Doanh nghiệp kim cương được Chủ tịch DMCC lựa chọn ghé thăm tại Việt Nam có gì đặc biệt?

Ngày 5/6/2024, Chủ tịch DMCC Ahmed Bin Sulayem đã có chuyến thăm doanh nghiệp kim cương Việt Nam - Jemmia Diamond. Đây là sự kiện quan trọng mở ra tiềm năng phát triển của doanh nghiệp Việt và khẳng định vị thế của thương hiệu kim cương Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Ông Ahmed Bin Sulayem, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành của Dubai Multi Commodities Centre (DMCC) – khu vực thương mại tự do số 1 thế giới, là một trong những doanh nhân hàng đầu Trung Đông. DMCC hiện tại có hơn 24.000 thành viên, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như trà, cà phê, vàng, kim cương, xây dựng và dịch vụ tài chính,… đóng góp 11% tổng nguồn vốn đầu tư nước ngoài FDI và 7% GDP cho Dubai.

Ông còn là Chủ tịch Sàn giao dịch Kim cương Dubai (DDE) và Kimberley Process Certification Scheme (KPCS) - được thành lập bởi Liên Hợp Quốc năm 2003 nhằm ngăn chặn dòng chảy của “kim cương máu” trong thị trường quốc tế.

Trong chuỗi sự kiện xúc tiến thương mại và đầu tư toàn cầu Made For Trade Live - Ho Chi Minh In Focus với chủ đề Bước vào thị trường kinh tế cường thịnh Dubai cùng DMCC do BSC Global tổ chức, Chủ tịch DMCC dành thời gian đặc biệt ghé thămthương hiệu kim cương Việt Jemmia Diamond. Jemmia Diamond được chủ tịch DMCC đánh giá cao không chỉ bởi tiềm năng phát triển mạnh mẽ mà còn là tư duy khác biệt, đề cao tính minh bạch và trách nhiệm trong kinh doanh.

Trong bối cảnh thị trường kim cương Việt Nam hiện nay còn tồn tại nhiều vấn đề phức tạp. Nhiều đơn vị lợi dụng sự thiếu hiểu biết của khách hàng, kinh doanh trái phép “kim cương máu”, kim cương không có chứng nhận, không có nguồn gốc rõ ràng, tệ hơn là những chiêu trò cạnh tranh không lành mạnh, pha trộn giữa hàng thật và hàng giả gây rối loạn thị trường. Những vấn đề này không chỉ làm người tiêu dùng mất niềm tin mà còn ảnh hưởng xấu đến uy tín ngành kim cương Việt Nam.

Chủ tịch điều hành Jemmia Diamond - ông Lâm Ngọc Cường chia sẻ: “Chúng tôi luôn tuân thủ những giá trị nguyên tắc của ngành cũng như tuân thủ quy định pháp lý và hướng tới sự phát triển bền vững với 6 giá trị cốt lõi trong hành trình kim cương của doanh nghiệp: Đạo đức, Trách nhiệm pháp lý, Chắt lọc tinh hoa, Xác minh chất lượng, Sáng tạo tuyệt tác, Lưu giữ giá trị như một lời cam kết với khách hàng về những điều mà Jemmia Diamond theo đuổi.”

Jemmia Diamond chủ trương phát triển doanh nghiệp dựa trên cơ sở bền vững, trường tồn, lấy lợi ích của khách hàng làm trung tâm và đặt tính trung thực, trách nhiệm lên hàng đầu. Jemmia Diamond thiết lập các quy trình kiểm tra, kiểm định kim cương vô cùng chặt chẽ với tất cả máy móc thiết bị đều được nhập khẩu của GIA và đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp được đào tạo bài bản và cấp chứng chỉ chuyên môn từ GIA. Chính sự minh bạch, cam kết và trách nhiệm đạo đức trong kinh doanh là yếu tố cốt lõi giúp Jemmia Diamond nhanh chóng tạo dựng uy tín và vị thế trong thị trường và là đối tác đáng tin cậy mà DMCC lựa chọn.

Chủ tịch và các cộng sự còn đặc biệt bất ngờ với với cách mà một thương hiệu Việt tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc thông qua việc thiết kế không gian mua sắm trang sức kim cương kết hợp với trải nghiệm văn hóa nghệ thuật Việt Nam. Điểm nổi bật nhất trong Showroom là Trà Thất tái hiện vẻ đẹp trang trọng của phòng trà cung đình Huế dành cho tầng lớp Vua Chúa quyền quý phong lưu Việt Nam xưa. Mỗi một vật phẩm trưng bày đều là những vật phẩm văn hóa tinh hoa, được chọn lọc kỹ càng, tỉ mỉ và mang đậm dấu ấn bản sắc Việt. Ông nhấn mạnh rằng việc tôn vinh văn hóa là một yếu tố quan trọng trong phát triển bền vững và tạo nên sự khác biệt cho doanh nghiệp trên thị trường quốc tế.

Cũng trong ngày 5/6/2024, tại sự kiện xúc tiến thương mại “Made for trade live - Bước vào thị trường kinh tế cùng thịnh Dubai cùng DMCC”, Jemmia Diamond để lại ấn tượng mạnh mẽ với đông đảo khách mời, nhà đầu tư tham dự bởi không gian trưng bày vô cùng tinh tế, mang hơi thở văn hóa truyền thống. Hình ảnh hoa sen tiếp tục được lấy làm nguồn cảm hứng chủ đạo mà Jemmia Diamond mong muốn truyền tải qua mỗi thiết kế trang sức. Qua hơn 1000 giờ nghiên cứu, Jemmia Diamond đã khéo léo kể câu chuyện văn hóa sen qua bộ sưu tập trang sức kim cương Lotus Essence, được chế tác tinh xảo dưới bàn tay của đội ngũ nghệ nhân kết hợp với nghệ thuật trưng bày mang hơi thở truyền thống nhưng không kém phần hiện đại.

Cuộc trao đổi giữa DMCC và Jemmia Diamond là một bước tiến quan trọng mở ra cơ hội cho Jemmia Diamond tiếp cận với chuỗi cung ứng kim cương toàn cầu tại DMCC, nơi quy tụ hơn 1.000 công ty kim cương hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới nổi bật như: De Beers, Mother Diamond DMCC, Stargems… Các doanh nghiệp này luôn cam kết hoạt động kinh doanh có trách nhiệm, tôn trọng các tiêu chuẩn phát triển bền vững về: đạo đức, môi trường và xã hội.

Điều này vừa là thách thức vừa mở ra một cơ hội lớn để nâng tầm ngành kim cương Việt Nam trong giai đoạn sắp tới khi tiếp cận được những nguồn cung cấp uy tín, chất lượng với giá thành tốt hơn và được đảm bảo về giá trị cũng như tính pháp lý trên khắp thế giới.

