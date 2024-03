Diễn đàn HILL 2024 khám phá tầng lớp người cận giàu Việt Nam

Với chủ đề “Cộng đồng Người Cận Giàu”, Diễn đàn HILL 2024 tổ chức hôm 15/3 tại TP HCM công bố nghiên cứu của HILL ASEAN về tầng lớp người cận giàu mới nổi tại Việt Nam và đóng góp của nhóm này tới nền kinh tế.

Diễn đàn HILL 2024 với chủ đề “Cộng đồng Người Cận Giàu” hướng đến việc khai thác cuộc sống và các giá trị của Sei-katsu-sha - thuật ngữ dùng để nói về con người toàn diện. Sự kiện do Hakuhodo Institute of Life and Living ASEAN (HILL ASEAN), chi nhánh Việt Nam - thuộc công ty quảng cáo lớn thứ hai Nhật Bản Hakuhodo tổ chức.

Diễn đàn được dẫn dắt bởi General Director/CEO Tập đoàn Hakuhodo Việt Nam Ginta Yamaguchi, Executive Strategic Planning Director Vũ Minh San, Associate Strategic Planning Director Trần Thị Hồng Liên, Strategic Planning Manager Phạm Thanh Gia Huy, Strategic Planning Manager Nguyễn Kim Thanh Thảo, Communication Designer Kanto Inada, Account Supervisor Amane Yokoyama, and Account Manager Đỗ Nguyễn Phương Trang; Hakuhodo International Vietnam’s CDO/Chief Digital Officer Atsushi Inaba.

Người cận giàu, theo định nghĩa của HILL ASEAN, là những người có thu nhập hàng tháng từ 22,500,001 đến 60,000,000 VND. Họ vươn lên từ tầng lớp trung lưu, đồng thời là một “hình mẫu” truyền cảm hứng cho những cá nhân thuộc tầng lớp này có khát khao trở nên giàu có hơn, hoàn thiện hơn.

Nghiên cứu chuyên sâu của Viện nghiên cứu HILL ASEAN đã công bố những góc nhìn thú vị về nhóm người này, từ đó chỉ ra những tác động của họ tới nền kinh tế. HILL Việt Nam cũng so sánh nhóm Người Cận Giàu giữa Hà Nội và TP.HCM và chỉ ra các yếu tố cơ bản tạo nên sự khác biệt này. Đây có thể là cơ sở để các doanh nghiệp tìm ra ý tưởng thúc đẩy tiêu dùng của tầng lớp mới nổi này tại Việt Nam.

Sự tự do

Theo một nghiên cứu với 6 quốc gia Đông Nam Á, Người Cận Giàu ở Việt Nam đứng đầu trong việc đầu tư học hỏi những điều mới, luôn không ngừng thúc đẩy bản thân, theo đuổi sự phát triển cá nhân và tìm mọi cơ hội để đi du lịch và giao lưu bên cạnh việc phát triển các kỹ năng khác. "Mở rộng" là từ khóa miêu tả bản chất của nhóm người này.

Tự do với tầng lớp cận giàu còn là “có đủ khả năng và tài chính để mang lại hạnh phúc cho những người thân yêu của họ”. Họ sẵn sàng chi trả để chăm sóc ba mẹ, đầu tư cho con cái học hành, coi gia đình là động lực lớn để thúc đẩy bản thân tiến về phía trước.

Tự do cũng là cách người cận giàu thể hiện sự tiến bộ và vị thế của bản thân, thông qua việc “được công nhận sự tiến bộ ở hiện tại và tiềm năng trong tương lai”.

Dựa vào những luận điểm trên và kết quả nghiên cứu, HILL Việt Nam đã định danh Người Cận Giàu tại Việt Nam bằng cụm từ đặc tả: The proud mind-freedom seeker (người kiêu hãnh tìm kiếm sự tự do trong tâm trí. Họ tự hào đã thành công đạt được “lối sống tự do của riêng mình” chính nhờ sự nỗ lực và niềm tin vào khả năng cũng như vận mệnh của bản thân. Tuy nhiên, họ vẫn chưa hài lòng về thành tựu hiện tại mà sẵn sàng phát triển bản thân xa hơn nữa.

Thói quen tiêu dùng

So với giới thượng lưu, Người Cận Giàu sử dụng các sản phẩm có thương hiệu phục vụ một mục đích khác. Các thương hiệu đóng vai trò phản ánh địa vị và tầm ảnh hưởng của giới thượng lưu trong cùng một vòng tròn xã hội. Họ tìm kiếm sự “xa xỉ cảm tính” và cảm giác đặc biệt khi sử dụng chúng.

Ngược lại, Người Cận Giàu tìm kiếm “sự uy tín” trong thương hiệu để thể hiện khả năng và kỹ năng cá nhân của họ. Thay vì chỉ đơn giản là thể hiện địa vị, khả năng sở hữu các món đồ xa xỉ còn là sự công nhận, đánh giá của xã hội. Vì vậy, nhóm người này cần sự “xa xỉ lý tính” để đưa ra các lựa chọn mang tính chiến lược đối với các sản phẩm này.

Đại diện Tập đoàn Hakuhodo Việt Nam cho biết những hiểu biết sâu sắc về tầng lớp Người Cận Giàu có thể là gợi ý thú vị và quan trọng để các thương hiệu tìm cách tiếp cận người tập khách hàng này. Tập đoàn Hakuhodo Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với các thương hiệu để đề xuất các chiến lược đa dạng nhằm thực hiện những kế hoạch vượt kỳ vọng và tối đa hóa thông qua các hoạt động xây dựng thương hiệu.

Bắt đầu như một tổ chức tư vấn nội bộ nghiên cứu về Sei-katsu-sha vào năm 2014, HILL ASEAN chính thức được thành lập tại Thái Lan vào tháng 3 năm 2017. HILL ASEAN hỗ trợ các hoạt động truyền thông marketing của khách hàng tại Đông Nam Á thông qua hiểu biết sâu sắc và những đề xuất hữu ích về Sei-katsu-sha tại đây. HAKUHODO Institute of Life and Living ASEAN chi nhánh Việt Nam [HILL ASEAN, VIETNAM Team] nghiên cứu nhận thức và thói quen của Sei-katsu-sha (những cá nhân toàn diện với lối sống, khát vọng và ước mơ của riêng họ) tại Việt Nam.