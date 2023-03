Đoạn phim đau lòng cho thấy cá voi bị gãy lưng nghiêm trọng đang cố gắng bơi

TPO - Một con cá voi vây với xương sống bị biến dạng nghiêm trọng gần đây đã được quay phim đang vật lộn để bơi ngoài khơi bờ biển Địa Trung Hải của Tây Ban Nha. Các chuyên gia cho biết, trường hợp vẹo cột sống nghiêm trọng này có thể là do va chạm với tàu biển và có thể sẽ khiến con vật khổng lồ hiền lành này dần chết đói.

Một con cá voi vây (Balaenoptera physalus) dài 17 m bị thương được một thủy thủ đoàn phát hiện vào ngày 4/3 vừa qua ngoài khơi bãi biển Cullera gần Valencia. Thuyền trưởng nghĩ rằng con cá voi bị mắc kẹt trong lưới đánh cá và báo cho Lực lượng Bảo vệ Dân sự Tây Ban Nha, đơn vị đã cử một nhóm các nhà sinh vật học và bác sĩ thú y từ thủy cung Hải dương học Valencia.

Sau khi đến hiện trường, họ phát hiện ra con cá voi không bị mắc kẹt. Thay vào đó, nó bị "vẹo cột sống không rõ nguồn gốc", theo một bài đăng trên Facebook từ Hải dương học Valencia.

Các nhà nghiên cứu đã cố gắng đặt một thiết bị theo dõi lên lưng con vật bị thương, nhưng lưng của nó quá biến dạng để có thể gắn thẻ vệ tinh thành công. Sau vài giờ được chú ý, con cá voi từ từ rời khỏi bờ biển và tiến vào vùng nước sâu hơn, nơi nó biến mất khỏi tầm nhìn, đại diện của Viện Hải dương học Valencia cho biết.

Jens Currie, trưởng nhóm khoa học của Tổ chức Cá voi Thái Bình Dương ở Hawaii, Mỹ cho biết: "Thuật ngữ vẹo cột sống đơn giản chỉ sự cong bất thường của cột sống. Nguyên nhân của chứng vẹo cột sống có thể có nhiều dạng, nhưng phổ biến nhất là chấn thương do lực cùn."

Có khả năng là con cá voi "gần đây đã bị một con tàu đâm phải", Currie nói và ​​​​được chia sẻ bởi Erich Hoyt, nhà nghiên cứu tại Tổ chức Bảo tồn Cá voi và Cá heo (WDC) ở Anh, và Simone Panigada, phó chủ tịch Viện nghiên cứu Tethys ở Ý. Nhưng các chuyên gia cũng lưu ý rằng, thật khó để biết chính xác điều gì đã xảy ra.

Những con cá voi lớn có thể bị vẹo cột sống bẩm sinh hoặc phát triển nó trong những năm đầu đời. Tuy nhiên, những con cá voi con bị vẹo cột sống hầu như không bao giờ sống đến tuổi trưởng thành.

Cá voi tấm sừng hàm - một nhóm bao gồm cá voi vây, cá voi xanh (Balaenoptera musculus ), cá voi lưng gù ( Megaptera novaeangliae ) và những loài khác - kiếm ăn bằng cách lao qua các bãi cạn lớn của các loài giáp xác nhỏ. Để làm được điều này, chúng dựa vào những chiếc đuôi khổng lồ để nhanh chóng di chuyển trong nước. Nhưng theo đoạn phim, con cá voi bị thương không thể làm điều này, điều đó có nghĩa là nó có thể đang chết đói.

Currie nói: “Chúng ta có thể thấy từ video rằng con cá voi đã rất gầy và bắt đầu trông không được khỏe mạnh. Rất khó có khả năng nó sẽ sống sót."

Ông nói thêm, cá voi tấm sừng hàm có thể sống sót trong nhiều tháng mà không được ăn uống đầy đủ, điều đó có nghĩa là những vết thương như thế này có thể dẫn đến "cái chết từ từ và đau đớn".

Tổng cộng, ước tính có khoảng 20.000 con cá voi bị chết bởi các vụ va chạm với tàu biển ​​hàng năm, do lưu lượng vận chuyển toàn cầu tăng hơn 300% kể từ năm 1992, theo Friend of the Sea, một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Ý. Nhưng thật khó để theo dõi điều này vì không được báo cáo và hầu hết những con cá voi bị chết sẽ không bao giờ được tìm thấy.

Hà Thu