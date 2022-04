Doanh nghiệp du lịch tái cơ cấu sản phẩm, gia tăng trải nghiệm cho du khách

Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam (VITM Hà Nội 2022) mở đầu cho giai đoạn mới của ngành du lịch , với hơn 10.000 tour kích cầu, 100.000 vé máy bay giá rẻ, trên 1.000 quà tặng, nhiều sản phẩm mới và hoạt động hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.

Hơn 10.000 tour kích cầu

Mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch Covid - 19, song quy mô của Hội chợ VITM Hà Nội 2022 còn lớn hơn VITM 2020, thu hút hơn 500 doanh nghiệp du lịch từ 50 tỉnh, thành phố trong cả nước và 6 quốc gia và vùng lãnh thổ, giới thiệu hơn 10.000 tour trọn gói và sản phẩm du lịch.

Các doanh nghiệp tham gia hội chợ đã chủ động chuẩn bị nhiều sản phẩm du lịch mới hướng đến thị trường nội địa, quốc tế, trong đó tập trung nhiều gói sản phẩm du lịch nội địa, du lịch biển đảo hấp dẫn người dân và khách tham quan. Đơn cử như: tour tháng 4 đi Côn Đảo giá hơn 5,2 triệu đồng/người cho 3 ngày 2 đêm; Phú Quốc hơn 5 triệu đồng/người đi 4 ngày 3 đêm...

Ngoài các thị trường biển đảo, du khách sẽ quan tâm nhiều đến các tour mang tính trải nghiệm mới mẻ để thỏa mãn nhu cầu khám phá sau thời gian dài không đi du lịch. Bộ sản phẩm du lịch về Hà Nội, như: Tour đi bộ “Kiến trúc Pháp trong lòng Hà Nội”, tour đêm tại Hoàng thành Thăng Long,... thu hút đông đảo khách tham quan.

Với thị trường quốc tế, các sản phẩm được giới thiệu nhiều tại VITM Hà Nội 2022 đến Dubai, Qatar, châu Âu, Đông Nam Á, Ấn Độ… với giá tour dao động từ hơn 20 triệu đồng đối với các tour Đông Nam Á, Ấn Độ và 40-70 triệu đồng đối với các tour châu Âu.

Tiên phong chuyển đổi số

Với cách làm du lịch linh hoạt, đáp ứng tối đa của từng nhóm khách hàng cụ thể, Tập đoàn du lịch Crystal Bay gây ấn tượng đậm nét tại VITM Hà Nội 2022 với gian hàng mô hình du thuyền, khinh khí cầu độc đáo cùng màu xanh mát của biển xanh, cát trắng, khắc họa vẻ đẹp của các vùng đất như: Khánh Hoà, Ninh Thuận, Quảng Ninh - Nơi Crystal Bay đã và đang kiến tạo nhiều tổ hợp nghỉ dưỡng All – in – one chuẩn 5 sao quốc tế.

Gian hàng của Crystal Bay trong ngày đầu hội chợ đã thu hút hàng trăm khách tới tham quan, check – in, tìm hiểu các sản phẩm du lịch mới của Crystal Bay và tham dự trò chơi bốc thăm trúng thưởng. Nhiều giải thưởng hấp dẫn là chuyến nghỉ dưỡng 5 sao 2 ngày 1 đêm tại resort Cam Ranh Riviera Beach Resort & Spa và Selectum Noa Resort Cam Ranh đã được trao cho 3 khách tham quan may mắn.

Cam Ranh Riviera Beach Resort & Spa, resort 5 sao đầu tiên của Crystal Bay tại Bãi Dài, mang đến cho du khách chương trình khuyến mại hấp dẫn, tặng kỳ nghỉ 5 sao miễn phí cùng nhiều ưu đãi chưa từng có. Sở hữu 1 voucher 2 ngày 1 đêm loại Deluxe Ocean View với giá 4,000,000 VND được tặng 1 đêm nghỉ miễn phí và trải nghiệm dịch vụ ngâm bùn khoáng có bao gồm ăn trưa tại Khu Dịch Vụ Suối Khoáng Nóng I-resort cho cả gia đình.

Với gói All - Inclusive trả tiền một lần và không lo chi phí phát sinh, kỳ nghỉ của du khách được chăm sóc trọn vẹn tới từng chi tiết để mỗi hành trình tại Riviera là sự kết hợp hoàn hảo giữa trải nghiệm và nghỉ dưỡng chất lượng cao.

Cùng với gói dịch vụ All - Inclusive tận tâm, tại hội chợ lần này, lần đầu tiên Crystal Bay giới thiệu tới khách tham quan câu lạc bộ du thuyền Yatch Club và đặc biệt là giải pháp đột phá về công nghệ - siêu thị du lịch trực tuyến Crystabaya.

“Ra mắt vào tháng 02/2022, Crystabaya là nền tảng du lịch trực tuyến thế hệ mới đầu tiên dựa trên công nghệ Blockchain có mặt tại thị trường du lịch Việt Nam. Đến quý 4 năm 2022, Crystabaya đặt mục tiêu bắt đầu đưa vào vận hành chính thức, mở cổng kết nối rộng rãi đến các đối tác lớn như Agoda, Hotels.com, Traveloka và nhiều hệ thống lưu trú trong và ngoài nước để chuyển đổi đêm phòng cùng nhiều dịch vụ du lịch khác của họ thành token NFT”, ông Nguyễn Tiến Trung, Tổng giám đốc Tập đoàn du lịch Crystal Bay, chia sẻ.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm, Tập đoàn du lịch Crystal Bay phát triển bền vững với 3 trụ cột: Lữ hành quốc tế và nội địa; quản trị, vận hành - khai thác khách sạn, khu nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí - chăm sóc sức khỏe và đầu tư hệ sinh thái bất động sản du lịch, giải trí, trải nghiệm.

Việc ngày càng hoàn thiện hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng và ra mắt Crystabaya, Crystal Bay là doanh nghiệp tiên phong chuyển đổi số trong du lịch, đưa ra giải pháp kinh doanh sáng tạo, tăng thanh khoản, mở rộng thị trường, đưa du lịch Việt vươn tầm và phát triển bền vững sau đại dịch Covid 19.