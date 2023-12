Điều động, bổ nhiệm nhân sự chủ chốt công an 3 tỉnh

TPO - Tuần qua (từ ngày 4-7/12), Công an tỉnh Bình Dương, Công an tỉnh Quảng Trị và Công an tỉnh Lai Châu đã triển khai các quyết định về công tác cán bộ.

Ngày 6/12, Công an tỉnh Bình Dương tổ chức trao các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cấp phòng.

Theo đó, thượng tá Võ Thành Trung - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Bình Dương, được điều động giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Bắc Tân Uyên.

Điều động thượng tá Lưu Minh Hoàng, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Bình Dương.

Bổ nhiệm thượng tá Đặng Đình Hà, Phó Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, giữ chức vụ Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương.

Cùng ngày, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Theo đó, Trung tá Hoàng Quốc Thành - Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố Lai Châu, được bổ nhiệm chức Phó trưởng Công an thành phố Lai Châu.

Trước đó vào chiều 4/12, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức lễ công bố Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Theo đó, Thượng tá Nguyễn Thanh Tĩnh - Phó trưởng Công an huyện Phong Thổ được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lai Châu.

Trung tá Phạm Ngọc Thỉnh - Trưởng Công an xã Bum Tở, Công an huyện Mường Tè, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám thị Trại tạm giam, Công an tỉnh.

Thiếu tá Phàn A Tủa - Đội trưởng Đội Tổng hợp Công an huyện Phong Thổ, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Công an huyện Phong Thổ.

Thiếu tá Hoàng Văn Nam - Trưởng Công an xã Bản Lang, Công an huyện Phong Thổ, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Công an huyện Phong Thổ.

Sáng 4/12, Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Theo báo Quảng Trị, tại buổi lễ, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Lê Phương Nam đã trao quyết định điều động Trung tá Ngô Nhật Tân, Trưởng Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an TP. Đông Hà.

Trung tá Ngô Nhật Tân sinh năm 1984, quê quán huyện Vĩnh Linh.