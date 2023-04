Điều hành hơn 11 triệu chuyến bay tuyệt đối an toàn

Trong 30 năm qua, bằng sự nỗ lực phấn đấu không ngừng, tập thể cán bộ, nhân viên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã bảo đảm điều hành tuyệt đối an toàn hơn 11 triệu chuyến bay trong vùng trời trách nhiệm.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam luôn nhất quán mục tiêu: “An toàn - điều hòa - hiệu quả”. Trong đó, an toàn luôn được đặt lên hàng đầu trong việc cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay. VATM được nhà chức trách hàng không giao thiết lập và duy trì thực hiện Hệ thống quản lý an toàn (SMS) dưới sự hướng dẫn, giám sát của Cục Hàng không, các hướng đẫn của ICAO. Ngày 1/1/2013, Hệ thống SMS chính thức đi vào vận hành.

Qua gần 10 năm xây dựng và tổ chức vận hành, Hệ thống SMS của VATM đã đáp ứng các yêu cầu của nhà chức trách hàng không trên cả 3 cấp độ, gồm: Chủ trương chính sách - Quy trình quy định - Tổ chức thực hiện. Tháng 10/2022, Cục Hàng không đã tiến hành kiểm tra, đánh giá Hệ thống quản lý an toàn của VATM với kết quả sơ bộ đạt gần 96% các nội dung theo yêu cầu của ICAO.

Hiện, VATM đã thiết lập qui định nội bộ về báo cáo sự cố/vụ việc, điều tra xác minh nội bộ và theo dõi hành động khắc phục; Quy chế kiểm tra đánh giá và Sổ tay kiểm tra đánh giá an toàn, thống nhất các qui định, phương thức về kiểm tra đánh giá. Các nguồn thông tin từ các sự cố/vụ việc, từ các đợt kiểm tra đánh giá an toàn, từ trao đổi thông tin với các hãng hàng không, cảng hàng không, giúp công tác quản lý rủi ro - cốt lõi của Hệ thống quản lý an toàn SMS đã nhận diện được hầu hết các nguy cơ để quản lý.

Đồng thời, VATM thường xuyên tổ chức các khóa huấn luyện về SMS cho cán bộ, nhân viên để đảm bảo rằng toàn hệ thống hiểu rõ các qui trình thực hiện quản lý an toàn; nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của cá nhân cán bộ, nhân viên trong việc tuân thủ các yêu cầu, qui định về an toàn. Sau khi có SMS, VATM thiết lập hệ thống đảm bảo an toàn giúp cho việc theo dõi, đánh giá an toàn đảm bảo tính liên tục, phù hợp và hiệu quả.

Trong quá trình thực hiện hệ thống quản lý an toàn, các mục tiêu an toàn dần được xác lập và ngày càng hoàn thiện, số liệu thống kê ngày một đầy đủ và có hệ thống. Nhờ đó năng lực an toàn của Tổng công ty cũng được đánh giá dựa trên số liệu các sự cố/vụ việc được thống kê tin cậy. Nhờ các giải pháp trên, mức độ bảo đảm an toàn của VATM năm 2020 được nhà chức trách hàng không đánh giá tăng từ 2-5 lần so với 2016.

Kết quả trên cho thấy hiệu quả của công tác đầu tư đồng bộ trang thiết bị mới, triển khai các phương thức bay tiên tiến, tối ưu hóa vùng trời, công tác huấn luyện đào tạo, phát triển nguồn nhân lực kết hợp với việc triển khai thực hiện hệ thống quản lý an toàn.

Qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, tập thể và nhiều cá nhân tiêu biểu của VATM được Đảng, Nhà nước tặng thưởng các danh hiệu cao quý, như: Đơn vị Anh hùng Lao động; Huân chương Độc lập hạng ba; 16 Huân chương Lao động các hạng; 23 Bằng khen của Thủ tướng; 16 Cờ thi đua của Chính phủ; 126 Bằng khen của bộ trưởng Bộ GTVT; Giải thưởng “Đại bàng” của Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế...