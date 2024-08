Điều kiện để bạn trai cầu hôn Taylor Swift

TPO - Travis Kelce được cho là sẽ không cầu hôn Taylor Swift nếu không có thỏa thuận tiền hôn nhân. Theo nguồn tin, cả hai đã xem nhau như là người có hôn ước không chính thức, chỉ chờ hoàn thiện thủ tục.

Nguồn tin độc quyền của tạp chí Life & Style tiết lộ Taylor Swift và Travis Kelce đang tiến gần đến với hôn nhân.

“Đây là mối quan hệ tiến xa hơn nhiều so với những gì Taylor và Travis muốn thừa nhận. Họ đã coi mình là người có hôn ước không chính thức trong một thời gian. Cả hai đều cam kết 100% dành phần đời còn lại của mình bên nhau và bắt đầu một gia đình”, người trong cuộc chia sẻ vào ngày 14/8.

Tuy nhiên, điều kiện để nam cầu thủ bóng bầu dục quỳ xuống và trao nhẫn cho bạn gái tỷ phú là phải có một hợp đồng tiền hôn nhân với các điều khoản chặt chẽ. Theo người trong cuộc, không có khả năng Taylor tiến vào lễ đường mà không có thỏa thuận rõ ràng về tài sản trước hôn nhân. Cặp đôi muốn giải quyết ổn thỏa trước khi Travis chính thức ngỏ lời với người đẹp.

Hiện tại, Taylor và bạn trai cùng tuổi chưa thể tiến xa hơn do lịch trình công việc bận rộn. Ngoài ra, việc thảo luận các điều khoản trong hợp đồng tiền hôn nhân cũng được cho là phức tạp bởi khối tài sản kếch xù của cả hai. Taylor được Forbes công nhận là tỷ phú với giá trị tài sản ròng vượt ngưỡng 1 tỷ USD, phần lớn có được nhờ sự nghiệp ca hát thành công. So với bạn gái, số dư tài khoản ngân hàng của Travis bị bỏ xa rất nhiều nhưng vẫn đáng kể so với người bình thường, ước tính khoảng 70 triệu USD.

Người trong cuộc nhấn mạnh hợp đồng tiền hôn nhân không làm mất đi sự lãng mạn trong tình yêu hay kế hoạch hôn nhân của cặp đôi sinh năm 1989 bởi cả hai đều hiểu rõ tính cách sòng phẳng và cẩn trọng của nhau.

Trước đó, vào tháng 12/2023, Page Six đưa tin độc quyền Travis đã xin phép cha của bạn gái, ông Scott Swift, để được phép tiến xa hơn trong mối quan hệ tình cảm. Ông Swift được biết là hết lòng ủng hộ nam cầu thủ. Vào đầu tháng 7, nguồn tin thân cận với Travis chia sẻ lễ đính hôn sẽ sớm diễn ra.

Ca sĩ Karma và ngôi sao đội Kansas City Chiefs hẹn hò được hơn một năm. Họ chính thức công khai mối quan hệ vào tháng 9/2023 khi Taylor cổ vũ bạn trai trong trận đấu với đội Chicago Bears trong Giải Bóng bầu dục Quốc gia (NFL) tại Sân vận động Arrowhead ở Kansas City, Missouri, Mỹ.

Ngay sau khi xác nhận tình cảm, Travis cho thấy thực sự nghiêm túc với Taylor bằng cách mua biệt thự trị giá 6 triệu USD để có không gian riêng tư bên người đẹp.

Cả hai không ngần ngại thể hiện tình cảm dành cho nhau. Trong mùa giải NFL 2023-2024, Taylor đến tận nơi xem 13 trận đấu của đội Chiefs, bao gồm cả trận Super Bowl giúp Travis và đồng đội giành chức vô địch thứ 3 vào tháng 2.

Travis cũng vung tiền bay khắp thế giới từ Nam Mỹ, châu Á đến châu Âu để dự các buổi hòa nhạc nằm trong chuyến lưu diễn Eras Tour của Taylor. Anh thậm chí còn lên sân khấu biểu diễn cùng bạn gái trong show diễn ở London vào tháng 7.

Thời gian này, Taylor và Travis tạm thời xa cách. Taylor đang hoàn thành nốt chặng diễn châu Âu, còn Travis vào trại huấn luyện để sẵn sàng cho mùa giải NFL 2024-2025.

Tuy nhiên, giọng ca Fortnight sẽ trở lại Mỹ trước cuối tháng 8 vì show diễn cuối cùng ở London kết thúc vào ngày 20/8. Sau đó, cô rảnh rỗi trong tháng 9 để cổ vũ Travis trong các trận đấu đầu tiên. Theo Life & Style tiết lộ trước đó, Taylor mong chờ “làm tổ” với người đàn ông của mình và dành thời gian nghỉ ngơi ở Kansas City sau khi về nước.

“Anh ấy làm mọi cách có thể để ngôi nhà của mình giống như nhà của cô ấy, thậm chí còn nâng cấp nhà bếp vì cô ấy thích nấu ăn cho anh ấy và bạn bè của họ. Bạn bè nói rằng khoảng thời gian nghỉ ngơi này chính xác là những gì Taylor cần và không ngạc nhiên nếu nó dẫn đến một đám cưới”, nguồn tin nói.