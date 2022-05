Diễn biến mới vụ phóng viên kiện Chánh thanh tra Sở TT&TT TP Cần Thơ

TPO - Ông Đặng Văn Thuỷ (SN 1970, là Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang) vừa bị công an tỉnh này khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Công an quận Bình Tân chuyển hồ sơ vụ cháu gái một tuổi nghi bị bạo hành lên Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an TP Hồ Chí Minh điều tra xử lý theo thẩm quyền. Bước đầu, nghi phạm đã khai nhận lý do bạo hành bé gái.