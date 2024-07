Điểm tin thị trường BĐS HN nửa đầu 2024: phía Tây luôn là 'điểm nóng'

Theo báo cáo quý 2 mới đây, thị trường Hà Nội đang chứng kiến sự hồi phục mạnh mẽ với nguồn cung dồi dào và tỷ lệ hấp thụ khả quan. Trong đó, phía Tây vẫn tiếp tục được nhận định là khu vực dẫn đầu.

Điểm sáng trên bản đồ BĐS Hà Nội

Theo báo cáo công bố tiêu điểm thị trường Bất động sản của CBRE Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2024, Hà Nội đã sở hữu những con số thành quả ấn tượng, đặc biệt là tại thị trường chung cư.

Giá chung cư tại Hà Nội có tốc độ tăng trưởng ổn định. Giá sơ cấp quý 2/2024 tăng 6,5% so với quý trước và tăng gần 25% theo cả năm trong khi tại HCM chỉ số này chỉ tăng 3% theo quý và 6% theo năm. Giá thứ cấp tại Hà Nội tăng 5% theo quý và 22% theo năm trong khi tại HCM lần lượt là 4% và 3%. Với đà tăng trưởng này, giá chung cư tại Hà Nội đang dần tiệm cận với HCM, một thị trường trước nay vẫn được cho là phát triển và đắt đỏ hơn.

Trong quý 2, nguồn cung căn hộ chung cư mở bán mới tại Hà Nội tăng gấp 4 lần so với quý trước, đạt xấp xỉ 8.500 căn. Tính chung trong 6 tháng đầu năm, tổng nguồn cung căn hộ chung cư mở bán mới tại Hà Nội ghi nhận gần 10.850 căn, mức cao nhất kể từ năm 2020 đến nay. Về sức mua, tính riêng quý 2/2024, số căn đã bán đạt 10.170 căn, gấp 5 lần số căn bán được ở quý trước. Tổng số căn bán được trong 2 quý đầu năm 2024 vượt mức ghi nhận trong cả năm 2023.

Theo nhận định của một chuyên gia cấp cao của CBRE, phía Tây tiếp tục là khu vực dẫn đầu về nguồn cung trong quý 2/2024. Soi chiếu lại báo cáo tiêu điểm thị trường quý 1/2024 hay những giai đoạn trước, phía Tây luôn là thị trường sôi động bậc nhất Hà Nội, giống như đầu tàu thúc đẩy thị trường BĐS Thủ Đô khi lượng cung, số lượng giao dịch/tỷ lệ hấp thụ đều dẫn đầu khu vực. Tuy nhiên trong các phân khúc thì phân khúc hạng sang tại Hà Nội nói chung và phía Tây nói riêng những năm gần đây luôn khan hiếm. Năm 2016, khoảng 1000 căn hộ hạng sang (giá > 100 triệu/m2) tại một số khu vực Cầu Giấy, Tây Hồ và Ba Đình được cung cấp ra thị trường. Đến năm 2022, Hà Nội đón thêm 173 căn hộ hạng sang tại dự án Heritage Westlake và cho đến nay nguồn cung mới về căn hộ hạng sang tại phía Tây vẫn cực nhỏ giọt

Khu vực phía Tây phù hợp với xu hướng lựa chọn bất động sản của cả người mua để ở lẫn nhà đầu tư. Theo báo cáo toàn cảnh thị trường Việt Nam 6 tháng đầu năm 2024 và Nghiên cứu tâm lý người tiêu dùng mới đây nhất của batdongsan.com.vn, an ninh và môi trường là 2 yếu tố quan trọng nhất ở cả 2 nhóm. Theo sau đó yếu tố hạ tầng luôn được đánh giá ở mức cao (49% với nhà đầu tư và 41% với người mua để ở).

Giao dịch tập trung ở phía Tây Hà Nội do nơi đây có an ninh, môi trường sống tốt với nhiều cảnh quan xanh và đầy đủ tiện ích. Hạ tầng nơi đây đã phát triển, tập trung nhiều cơ quan, ban ngành, công ty lớn như: Bộ Công An, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Tổng Công ty Viễn thông Quân đội Viettel, Samsung R&D Center… đón số đông người lao động, đặc biệt là chuyên gia nước ngoài và nguồn nhân lực chất lượng cao đến sinh sống và làm việc. Cùng lý do tương tự, nơi đây thu hút các “ông lớn” BĐS, không ngừng cho ra mắt những dự án mới đẳng cấp, tái thiết lập tiêu chuẩn sống hạng sang, đón đầu tốc độ hồi phục của thị trường.

Sự xuất hiện của dinh thự Hyper Luxury - Hanoi Signature

Thị trường Hà Nội nói chung và phía Tây nói riêng đang chứng kiến sự xuất hiện của Hanoi Signature, dự án được định vị là tòa tháp Hyper Luxury đầu tiên tại Việt Nam, phiên bản hiếm có trong phân khúc bất động sản hạng sang. Đây cũng là tòa tháp tiên phong “giải cơn khát” hạng sang trong khi thị trường phía Tây đang khan hiếm nguồn cung phân khúc này dù tổng lượng hàng toàn Hà Nội đang có dấu hiệu khả quan, từ đó chiếm trọn sự chú ý của giới đầu tư.

Tại Hanoi Signature, các giá trị sống được đáp ứng ở thang độ cao nhất với vị trí kiêu hãnh, kiến trúc đậm chất nghệ thuật, hệ thống tiện ích độc đáo cho đến dịch vụ cá nhân hóa được thiết kế dành riêng cho cộng đồng cư dân tinh hoa.

Hanoi Signature chiếm lĩnh vị trí vàng hiếm hoi còn sót lại tại đại lộ Nguyễn Văn Huyên, giao lộ của 4 quận trung tâm: Cầu Giấy, Ba Đình, Tây Hồ, Bắc Từ Liêm. Những chủ nhân tương lai được hưởng đặc quyền tầm view khoáng đạt bốn bề, ngập tràn khoảng xanh từ công viên Nghĩa Đô, hồ Nghĩa Tân, hồ Tây, Bảo tàng Dân tộc học… Đặc biệt, tòa tháp khơi gợi khao khát sở hữu bởi lối kiến trúc tân cổ điển vượt thời gian, được chau chuốt tỉ mỉ đến từng chi tiết và tinh tuyển lựa chọn từng chất liệu quý giá từ khắp nơi trên thế giới. Đi cùng với đó là hệ thống 48 tiện ích đẳng cấp ngay trong tòa nhà và dịch vụ tinh hoa, cá nhân hóa theo nhu cầu của cư dân tương lai.

Theo tiết lộ của Nhà phát triển Bất động sản Ramond Holdings, chỉ trong 30 ngày mở cửa tham quan nhà mẫu đầu tiên, Hanoi Signature đã thu hút tới 1500 khách hàng quan tâm cho cả nhu cầu ở thực lẫn đầu tư. Hầu hết khách hàng đều ghi nhận giá trị hiếm có của Hanoi Signature khi được tận mắt thưởng lãm và lắng nghe tư vấn chuyên sâu tại dự án.

“Với lợi thế của phía Tây - thị trường sôi động nhất của Hà Nội hiện nay, cũng như là đẳng cấp Hyper Luxury không đâu sánh bằng, tôi nhận định Hanoi Signature là một cơ hội đáng để đầu tư. Hiện tại quỹ đất nội đô đã cạn kiệt, những dự án vị trí đẹp tương tự sẽ hầu như không còn, cộng với chất lượng xây dựng và vật liệu hoàn thiện cực kỳ quý hiếm và tỉ mỉ thì đây sẽ là tài sản dễ dàng tăng giá trong tương lai. Sau này tôi có thể thanh khoản nếu muốn hoặc truyền lại cho con cháu” - ông Nguyễn Văn Minh (58 tuổi, Hoàn Kiếm - Hà Nội) một nhà đầu tư BĐS kỳ cựu chia sẻ.

Theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, tốc độ tăng giá của căn hộ phía Tây Hà Nội cao hơn căn hộ các khu vực khác trung bình từ 7-15%. Tùy từng vị trí, từng dự án, mức tăng trung bình đạt 300-700 triệu đồng/căn. Dinh thự Hanoi Signature cũng được kỳ vọng tương tự, trở thành tài sản giữ nguyên giá trị, truyền đời cho con cháu. Sở hữu căn hộ Hanoi Signature, giữa trung tâm hành chính mới phía Tây đồng nghĩa với việc nắm trong tay tài sản đa giá trị: đầu tư, tích lũy, an cư và khẳng định đẳng cấp chủ nhân.