Điều ít biết về Cảng hàng không Pleiku

Ngày 6 tháng 12 năm 2003, khu hàng không dân dụng của Cảng hàng không Pleiku mới chính thức đi vào hoạt động góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ hành khách. Đến năm 2014, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã tổ chức khởi công dự án cải tạo, nâng cấp đồng bộ công suất Cảng hàng không Pleiku mà trọng tâm là 2 dự án: Dự án “Kéo dài, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn và sân đậu máy bay” và dự án “Cải tạo, mở rộng nhà ga hành khách” Cảng hàng không Pleiku. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 1.050 tỷ đồng, chủ yếu từ nguồn vốn Quỹ đầu tư phát triển của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.

Nhà ga hành khách - Cảng hàng không Pleiku sau khi cải tạo, mở rộng có tổng diện tích sử dụng 3.537 m2 với 2 tầng, 3 cửa ra tàu bay, đáp ứng 300 hành khách/giờ cao điểm, có khả năng phục vụ 600.000 lượt hành khách/năm. Nhà ga hành khách được trang bị đầy đủ hệ thống kỹ thuật hàng không chuyên dụng hiện đại, tiên tiến với nhiều tiện ích phục vụ hành khách, như: 10 quầy thủ tục hàng không, hệ thống cân điện tử, 27 màn hình hiển thị thông tin chuyến bay; hệ thống cổng từ, máy soi chiếu kiểm tra an ninh, máy soi chiếu kiểm tra hành lý, máy ngửi chất nổ, bộ vi vết thử chất nổ; hệ thống camera an ninh giám sát; hệ thống báo cháy, PCCC tự động, hệ thống chống sét…

Tại Cảng hàng không Pleiku có bốn Hãng hàng không khai thác với năm đường bay khác nhau, nhưng vì nhiều lý do, hiện Cảng hàng không Pleiku còn 2 hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet Air, khai thác các đường bay nối Pleiku đi/đến Hà Nội, TP Hồ Chí Minh. Để đáp ứng nhu cầu cũng như đảm bảo an ninh, Cảng luôn chú trọng các loại hình dịch vụ hàng không (nhà ga hành khách, khu bay, bảo đảm an ninh hàng không, phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất). Cùng với đó, quan tâm lựa chọn, đầu tư các loại hình dịch vụ phi hàng không, như: Dịch vụ cho thuê mặt bằng kinh doanh (dịch vụ ăn uống có Công ty CP Sóng Việt, Cherry Blossom; quà lưu niệm có Công ty CP Sóng Việt), cho thuê mặt bằng/vị trí quảng cáo tại nhà ga (bảng quảng cáo, màn hình quảng cáo), thu phí đậu/đỗ phương tiện (ô tô, xe máy), khai thác nhượng quyền taxi (Hãng taxi Mai Linh và Suntaxi).