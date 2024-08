Đình chỉ Giám đốc Sở Giáo dục; Hiệu trưởng ứng xử kiểu 'chợ búa'

TPO - Tạm đình chỉ Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Bình để thanh tra ‘lùm xùm’ điểm thi vào lớp 10; Khoảng 337.000 học sinh bỏ xét tuyển đại học; Bộ GD&ĐT yêu cầu không dùng ngữ liệu trong sách giáo khoa để ra đề kiểm tra;...là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.

Phó Chủ tịch huyện nhận nhiệm vụ mới tại Sở GD&ĐT Lai Châu

Ngày 1/8, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Tại hội nghị, đại diện Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu công bố quyết định của UBND tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm ông Vũ Tiến Hóa giữ chức Phó Giám đốc Sở GD-ĐT kể từ ngày 1/8, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Trước đó, ông Vũ Tiến Hóa là Phó Chủ tịch UBND huyện Nậm Nhùn (tỉnh Lai Châu).

Theo thông tin của Sở GD&ĐT tỉnh Lai Châu, lãnh đạo Sở hiện nay có 4 người. Trong đó, ông Đinh Trung Tuấn - Giám đốc; các Phó Giám đốc gồm: Bà Nguyễn Thị Kim Huê, bà Hoàng Thu Phương và ông Vũ Tiến Hóa.

Tạm đình chỉ Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Bình để thanh tra ‘lùm xùm’ điểm thi vào lớp 10

Ngày 1/8, UBND tỉnh Thái Bình thông tin, đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Viết Hiển, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GĐ&ĐT) tỉnh, kể từ ngày 31/7 để phục vụ thanh tra đột xuất công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 tỉnh Thái Bình. Thời hạn tạm đình chỉ công tác là 15 ngày.

Trong thời gian thanh tra, ông Nguyễn Viết Hiển có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu có liên quan theo yêu cầu của Trưởng đoàn thanh tra và cấp có thẩm quyền. (xem chi tiết)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá chỉ đạo làm rõ phản ánh ứng xử kiểu ‘chợ búa’ của hiệu trưởng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa giao cho Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa chỉ đạo xử lý, giải quyết đơn phản ánh của phụ huynh về phong cách ứng xử của lãnh đạo Trường THCS Hoằng Quang (TP Thanh Hóa).

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa nhận được đơn ghi người ký nhận là ông Đ.V.T và một số phụ huynh Trường THCS Hoằng Quang phản ánh về phong cách ứng xử của lãnh đạo Trường THCS Hoằng Quang. (xem chi tiết)

Khoảng 337.000 học sinh bỏ xét tuyển đại học

Bộ GD&ĐT tối 30/7 cho biết, tính đến 17h, là thời điểm khóa cổng đăng ký xét tuyển đại học, hơn 733.000 em đã nhập nguyện vọng, tăng 73.000 so với năm ngoái.

Tổng số thí sinh thi tốt nghiệp THPT là hơn 1,07 triệu. Như vậy, khoảng 337.000 em bỏ cơ hội đại học. Tỷ lệ thí sinh bỏ xét tuyển là 31,5%, giảm 2,6% so với năm ngoái.

So với 2 năm trước, số thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học tăng lên. Cụ thể, năm 2023, có hơn 660.000 thí sinh đã nhập nguyện vọng đăng ký xét tuyển trên Hệ thống, tương đương 65,9% so với số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023. (xem chi tiết)

Đội tuyển Việt Nam thắng đậm với 3 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc Olympic Hóa học quốc tế

Bộ GD&ĐT thông tin, đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Hóa học quốc tế (ICHO) năm 2024 được tổ chức tại Saudi Arabia thắng đậm với 3 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc. Với kết quả này, Việt Nam xếp thứ 2/89 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự. (xem chi tiết)

Bộ GD&ĐT yêu cầu không dùng ngữ liệu trong sách giáo khoa để ra đề kiểm tra

Bộ GD&ĐT vừa có hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2024-2025. Năm học tới, tất cả các cấp, các khối lớp đều thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018.

Riêng môn Ngữ văn theo chương trình GDPT mới, trong năm học 2024-2025, Bộ hướng dẫn trường học tránh sử dụng những văn bản, đoạn trích đã được học trong sách giáo khoa làm ngữ liệu kiểm tra, đánh giá năng lực đọc hiểu và viết trong các đề kiểm tra định kì nhằm khắc phục tình trạng học sinh chỉ thuộc bài hoặc sao chép văn mẫu. (xem chi tiết)

Đại học Bách khoa Hà Nội thành lập Trường Kinh tế

Đại học Bách khoa Hà Nội vừa tổ chức lễ công bố Nghị quyết thành lập và bổ nhiệm các chức vụ quản lí của Trường Kinh tế và 4 Viện nghiên cứu.

Theo đó, Đại học Bách khoa Hà Nội thành lập, tổ chức lại các đơn vị gồm trường Kinh tế trên cơ sở tổ chức lại các đơn vị thuộc Viện Kinh tế và Quản lí. (xem chi tiết)

Nhiều địa phương miễn 100% học phí năm học 2024-2025 cho học sinh các cấp

Bà Rịa - Vũng Tàu, Đà Nẵng, Long An, Hải Phòng có chính sách miễn hoàn toàn học phí cho trẻ mầm non, tiểu học, THCS - THPT trong năm học tới. Riêng tỉnh Vĩnh Phúc giảm 50% mức đóng học phí so với năm ngoái. (xem chi tiết)