tại các cơ sở giáo dục mầm non. Quá trình thực hiện hợp đồng, Cty Anh Khải Ký cung cấp thực phẩm đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, giá cả phù hợp, ổn định…

Về lý do đơn phương chấm dứt hợp đồng, một số trường nêu lý do là do bị lãnh đạo phòng phê bình ký hợp đồng không đảm bảo quy trình, không đủ tính pháp lý đồng thời chỉ đạo các trường phải hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm có đầy đủ tính pháp lý.

Theo các hiệu trưởng trường mầm non, bên cạnh các việc chỉ đạo trên, vào tháng 6/2022 trong cuộc họp tại phòng GD-ĐT, lãnh đạo Phòng GD-ĐT đã giới thiệu Cty thực phẩm M.C để các trường ký hợp đồng.

Sau khi điểm lại còn 4 trường mầm non chưa thực hiện chấm dứt hợp đồng với Cty Anh Khải Ký, ngày 6/9/2022, Phòng GD-ĐT huyện Cẩm Mỹ mời lãnh đạo các trường này lên họp về an toàn thực phẩm. Đồng thời, ngày 5/10/2022, bà Bùi Thị Vinh và kế toán Phòng GD-ĐT về kiểm tra đột xuất một số thông tin các khoản thu đầu năm và cả hồ sơ ký kết với Anh Khải Ký. “Cô Trần Thị Thanh Hà phụ trách khối mầm non đã chỉ đạo là phải chấm dứt hợp đồng với Cty Anh khải Ký chậm nhất là vào ngày 1/12/2022 với lý do ký hợp đồng không đảm bảo quy trình, hồ sơ hợp đồng không có tính ràng buộc pháp lý”- Một hiệu trưởng trong số 4 trường mầm non cuối cùng đơn phương chấm dứt hợp đồng với Cty Anh Khải Ký nêu lý do.

Một hiệu trưởng trường mầm non khác cho biết: “Từ sự chỉ đạo quyết liệt của Trưởng phòng GD-ĐT trong các cuộc họp, nhà trường sợ ảnh hưởng đến hoạt động của trường và bản thân hiệu trưởng cảm thấy rất áp lực, mệt mỏi”.

Trước nội dung phản ánh của Cty Anh Khải Ký, cũng như lý do hiệu trưởng các trường mầm nêu trong việc chấm dứt hợp đồng có liên quan đến chỉ đạo của lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện Cẩm Mỹ, ngày 10/2, phóng viên đã liên hệ với lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện Cẩm Mỹ để có sự phản hồi từ đơn vị này. Tuy nhiên, bà Bùi Thị Vinh, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Cẩm Mỹ từ chối trả lời. Bà Vinh cho rằng: “Mọi vấn đề đã có báo cáo cho các cơ quan chức năng, chúng tôi không có trách nhiệm trả lời với báo chí”.

Trước khi vụ việc được chuyển giao cho cơ quan Thanh tra làm rõ, ngày 28/11, UBND huyện Cẩm Mỹ đã tổ chức cuộc họp với các ban ngành, cùng hiệu trưởng 18 trường mầm non trên địa bàn, các hiệu trưởng đã trình bày nguyên nhân dẫn đến việc chấm dứt hợp đồng hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng với Cty Anh Khải Ký. Tại cuộc họp, Trưởng phòng Tư pháp huyện khẳng định, muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng thì phải chứng minh được lỗi từ phía nhà cung cấp. Các trường đơn phương hủy hợp đồng là sai.

Chủ trì cuộc họp, bà Võ Thị Ngọc Lắm, Phó chủ tịch UBND huyện Cẩm Mỹ cũng giao cho Phòng Tài chính Kế hoạch, Phòng Tư pháp xem xét, tổng hợp lại tất cả những hợp đồng đang còn hiệu lực mà các trường đơn phương chấm dứt hợp đồng để báo cáo lại với UBND huyện. Đồng thời lưu ý Phòng GD-ĐT, trong quá trình chỉ đạo điều hành phải tạo điều kiện cho các trường phát huy, làm tốt. Đồng thời, xem lại những gì chưa đúng thì chấn chỉnh ngay.

Trong khi đó, đại diện Cty Anh Khải Ký cho biết đang chờ cơ quan chức năng đưa ra kết luận cụ thể, trong trường hợp không đảm bảo được quyền lợi cho doanh nghiệp thì có những hành động tiếp theo, kể cả việc khởi kiện ra tòa.