'Doanh nghiệp - Doanh nhân TP.HCM tiêu biểu 2024': Vinh danh Southern Homes Việt Nam với những bước đi tiên phong

Với những đóng góp hiệu quả và xuyên suốt trong việc kiến tạo không gian sống cao cấp và thúc đẩy các tiêu chí phát triển bền vững, Southern Homes Việt Nam - thành viên Southern Group – vinh dự được Chủ tịch UBND TPHCM trao tặng giải thưởng "Doanh nghiệp Tiêu biểu TP.HCM 2024" và ông Bùi Hiền, Tổng giám đốc Southern Group, được trao tặng danh hiệu “Doanh nhân Tiêu biểu TP.HCM 2024” với vai trò lãnh đạo tiên phong trong việc phát triển doanh nghiệp.

Xứng tầm doanh nhân – doanh nghiệp tiên phong

Lễ tôn vinh Doanh nghiệp - Doanh nhân TP.HCM tiêu biểu năm 2024 với sự tham gia của 400 khách mời là lãnh đạo thành phố, đại diện các sở, ngành cùng nhiều doanh nghiệp và doanh nhân tiêu biểu. Đây không chỉ là dịp để tôn vinh những đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nghiệp cho sự phát triển kinh tế - xã hội mà còn nhằm khẳng định vai trò then chốt của doanh nghiệp trong việc định hình tương lai của thành phố.

Giải thưởng năm nay đánh dấu một bước ngoặt quan trọng khi các tiêu chí xét duyệt được mở rộng, bao gồm yếu tố chuyển đổi số và phát triển bền vững – những xu hướng đang dẫn dắt sự đổi mới và phát triển của doanh nghiệp toàn cầu. Southern Homes Việt Nam đã nhanh chóng áp dụng công nghệ hiện đại vào quy trình vận hành và kinh doanh, không ngừng tìm kiếm những giải pháp tối ưu để nâng cao hiệu quả hoạt động và giảm thiểu tác động môi trường.

Sự kiện cũng là cơ hội để Southern Homes Việt Nam giao lưu, học hỏi và mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp hàng đầu trong nhiều lĩnh vực, đồng thời đóng vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp và chính quyền thành phố. Đây là tiền đề quan trọng để Southern Homes Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ, mở rộng thị trường và khẳng định vị thế trên thị trường bất động sản Việt Nam.

Thực tế, Southern Homes Việt Nam đã xuất sắc chứng minh khả năng thích nghi và cải tiến vượt trội thông qua hàng loạt bước chuyển đổi quan trọng. Trong đó bao gồm: chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi công nghệ, chuyển đổi phương pháp quản trị và chuyển đổi thị trường. Đặc biệt, hai yếu tố chuyển đổi số và chuyển đổi xanh được xác định đóng vai trò trọng tâm nhằm nâng cao năng lực quản trị và bắt kịp xu hướng phát triển bền vững.

Thời gian vừa qua, song song với việc triển khai các giải pháp công nghệ tiên tiến và quy trình quản lý hiện đại, Southern Homes Việt Nam đã không ngừng hoàn thiện hệ thống vận hành và cải thiện hiệu suất kinh doanh. Đồng thời, doanh nghiệp cũng chú trọng yếu tố phát triển bền vững, thông qua việc đầu tư nguồn lực vào việc phân phối các dự án xanh, giảm thiểu tác động đến môi trường, lan toả những không gian sống thân thiện với thiên nhiên cho khách hàng.

Hướng tới tương lai thịnh vượng

Việc Southern Homes Việt Nam là một trong 93 Doanh nghiệp Tiêu biểu TP.HCM năm 2024 là một sự ghi nhận xứng đáng, đánh dấu bước tiến quan trọng trên hành trình kiến tạo những giá trị bền vững và phát triển toàn diện của doanh nghiệp. Ông Bùi Hiền, chia sẻ: “Giải thưởng này là sự khích lệ lớn lao, thôi thúc chúng tôi không ngừng đổi mới và hoàn thiện hơn nữa trong hành trình mang lại những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của thành phố”.

Và đặc biệt, Southern Group lại thêm tự hào khi ông Bùi Hiền – Tổng Giám đốc Southern Group là một trong 84 Doanh nhân Tiêu biểu TP.HCM 2024. Ông Bùi Hiền cho biết, với định hướng trở thành doanh nghiệp tiên phong trong chuyển đổi số và phát triển bền vững, Southern Homes Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành cùng chính quyền thành phố trong việc xây dựng một môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi, góp phần khẳng định TPHCM là “đầu tàu” kinh tế của cả nước. Mặt khác, Southern Homes Việt Nam sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để đem lại giá trị bền vững cho xã hội và hướng tới một tương lai thịnh vượng hơn nữa.

Những nỗ lực không ngừng đã giúp Southern Homes Việt Nam đạt được nhiều thành tựu nổi bật, khẳng định vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực tư vấn, phân phối và phát triển Bất động sản cao cấp. Đơn cử, tại DOT Property Vietnam Awards 2024 vừa diễn ra vào tháng 9 vừa qua, Southern Homes Việt Nam đã giành được giải thưởng danh giá Vietnam’s Best Real Estate Agencies (Đơn vị phân phối bất động sản tốt nhất Việt Nam).

Trước đó, Southern Homes Việt Nam cũng đã được Asia Pacific Property Awards 2024 trao giải cao nhất tại 4 hạng mục quan trọng dành cho các doanh nghiệp tư vấn và phân phối bất động sản bao gồm Hệ thống Phân phối bất động sản xuất sắc Việt Nam (Real Estate Agency 5 – 20 Offices Vietnam) và Đơn vị tư vấn dịch vụ bất động sản xuất sắc Việt Nam (Property Agency/Consultancy Vietnam). Ngoài ra, Southern Homes Việt Nam còn có tên trong danh sách tại hạng mục 5 sao (Best of The Best) với hai giải thưởng lớn là Đơn vị tư vấn tiếp thị bất động sản tốt nhất Việt Nam (Best Real Estate Agency Marketing Vietnam) và Website đại lý bất động sản tiêu biểu Việt Nam (Real Estate Agency Website Vietnam) với website "Southern.vn".

Southern Homes Việt Nam hiện đang sở hữu hệ thống 15 chi nhánh với khoảng 500 nhân viên có tâm huyết, hoài bão, năng động, sáng tạo được đào tạo bài bản tại các trường đại học danh tiếng trong và ngoài nước. Năm 2024, Southern Homes Việt Nam tiếp tục hợp tác chiến lược với hàng loạt chủ đầu tư uy tín hàng đầu như Vinhomes, Tân Á Đại Thành, Masteri Homes, Khang Điền, Ecopark, Keppel Land, Capital Land, Gamuda Land, Phú Long… từ đó cam kết mang đến những danh mục bất động sản đa dạng, tiềm năng và đáng tin cậy.

