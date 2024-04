Diệu kỳ hành trình khôn lớn của 'hot kid' bé Mây tại Vinpearl Safari Phú Quốc

Thông minh, điệu đà, biết cách “thao túng tình cảm” từ nhân viên, khách tham quan đến các cá thể khác trong đàn… nên không có gì là lạ khi bé Mây – cá thể hắc tinh tinh hơn 10 tháng tuổi được phong danh hiệu “hot kid” Vinpearl Safari. Hành trình của Mây từ những ngày sơ sinh thiếu sữa mẹ phải chăm sóc đặc biệt đến nay đã tạo nên một “biểu tượng sinh tồn” lan toả, vượt khỏi khuôn khổ của công viên chăm sóc và bảo tồn động vật bán hoang dã hàng đầu Đông Nam Á.

Mỗi buổi sáng, Phong, Nhường và Ngọc - ba nhân viên chăm sóc vừa kết thúc “thủ tục hàng ngày” trong khu vực chuồng trại hắc tinh tinh thì lại bị cô bé nghịch ngợm “níu chân”, giơ hai cánh tay lên, ánh mắt ươn ướt lóng lánh vòi vĩnh. Mọi người lắc đầu cười với nhau, ngầm hiểu “ngôi sao” Mây hoặc đòi đưa đi chơi, hoặc xin thêm đồ ăn vặt. “Vừa được ăn sáng với khẩu phần đầy đủ thức ăn, trái cây, sữa… nhưng Mây là vậy, bạn ấy thích tương tác và làm nũng với khách tham quan, nhân viên chăm sóc. Bạn hắc tinh tinh nhí này còn có bộ ảnh tập thể dục buổi sáng hút fan lắm” – Anh Bùi Phi Hoàng - trưởng Bộ phận chăm sóc động vật Vinpearl Safari Phú Quốc vui vẻ “kể tội” Mây.

Anh Hoàng bồi hồi nhớ lại, bé Mây là cá thể hắc tinh tinh đầu tiên được khai sinh tại Vinpearl Safari Phú Quốc vào ngày 18/5/2023. Cô bé là con đầu lòng của ông bố tên Jerry, “nhập tịch” đảo Ngọc từ Nam Phi và người mẹ Baby đến từ Taiping Zoo của Malaysia. Trong những ngày đầu Mây mới ra đời, mẹ Baby luôn gắn bó với con như hình với bóng, cho con bú, bắt rận, chơi đùa cùng con.

Thế nhưng, trong lần đầu làm mẹ nhiều bỡ ngỡ, không đủ sữa nên Baby không biết cách chăm sóc và xử lý tình huống oái ăm này. Vào ngày tuổi thứ 11, Mây bị mẹ bỏ đói suốt 13 tiếng. Sức khoẻ cô bé suy yếu, thân nhiệt hạ xuống 32 độ C. Đội ngũ nhân viên chăm sóc và bác sĩ quyết định phải tách Mây ra để hỗ trợ chăm sóc đặc biệt theo phương pháp nuôi bộ (nuôi riêng cá thể con trong môi trường không có bố mẹ). Mây được theo dõi 24/7 trong phòng riêng, đầy đủ các điều kiện y tế và dinh dưỡng tốt nhất. Trải qua những phút giây hồi hộp nhất, với tất cả tình yêu thương và phương pháp chăm sóc can thiệp khoa học, kịp thời, Mây đã vượt qua thời khắc nguy hiểm nhất.

Khi sức khoẻ dần hồi phục, không phụ sự kỳ vọng của mọi người, Mây trở thành “nhân vật truyền cảm hứng nhất Vinpearl Safari”. Cô bé luôn có những hành vi ngộ nghĩnh, bộc lộ khả năng tương tác, “đòi hỏi vô bờ bến” sự quan tâm, yêu chiều từ đội ngũ nhân viên chăm sóc. Suốt thời gian nuôi bộ, cô bé được yêu thương, chăm chút từng ly từng tí. Dù phải “sống riêng”, đều đặn mỗi ngày, Phong đều đặn chạy xe đạp chở Mây xuống chuồng trại thăm bố mẹ. Ngày Mây đầy tháng, đội ngũ cán bộ nhân viên, bác sĩ tề tựu tổ chức thổi nến chúc mừng em bé hắc tinh tinh bình phục, khoẻ mạnh lớn lên. Mây cũng phải chấp hành lịch sinh hoạt bao gồm giờ ăn, giờ chơi, giờ đi thăm bố mẹ, giờ tập bú, tập leo trèo để phát triển bản năng hoang dã của loài.

Thuộc loài động vật bậc cao, vô cùng thông minh và có sức mạnh gấp 4-5 lần con người nên để có thể chăm sóc được cho Mây đầy đủ về thể chất và tinh thần, ở Vinpearl Safari, khu vực chuồng trại và trưng bày được xây dựng chắc chắn với bờ tường cao tối thiểu 5,5m, nhẵn phẳng không có các vị trí để leo bám tránh xổng thoát, hào nước sâu bao quanh, hệ thống cửa từ hai lớp, hàng rào thép kiên cố… Hiện Mây đã hoàn toàn sống tự lập nhưng anh Hoàng vẫn không quên những lần cho Mây thăm bố mẹ, nhân viên chăm sóc phải đặc biệt thận trọng vì Jerry và Baby khi thấy con sẵn sàng lao đến giành giật, có nguy cơ làm tổn thương cá thể con và nguy hiểm cho người đi cùng. “Nhìn lại hành trình đã qua của Mây, tôi rất cảm kích trước tinh thần của đội ngũ nhân viên chăm sóc trực tiếp hắc tinh tinh như Phú, Sang… Các bạn không chỉ giỏi chuyên môn, mà còn yêu nghề, yêu Mây, nhẫn nại và gan dạ”.

Có tên khoa học là Pan troglodytes xuất sứ từ Châu Phi, bố mẹ của Mây được đưa về Vinpearl Safari theo chương trình bảo tồn cấp quốc tế do đang nằm trong danh sách các loài có “Nguy cơ tuyệt chủng” (EN) theo Sách đỏ IUCN và nằm trong phụ lục 1 của Công ước về thương mại quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp CITES. Để Jerry và Baby có thể sinh sản thành công, nhân viên chăm sóc phải theo dõi kỹ hoạt động và chu kỳ kinh nguyệt của cá thể mẹ để tính toán thời gian và phương án ghép đôi. Sau khi xác định Baby mang thai Mây, cuộc sống của cặp đôi hắc tinh tinh được theo dõi nghiêm ngặt và bổ sung các loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao để đảm bảo hai mẹ con sinh trưởng và phát triển bình thường. Gần đến ngày gần sinh, Baby được đưa vào không gian chuồng trại tách biệt, yên tĩnh để thuận lợi sinh sản và can thiệp thú y khi cần thiết. Sau sinh, việc mẹ cho con non bú, phản xạ, dinh dưỡng của hai mẹ con được theo dõi sát sao. Nhờ vậy, việc Mây bị mẹ bỏ bú được phát hiện đúng lúc, mang cô bé hắc tinh tinh bé nhỏ đến với hành trình khôn lớn đặc biệt và đầy cảm xúc.

Từ khi ra đời, từng câu chuyện, những khoảnh khắc đáng yêu của Mây liên tục được chia sẻ và nhanh chóng lan toả. Cá thể hắc tinh tinh nhí trở thành “em bé thần tượng” có lượng fan đông đảo nhất trên Tiktok của Vinpearl Safari Phú Quốc với lượng tương tác lên đến gần 9 triệu lượt view, hàng trăm ngàn lượt tim và bình luận. Cộng đồng “mê Mây” trên Facebook cũng sôi nổi không kém khi các bài đăng về bé Mây đều đạt tương tác vượt trội.

Hành trình sinh trưởng đặc biệt và truyền cảm hứng của Mây và ông bố bà mẹ Jerry – Baby đã trở thành “biểu tượng” mới về đời sống hoang dã thanh bình giữa thiên nhiên trong lành của đảo ngọc. Với cơ sở vật chất hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn phúc trạng cho động vật hoang dã, trong hoạt động bảo tồn, Vinpearl Safari đã chăm sóc sinh sản thành công hơn 700 cá thể, trong đó có các động vật quý hiếm: Tê giác, Hươu cao cổ, Linh dương vằn bông, Vooc bạc, cầy mực, vượn Pile…

Được mệnh danh là “điểm nhất định phải đến tại Phú Quốc”, Vinpearl Safari sẽ đư du khách lạc vào hành trình du lịch xanh “hiếm có khó tìm” tại siêu quần thể Phú Quốc United Center. Đặc biệt, các vị khách nhí sẽ “mê mẩn” trước hàng loạt hoạt động giáo trí bao gồm: tương tác và tập sự chăm sóc thú non tại khu Kid Zoo; các tour giáo trí, các hoạt động bảo tồn, lan toả thông điệp phát triển bền vững... Bên cạnh đó là những trải nghiệm bất tận niềm vui, gắn kết với thiên nhiên ban sơ: phiêu lưu trên chuyến xe bus điện đi vào vùng "thú thả người nhốt" để khám phá rừng xanh và muông thú sinh sống tự do; Night Safari trải nghiệm kỳ thú thám hiểm rừng xanh về đêm bằng mọi giác quan./.

Vinpearl Safari Phú Quốc - Công viên chăm sóc và bảo tồn động vật bán hoang dã đầu tiên tại Việt Nam có diện tích lên đến 380ha, nuôi dưỡng hơn 4.500 cá thể động vật từ 200 loài ở khắp các vùng địa sinh học trên thế giới, trong đó có hơn 40 loài nguy cấp, quý hiếm, cùng hệ sinh thái đa dạng của khoảng 1.200 loài thực vật. Đây là điểm nhấn trải nghiệm xanh độc đáo tại tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ và hoàn chỉnh theo mô hình "một điểm đến mọi nhu cầu" hoàn hảo hoạt động 24/7 đáp ứng mọi nhu cầu Phú Quốc United Center. Vinpearl Safari Phú Quốc là vườn thú đầu tiên tại Việt Nam nhận được chứng chỉ của Hiệp hội SEAZA trong công tác bảo tồn và cải thiện phúc trạng động vật. Vườn thú hội tụ đầy đủ các điều kiện tự nhiên, cơ sở vật chất, điều kiện môi trường sống… để các loài thú hoang dã có thể bảo tồn và sinh sản nhằm nhân giống, tạo đàn. Động vật ở đây được nuôi dưỡng theo tiêu chuẩn quốc tế với điều kiện tốt nhất; trong đó, có không ít loài thú quý hiếm như hồng hạc, linh dương sừng kiếm Ả Rập, hổ Bengal, đười ươi Sumatra, tê giác trắng… Năm 2024, Vinpearl Safari được Liên minh Kỷ lục Thế giới Worldkings công nhận là "Safari trên đảo đa dạng loài với số lượng cá thể động vật nhiều nhất thế giới".