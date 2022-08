Diễn biến điều tra vụ mang hung khí truy đuổi nhau do mâu thuẫn ‘giật cô hồn’ ở TPHCM

TPO - Công an quận Gò Vấp (TPHCM) đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ nhóm thanh niên dùng hung khí ẩu đả, rượt đuổi nhau nghi do mâu thuẫn ‘giật cô hồn’ trước một quán Bar trên địa bàn.

Ngày 15/8, Công an quận Gò Vấp (TPHCM) đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ ẩu đả xảy ra trước quán Bar Club Dubai trên đường Nguyễn Văn Khối (phường 8, quận Gò Vấp).

Theo đó, sau khi xảy ra vụ việc, Công an quận Gò Vấp đã mời những người liên quan về trụ sở để lấy lời khai.

Tại Cơ quan công an, các đối tượng được xác định đa phần là nhân viên của quán Bar trên gồm: Lương Bảo Kỳ (sinh năm 1999, quê Khánh Hòa), Trịnh Minh Luân (sinh năm 1998, quê An Giang), Nguyễn Tấn Lợi (sinh năm 1988, quê Cần Thơ), Trần Thế Sơn (sinh năm 1998, quê Đăk Lăk), Trần Trường Lâm (sinh năm 1991, ngụ quận 4, TPHCM), Cung Khai Tuệ (sinh năm 1997, quê An Giang), Nguyễn Công Luận (sinh năm 1988, ngụ quận Phú Nhuận, TPHCM), Nguyễn Phúc Hội (sinh năm 2002, quê Bình Định), Lê Thanh Tùng (sinh năm 1998, ngụ Hóc Môn, TPHCM), Trần Văn Lãm (sinh năm 1987, quê Trà Vinh) và Nguyễn Quốc Bình (sinh năm 2000, quê Tây Ninh).

Tại cơ quan CSĐT, các đối tượng khai nhận, khoảng 19h30 ngày 13/8, Kỳ, Lợi, Sơn, Lâm, Tuệ, Hội, Tùng, Lâm, Bình (nhân viên quán Bar Dubai) tập trung trước quán để bày biện đồ cúng cô hồn.

Trong lúc nhiều người đang tụ tập xung quanh để chờ giật đồ cúng thì bất ngờ có 2 thanh niên (không rõ lai lịch) xông vào định giật lấy đồ cúng. Nhóm nhân viên ngăn cản không cho lấy do chưa cúng xong. Trong lúc ngăn cản, Đạt (nhân viên quán) và 2 thanh niên nói trên xảy ra cự cãi và dẫn đến đánh nhau. Sau đó, 2 thanh niên đã bỏ đi.

Đến 20h15 cùng ngày, khi đã cúng xong thì xuất hiện một nhóm thanh niên khoảng 12 người đi trên 4 xe máy đến quán bar Dubai.

Đến nơi, nhóm thanh niên cầm theo mã tấu và cây ba chĩa xông vào tấn công các nhân viên quán bar đang ngồi trước quán. Nhiều người hoảng sợ, bỏ chạy vào trong quán nên không bị thương. Riêng Thừa (nhân viên giữ xe của quán bar) bị xây xát ở tay và đùi trái.

Đánh dằn mặt xong, nhóm thanh niên lên xe bỏ đi.

Ngay lúc đó, Kỳ gọi điện cho Tuệ thông báo việc quán bar bị nhóm thanh niên lạ mặt đến gây sự và kêu Tuệ đến hỗ trợ. Lập tức một nhóm nhân viên gồm: Lợi, Sơn, Lâm, Luận, Hợi, Tùng, Lãm, Bình được lệnh tụ tập bên hông quán bar bàn bạc rủ nhau đi tìm nhóm thanh niên gây sự trước đó để “giải quyết”.

Lãm yêu cầu Sơn đi vào trong quán Bar lấy ra 1 túi nylon màu đen bên trong chứa 4 cây mã tấu tự chế. Tuy nhiên, các nhân viên quán bar đều không biết nhóm thanh niên vừa rồi đến gây sự với mục đích gì và hiện đang ở đâu.

Trong lúc cả nhóm đang tụ tập thì tổ Tuần tra của Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Gò Vấp có mặt và phát hiện hung khí. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện Luận đang điều khiển xe máy chở Tuệ cầm theo 1 cây mã tấu chạy đến nên đưa tất cả các đối tượng về trụ sở làm việc.

Tang vật thu giữ gồm 5 cây mã tấu tự chế của Trần Thế Sơn và Cung Khai Tuệ, 1 gậy bấm ba khúc của Lê Thanh Tùng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định.