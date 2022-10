Doanh nghiệp Đài Loan 'hút' sinh viên HUTECH với hơn 2.500 đầu việc đa dạng

“Sàn giao dịch” sôi nổi của Ngày hội việc làm Doanh nghiệp Đài Loan 2022 tại Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) ngày 15/10 vừa qua mang đến hơn 2.500 đầu việc thực tập và tuyển dụng chính thức cho sinh viên.

Ngày hội do Trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp phối hợp với Khoa Trung Quốc học HUTECH tổ chức; đặc biệt có sự đồng hành của Hiệp hội Thương mại Đài Loan (Trung Quốc) tại Việt Nam - Phân hội Hồ Chí Minh, Hiệp hội Thương mại Đài Loan - Chi hội Đồng Nai, Hiệp hội Thương gia Đài Loan tỉnh Bình Dương và Chi hội Thương mại Đài Loan Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hơn 2.500 đầu việc từ 32 doanh nghiệp, hiệp hội uy tín

Danh sách doanh nghiệp tài trợ, triển lãm và phỏng vấn tuyển dụng tại Ngày hội gồm Cty Hon Chuan Vietnam, Hiệp hội Thương mại Đài Loan tại Việt Nam - Phân hội Hồ Chí Minh, Chi hội Thương mại Đài Loan Bà Rịa - Vũng Tàu, Cty Chinli Mỹ Phước, Cty Zeng Hsing Industrial, Cty RK Resources, Cty Polytex Far Eastern (Việt Nam), Cty Vedan Việt Nam, Công ty Dinh Dưỡng NP, Cty CP CX Technology (VN), Cty A-Pro Technology, Cty Công nghiệp Yegin Vina, Tập đoàn Cheng Loong, Cty Filtrafine Việt Nam, Cty Đại Tân - Daisin, Cty Path Mastery, Cty Vision International, Cty Anchor Fasteners Việt Nam, Cty Men-Chuen Việt Nam, Cty Thủy sản Simmy, Cty Want Want Việt Nam, Cty CP Phần mềm Di Gi Win Việt Nam, Cty Sharp Creation,...

Trong đó, 03 doanh nghiệp tài trợ chính gồm Cty Hon Chuan Vietnam, Cty Chinli Mỹ Phước, Cty Zeng Hsing Industrial; 04 doanh nghiệp tài trợ đồng hành gồm: Hiệp hội Thương mại Đài Loan tại Việt Nam - Phân hội Hồ Chí Minh, Chi hội Thương mại Đài Loan Bà Rịa - Vũng Tàu, Cty RK Resources và Cty Polytex Far Eastern (Việt Nam).

Tham gia Ngày hội, hàng ngàn lượt sinh viên Khoa Trung Quốc học HUTECH cũng như sinh viên một số ngành thuộc các nhóm kỹ thuật - công nghệ, kinh doanh - quản lý có dịp tiếp xúc doanh nghiệp, tìm hiểu thông tin tuyển dụng và ứng tuyển vào nhiều vị trí nghề nghiệp đa dạng như biên - phiên dịch tiếng Hoa, giao dịch viên, hướng dẫn viên du lịch, hành chính - văn phòng, nhân sự, truyền thông - marketing, đối ngoại, đại diện nghiệp vụ,...

Bạn Nguyễn Văn Lập (sinh viên năm 4 Khoa Trung Quốc học) chia sẻ: “Em rất hào hứng với không khí náo nhiệt của chương trình, có rất nhiều công ty Đài Loan “khủng”, nhiệt tình và cũng chia sẻ rất nhiều thông tin để cho sinh viên có thể nắm bắt tốt hơn. Em hy vọng sẽ tìm được một vị trí thực tập đúng với chuyên ngành của mình”.

Triển vọng nghề nghiệp hấp dẫn cho nhân sự biết tiếng Hoa

Phá vỡ định kiến về việc “học ngoại ngữ chỉ có thể làm biên - phiên dịch”, nhóm ngành ngoại ngữ đang ngày càng cho thấy tiềm năng hấp dẫn trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu hóa. Riêng với nhân sự biết tiếng Hoa, các doanh nghiệp Đài Loan chính là một trong những điểm đến nghề nghiệp đầy sức hút.

Đài Loan (Trung Quốc) là một trong những đối tác lớn của Việt Nam có gần 3.000 dự án đầu tư và hợp tác phát triển ở nước ta, với tổng vốn đăng ký 35,12 tỷ USD, đứng thứ 4/141 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư nước ngoài tại Việt Nam - Theo Cục Đầu tư nước ngoài (FIA Việt Nam). Theo công bố của Navigos Group về nhu cầu nhân sự thì xu hướng tuyển dụng nhân sự biết tiếng Trung đã trở lại mạnh mẽ từ cuối năm 2021.

Đào tạo đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp chính là một trong những mục tiêu hàng đầu mà HUTECH hướng tới. PGS.TS. Nguyễn Thanh Phương - Phó Hiệu trưởng HUTECH - cho biết: “Áp dụng mô hình Đại học - Doanh nghiệp, HUTECH đã, đang và sẽ đẩy mạnh hơn nữa sự gắn kết chặt chẽ, xây dựng mối quan hệ bền vững với các doanh nghiệp, cùng nhau hướng đến nguồn nhân lực trẻ và có chất lượng trong tương lai. Trong đó, những Ngày hội việc làm tạo cầu nối giữa nhà tuyển dụng với sinh viên là hoạt động nổi bật. Sự hiện diện của quý doanh nghiệp hôm nay là minh chứng cho sức nóng của nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp Đài Loan ở nước ta rất lớn. Đó vừa là cơ hội, vừa là động lực cho sinh viên”.

Ông Hank Han - Chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại TP.HCM cũng bày tỏ: “Hy vọng thông qua ngày hội việc làm Doanh nghiệp Đài Loan hôm nay, nhà tuyển dụng sẽ tìm được nhân tài và đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển, còn ứng viên sẽ tìm được công việc phù hợp nhất, để sự nghiệp cá nhân sẽ ngày càng phát triển”.

Được biết, trong khuôn khổ Lễ khai mạc Ngày hội, HUTECH đã cùng 03 đơn vị thuộc Thương hội Đài Loan tại Việt Nam gồm Chi hội Thương mại Đài Loan Bà Rịa - Vũng Tàu, Hiệp hội Thương mại Đài Loan tại tỉnh Tây Ninh và Hiệp hội Đài thương Khu chế xuất Tân Thuận ký kết hợp tác “Đào tạo nguồn nhân lực gắn liền với nhu cầu của Doanh nghiệp”.