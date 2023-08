Điều tra vụ nam thanh niên ở TPHCM bị chém liệt nửa người

TPO - Cơ quan công an đang điều tra vụ nam thanh niên bị chém thương tích 91% tại giao lộ ở quận Bình Tân, TPHCM.

Ngày 1/8, Thanh tra Công an TPHCM đã chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Việt (53 tuổi, quê Nghệ An, tạm trú quận Tân Phú) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân thụ lý theo thẩm quyền.

Ông Việt là cha ruột của anh N.Đ.N (25 tuổi) - người bị chém thương tích 91% xảy ra ở quận Bình Tân.

Chia sẻ với phóng viên, anh N. cho biết, chiều 26/9/2022, anh được người bạn tên Truyền gọi điện rủ đến một quán nhậu phường Bình Hưng Hòa B (quận Bình Tân) để ăn uống.

Đến nơi, anh N. thấy Truyền đang ngồi nhậu với 4 người khác. Tại đây, anh N biết trước đó Truyền có hành vi trêu chọc vợ chủ quán và hai bên xảy ra cãi vã.

Khoảng 16h cùng ngày, người chồng trở về quán và 4 thanh niên lạ mặt cũng xuất hiện rồi xảy ra xô xát với nhóm của Tuyền. Thấy vậy, anh N. can ngăn và đề nghị tính tiền ra về.

Tính tiền xong, anh N. đi xe máy ra về và đến giao lộ đường số 3 - đường số 8 (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) thì bất ngờ bị một người đuổi theo và dùng mã tấu chém vào vùng đầu, gục tại chỗ.

“Tôi đội mũ bảo hiểm nhưng vẫn bị chém vỡ sọ. Tôi bị hôn mê hơn 20 ngày mới tỉnh và giờ bị liệt nửa người bên trái. Mọi sinh hoạt đều phải nhờ người thân”, anh N cho hay.

Theo ông Việt, từ khi bị chém đến nay, con trai ông trải qua 2 cuộc phẫu thuật vá sọ titanium, điều trị tại Bệnh viện (BV) quận Bình Tân, BV Chợ Rẫy, BV Chuyên khoa ngoại thần kinh quốc tế và BV Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp với chi phí hơn 500 triệu đồng.

“Vụ việc đã xảy ra rất lâu nhưng người gây ra vẫn chưa bị xử lý theo quy định pháp luật, còn con tôi thì bị liệt nửa người, gần như tàn phế. Gia đình tôi phải vay mượn khắp nơi để lo viện phí cho cháu”, ông Việt bức xúc.

Ông Việt cho hay, sau khi N bị chém thì có đôi nam nữ đến bệnh viện thăm hỏi và hỗ trợ nhiều lần với số tiền 100 triệu đồng. Qua tìm hiểu, ông Việt mới biết đôi nam nữ này là người thân của người đã chém con trai ông.

Hiện tại, ông Việt túc trực ở BV Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp để tập anh N đi lại, cử động tay chân, còn vợ ông thì đi bán vé số để lo tiền viện phí.

Theo kết luận giám định thương tích, anh N bị chấn thương vùng đỉnh phải gây rách da, vỡ lún xương đỉnh kèm đường nứt lan xuống xương thái dương phải và xương chẩm, tụ máu ngoài màng cứng đỉnh phải, rách màng cứng, xuất huyết dưới nhện và dập não xuất huyết thái dương.

Công an cũng kết luận chấn thương trên do vật tác động trực tiếp gây ra, nguy hiểm đến tính mạng đương sự. Tỷ lệ tổn thương cơ thể anh N. lến đến 91%.

Liên quan vụ việc, ngày 11/2/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân đã ra quyết định khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích” để điều tra. Bước đầu, công an đã xác định được nghi can trong vụ việc và đang truy tìm người này để phục vụ xử lý.

Vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.