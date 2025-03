Đoàn công tác PVEP trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng trường học, trang thiết bị y tế ở huyện Phù Ninh

Ngày 23/2/2025, Đoàn công tác của Tổng Công ty Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) do đồng chí Nguyễn Thiện Bảo - Tổng giám đốc làm Trưởng đoàn đã về thăm và trao tặng “kinh phí hỗ trợ xây dựng trường học và mua trang thiết bị Y tế” tại huyện Phù Ninh.

Cùng đi có đồng chí Trịnh Việt Thắng - Trưởng ban Quản lý hợp đồng Dầu khí Petrovietnam, các đồng chí lãnh đạo PVEP và Công ty cổ phần Hàng Hải dầu khí Hải Dương. Tiếp và làm việc với đoàn về phía huyện Phù Ninh có đồng chí Nguyễn Hữu Nhật - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Quang Vinh - Phó Bí thư TT Huyện ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Huyện uỷ, Văn phòng HĐND & UBND huyện, các phòng, cơ quan chuyên môn, các tổ chức chính trị - xã hội huyện, Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện, các đồng chí Lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, trường Tiểu học xã Trạm Thản.

Tại Chương trình, Đoàn công tác PVEP đã trao tài trợ 07 tỷ đồng cho Trung tâm Y tế huyện Phù Ninh và Trường Tiểu học xã Trạm Thản trong đó: 02 tỷ đồng mua 5 máy chạy thận nhân tạo cho Trung tâm Y tế huyện và 05 tỷ đồng xây dựng Trường Tiểu học xã Trạm Thản. Đây là những món quà thiết thực mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đặc biệt là những chiếc máy chạy thận nhân tạo sẽ giúp người dân trên địa bàn huyện được điều trị ngay tại Trung tâm Y tế huyện mà không phải đi xa giúp tiết kiệm chi phí, giảm thiểu những khó khăn cho người bệnh, đồng thời giảm thiểu tình trạng quá tải tại các bệnh viện tuyến trên.

Đối với nguồn kinh phí hỗ trợ xây dựng Trường Tiểu học xã Trạm Thản sẽ giúp cho các thầy, cô giáo và các em học sinh của nhà trường có môi trường học tập tốt hơn, đồng thời là đòn bẩy tạo điều kiện thuận lợi thu hút đội ngũ giáo viên giỏi vào trường và là động lực để các em học sinh phấn đấu chăm ngoan, học giỏi. Trước đó Tổng Công ty Thăm dò khai Thác dầu khí đã hỗ trợ huyện Phù Ninh nhiều chương trình có ý nghĩa như: hỗ trợ xây dựng trường học, trạm y tế, nghĩa trang liệt sĩ; trao quà cho các đối tượng chính sách, người có công, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và học sinh mồ côi cha mẹ…với tổng giá trị trên 20 tỷ đồng.

Phát biểu tại chương trình trao tài trợ, đồng chí Nguyễn Thiện Bảo chia sẻ PVEP luôn giữ vững vai trò của một Tổng công ty trụ cột thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam với những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển chung của ngành dầu khí cũng như góp phần đảm an ninh năng lượng, an ninh quốc phòng và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh, PVEP cũng đặc biệt chú trọng đến các hoạt động an sinh xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa và phát triển cộng đồng. PVEP hy vọng với sự hỗ trợ thiết thực này sẽ góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục và y tế cho địa phương. Tổng giám đốc cũng cam kết PVEP sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương triển khai các hoạt động an sinh xã hội giàu ý nghĩa và nhân văn.

Thay mặt Lãnh đạo huyện Phù Ninh đồng chí Nguyễn Hữu Nhật - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà PVEP đã dành cho huyện Phù Ninh. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Tổng Công ty giúp huyện Phù Ninh sớm hoàn thành các mục tiêu xây dựng huyện Nông thôn mới và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giúp cho các em học sinh nghèo, trẻ mồ côi, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Cũng trong dịp này, Huyện uỷ, HĐND, UBND, UB MTTQ huyện Phù Ninh đã trao, tặng Trống Đồng Ngọc Lũ, món quà ý nghĩa, biểu tượng thiêng liêng về cội nguồn của dân tộc Việt Nam cho Tổng Công ty thăm dò khai thác dầu khí và Công ty cổ phần Hàng Hải Dầu khí Hải Dương.

Trước đó, đoàn các đồng chí Lãnh đạo Tổng Công ty Thăm dò khai thác dầu khí và Lãnh đạo huyện Phù Ninh đã đến dâng hương, hoa tại khu di tích lịch sử Đền Hùng.