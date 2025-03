Đình chỉ hiệu trưởng vụ gian lận tuổi cầu thủ; Hơn 300 giáo viên bị truy thu 4,6 tỷ đồng

TPO - Chính phủ yêu cầu tiếp tục xã hội hoá biên soạn sách giáo khoa; Mới nhất vụ hơn 300 giáo viên bị truy thu 4,6 tỷ đồng; Đình chỉ công tác hiệu trưởng liên quan vụ gian lận tuổi cầu thủ Sông Lam Nghệ An;… là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.

Chính thức chốt quy chế tuyển sinh đại học 2025

Bộ GD&ĐT ngày 21/3 ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh đại học, áp dụng từ năm nay với những điểm mới.

Theo đó, không giới hạn số tổ hợp xét tuyển, các đại học không còn được xét tuyển sớm, phải quy đổi điểm ở mọi phương thức về thang chung theo nguyên tắc do Bộ GD&ĐT đưa ra. (xem chi tiết)

Kỷ luật Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng ở Thanh Hóa

Trao đổi nhanh với PV báo Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Dĩnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa xác nhận, Sở vừa có quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Hoàng Mạnh Thắng, Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng (thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa) do liên quan đến vi phạm trong công tác tuyển sinh. (xem chi tiết)

Đình chỉ công tác hiệu trưởng liên quan vụ gian lận tuổi cầu thủ Sông Lam Nghệ An

Ngày 22/3, một lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết: UBND huyện Tân Kỳ đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với ông Trần Quốc Dũng (54 tuổi, Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ).

Ông Dũng đã bị Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An khởi tố để điều tra về hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, liên quan vụ gian lận tuổi cầu thủ Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. (xem chi tiết)

Bộ GD&ĐT 'chốt' giữ nguyên lịch thi tốt nghiệp THPT 2025

Bộ GD&ĐT vừa có công văn gửi các địa phương về việc thời gian tổ chức Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2025, trong đó "chốt" giữ nguyên lịch thi dự kiến. Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2025 diễn ra từ ngày 26-27/6 tới. (xem chi tiết)

Chính phủ yêu cầu tiếp tục xã hội hoá biên soạn sách giáo khoa

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết chương trình hành động thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong đó yêu cầu Bộ GD&ĐT tiếp tục thực hiện một chương trình giáo dục phổ thông thống nhất trong cả nước, mỗi môn học có một hoặc một số sách giáo khoa và xã hội hóa việc biên soạn sách giáo khoa. (xem chi tiết)

Thêm hai 'ông lớn' đại học gia nhập nhóm doanh thu nghìn tỷ

Theo thống kê của Trường ĐH Y Dược TPHCM, nguồn thu của trường này đến từ 2 nguồn là học phí (675 tỉ đồng) và nguồn thu hợp pháp (840 tỉ đồng). Trường thực hiện tự chủ nên học phí các ngành dao động từ 38,5 - 77 triệu đồng/sinh viên/năm học. Trong khi đó, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, doanh thu đến từ thu học phí chiếm chủ yếu. (xem chi tiết)

Vụ hơn 300 giáo viên bị truy thu 4,6 tỷ đồng: Trách nhiệm thuộc về ai?

Bà Nguyễn Thị Thái Huyền, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, huyện Nam Đàn vừa làm việc giữa các bên liên quan bàn phương hướng giải quyết vụ 311 giáo viên trên địa bàn bị truy thu gần 4,6 tỷ đồng tiền bảo hiểm xã hội. (xem chi tiết)