Đinh Thanh Trung lập siêu phẩm phút bù giờ, derby Nghệ Tĩnh bất phân thắng bại

TPO - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bị Sông Lam Nghệ An cầm hòa trên sân nhà với tỷ số 1-1 trong khuôn khổ vòng 2 Night Wolf V-League.

Với lợi thế sân nhà cũng dàn cầu thủ được đánh giá cao hơn, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chủ động đẩy cao đội hình ngay từ đầu trận. Đoàn quân của HLV Nguyễn Thành công áp đảo về tỷ lệ kiểm soát bóng, tấn công liên tiếp về phía khung thành Sông Lam Nghệ An nhưng không có được bàn thắng sớm.

Về phía đội khách Sông Lam Nghệ An, HLV Phan Như Thuật chỉ đạo các cầu thủ trẻ của mình lùi sâu phòng ngự, sẵn sàng thực hiện những đường bóng dài hướng đến vị trí của tiền đạo Olaha để chân sút sinh năm 1997 làm tường. Sông Lam Nghệ An bất ngờ vượt lên dẫn trước ở thời điểm Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang ép sân. Ba cầu thủ Sông Lam Nghệ An phối hợp nhịp nhàng ở khu vực trung lộ, Olaha tung cú đá chìm hiểm hóc đưa bóng dội cột rồi sau đó Văn Bách đá bồi vào lưới trống.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tấn công nhiều nhưng vấp phải hàng phòng ngự nhiều lớp của Nghệ An nên không tạo được nhiều cơ hội rõ rệt. Đội chủ nhà có cơ hội ở phút 31 từ tình huống phạt góc bên phía cánh trái, quả treo bóng của cầu thủ Hà Tĩnh đưa bóng chạm vào mép trên xà ngang. Phút bù giờ thứ nhất hiệp 1, Bùi Văn Đức tạt bóng cho Opey bật cao đánh đầu. Tuy nhiên, trọng tài Hoàng Ngọc Hà không công nhận bàn thắng sau khi tham khảo VAR.

Sang hiệp 2, Sông Lam Nghệ An tiếp tục chơi phòng ngự phản công và khiến đội chủ nhà Hà Tĩnh gặp rất nhiều khó khăn. Thủ môn trẻ Văn Việt thi đấu rất chắc chắn khi liên tục cản phá các pha dứt điểm của các cầu thủ bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Khi trận đấu trôi về những phút bù giờ, Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2017 Đinh Thanh Trung trở thành người hùng của Hà Tĩnh, anh sút từ xa uy lực khiến nỗ lực bay người cản phá của Văn Việt trở nên vô nghĩa.

Đây là trận hòa thứ 2 liên tiếp của cả Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Sông Lam Nghệ An ở mùa giải năm nay.