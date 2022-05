Diễn biến điều tra vụ án vợ giết chồng giấu xác dưới ao ở Cà Mau

TPO - Chiều 23/5, Công an quận Bình Thạnh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã bắt giữ nghi phạm gây ra vụ cướp tại một tiệm vàng trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh.

TPO - TIN NÓNG ngày 23/5: Cô gái bị ‘yêu râu xanh’ sàm sỡ trên phố Hà Nội trình báo công an; Bực tức chuyện tiền bạc, mẹ đánh chết con gái 3 tuổi; Bắt cán bộ chiếm đoạt 28 sổ tiết kiệm hưu trí của khách hàng; Buôn gỗ lậu, gây tai nạn chết người rồi thay tên đổi họ trốn truy nã gần 30 năm;...

TPO - Trần Xuân Vũ (21 tuổi, trú ở tỉnh Đắk Lắk, tạm trú phường Cẩm Châu, TP Hội An) bị khởi tố để điều tra về hành vi giết người và cố ý gây thương tích do liên quan vụ nổ súng tại phố cổ Hội An.