Doanh nghiệp của Bầu Đức chậm trả lãi trái phiếu gần 360 tỷ đồng

Tuần qua, chỉ số VN-Index tăng 17,43 điểm lên 1.241,48 điểm. Thanh khoản trên sàn HoSE đạt hơn 121.945 tỷ đồng, khối lượng giao dịch tăng 20% và tính trung bình hơn 1 tỷ cổ phiếu/phiên. Tương tự, tuần qua, chỉ số HNX-Index tăng 6,45 điểm lên 256,20 điểm. Thanh khoản trên sàn HNX tăng 5,4% lên hơn 11.100 tỷ đồng được giao dịch.

Trên sàn HoSE, khối ngoại bán ròng 33,53 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt hơn 1.300 tỷ đồng. Với sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 1,22 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng hơn 53 tỷ đồng. Trên thị trường Upcom, khối ngoại mua ròng 333.080 đơn vị nhưng xét về giá trị là bán ròng hơn 18 tỷ đồng.

Như vậy, trong tuần giao dịch từ ngày 5 - 8/9 trên toàn thị trường, khối ngoại bán ròng hơn 31,97 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng hơn 1.265 tỷ đồng.

HoSE vừa ra thông báo, giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu JVC của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/6 của JVC là âm 1.081 tỷ đồng.

Trong nửa đầu năm 2023, doanh thu thuần của JVC tăng 32%, đạt 252 tỷ đồng nhờ sự tăng trưởng doanh thu từ các lĩnh vực kinh doanh thiết bị, vật tư tiêu hao và kinh doanh dịch vụ liên kết so với cùng kỳ năm trước. Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp từ lỗ 24 tỷ đồng trong quý II/2022 sang có lãi hơn 19 tỷ đồng trong quý II/2023.

Với số lãi trên, lỗ luỹ kế đến cuối quý II/2023 của JVC được giảm từ hơn 1.099 tỷ đồng xuống còn 1.081 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG) chưa thanh toán lãi 2 kỳ cho trái phiếu mã HAGLBOND16.26. Trong đó, ngày 30/3, doanh nghiệp này phải thanh toán 177,9 tỷ đồng và ngày 30/6 phải trả 177,9 tỷ đồng.

Lý giải về việc đến hạn trả lãi trái phiếu nhưng chưa thanh toán, Công ty Hoàng Anh Gia Lai cho biết, nguồn tiền để thanh toán là từ khoản nợ của nhóm Công ty CP Nông Nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai và các công ty con, hiện tại đã thoả thuận lộ trình trả nợ 3 bên và thanh lý một số tài sản không sinh lời của công ty.

Trái phiếu mã HAGLBOND16.26 được phát hành ngày 30/6/2016, kỳ hạn 10 năm, mệnh giá 6.596 tỷ đồng. Hiện tại, lượng trái phiếu đang lưu hành còn lại là 5.271 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023, HAG ghi nhận doanh thu giảm 2 tỷ đồng so với báo cáo tài chính tự lập, xuống còn 3.145 tỷ đồng. Lãi ròng bán niên của HAG giảm 5%, tương ứng hơn 20 tỷ đồng, xuống còn 382 tỷ đồng.

So với cùng kỳ năm trước, HAG tăng 55% về doanh thu nhưng lãi ròng giảm gần 30%.

Đáng chú ý, báo cáo tài chính bán niên 2023 của HAG nhận được ý kiến nhấn mạnh của đơn vị kiểm toán, nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục.

Cụ thể, kiểm toán nhấn mạnh đến khoản lỗ lũy kế của HAG tính tới thời điểm 30/6 là 2.959 tỷ đồng và nợ ngắn hạn của công ty đã vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền hơn 2.004 tỷ đồng.

Giải trình về vấn đề này, Hoàng Anh Gia Lai cho biết, tại ngày lập báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2023 đã được soát xét, tập đoàn đã lập kế hoạch cho 12 tháng tiếp theo, gồm dòng tiền dự kiến sẽ được tạo ra từ việc thanh lý một phần các khoản đầu tư tài chính, thu hồi nợ từ các đối tác, dòng tiền từ việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các cổ đông, tiền đi vay các ngân hàng thương mại và dòng tiền tạo ra từ các dự án đang triển khai.

Trong nửa đầu năm 2023, Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex – mã chứng khoán: AGM) cho biết, đã chậm trả lãi hai mã trái phiếu cho trái chủ. Cụ thể, trái phiếu mã AGMH2123001 phát hành ngày 9/11/2021 với kỳ hạn 24 tháng, mệnh giá 350 tỷ đồng. Đến ngày 9/2 và 9/5 là hạn thanh toán lãi với số tiền lãi lần lượt gần 6,2 tỷ đồng nhưng công ty chưa thanh toán cho trái chủ. Lý do được đưa ra là do khó khăn về tình hình tài chính nên doanh nghiệp chưa thể thanh toán đúng hạn.

Với trái phiếu mã AGMH2223001 phát hành ngày 14/3, kỳ hạn 18 tháng và mệnh giá 300 tỷ đồng (dư nợ còn lại 210 tỷ đồng), ngày 14/6 vừa qua đến hạn phải thanh toán lãi 3,6 tỷ đồng nhưng tới ngày 30/6, công ty mới trả được tiền, trễ hơn 3 tháng cũng với lý do gặp khó khăn về tài chính.

Công ty này cho biết đã đàm phán thành công để gia hạn thanh toán gốc và lãi trái phiếu.