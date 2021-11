Điểm nhấn giáo dục: Đề nghị kỷ luật phó hiệu trưởng vụ lộ đoạn chat chứa clip nhạy cảm

TPO - Hà Nội hỏa tốc điều chỉnh phương án, chỉ học sinh huyện Ba Vì được đến trường; đề nghị kỷ luật phó hiệu trưởng vụ lộ đoạn chat chứa clip nhạy cảm; lần đầu tiên tiếng Việt được dạy ở 2 đại học danh tiếng thế giới... là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.

Đề nghị kỷ luật phó hiệu trưởng vụ lộ đoạn chat chứa clip nhạy cảm

Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Tháp đã ký báo cáo gửi UBND tỉnh về kết quả xử lý bước đầu vụ xuất hiện video có nội dung phản cảm tại Trường THPT TP Cao Lãnh.

Theo báo của Sở GD-ĐT Đồng Tháp, có việc ông C., Phó Hiệu trưởng Trường THPT Cao Lãnh đã chia sẻ đoạn video có hình ảnh phụ nữ tắm trong khu nhà tắm chung cho ông H. - giáo viên môn tiếng Anh, cũng như việc ông H. xử lý thông tin trên mạng xã hội không cẩn thận, để màn hình laptop (đang sử dụng để dạy trực tuyến) xuất hiện hình ảnh phản cảm từ tin nhắn của ông C.

Ngoài ra, ông H. cũng được xác định có nhắn tin trên group Zalo của lớp 11A5 yêu cầu học sinh không chia sẻ thông tin liên quan.

Theo báo cáo Sở GD-ĐT, về đoạn clip, thanh tra Sở đã phối hợp cùng Công an tỉnh kiểm tra đoạn clip do ông C. giao nộp. Qua đó, đoạn clip dài 1 phút 22 giây, hình ảnh phản ánh một số phụ nữ đang tắm tại khu nhà tắm chung, có lời thuyết minh. Đến nay, vẫn chưa xác định được nguồn gốc của đoạn clip này.

Hà Nội hỏa tốc điều chỉnh phương án, chỉ học sinh huyện Ba Vì được đến trường vào 8/11

Ngày 6/11, UBND Thành phố Hà Nội có công văn quyết định điều chỉnh phương án cho học sinh trở lại trường học trực tiếp.

Cụ thể, đối với huyện Ba Vì, chỉ học sinh huyện Ba Vì được đến trường vào 8/11. Đối tượng đi học gồm: học sinh khối lớp 5; khối lớp 6, lớp 9; khối lớp 10 và lớp 12. Các khối lớp còn lại học trực tuyến, riêng cấp học mầm non nghỉ học tại nhà.

Đối với 29 quận, huyện, thị xã còn lại tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến đối với các cấp học, mầm non nghỉ học tại nhà. (xem chi tiết)

Lần đầu tiên tiếng Việt được dạy ở 2 đại học danh tiếng thế giới

Lần đầu tiên, hai trường đại học thuộc khối Ivy League là Đại học Brown và Đại học Princeton cùng hợp tác triển khai khóa học tiếng Việt đầu tiên trong học kỳ này theo hình thức học trực tuyến qua Zoom.

Khóa học về Ngôn ngữ tiếng Việt sơ cấp và trung cấp do một giảng viên người Việt tại ĐH Brown trực tiếp giảng dạy, cô giáo Trang Trần.

Nữ giảng viên chia sẻ, giáo trình được sử dụng trong khóa học vừa được cập nhật trong năm nay, đồng thời cũng được thiết kế sao cho phù hợp nhất với những sinh viên trong lớp. Đối tượng sinh viên tham gia lớp học này hầu hết đều là người Mỹ gốc Việt hoặc những sinh viên nước ngoài có hứng thú và mong muốn tìm hiểu về tiếng Việt.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có Phó Giám đốc mới

Xét đề nghị của Ban Cán sự Đảng UBND TP và Ban Tổ chức Thành ủy về công tác cán bộ tại các đơn vị trực thuộc UBND TP, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất điều động, bổ nhiệm bà Trần Lưu Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hai Bà Trưng, giữ chức Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Bà Trần Lưu Hoa sinh ngày 31/10/1971, có học vị tiến sĩ. Trước khi làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hai Bà Trưng, bà Hoa từng là Trưởng phòng GD-ĐT quận Hai Bà Trưng.

Cho phép đào tạo chương trình giáo dục thường xuyên trong trường nghệ thuật

Bộ GD&ĐT đồng ý với đề xuất của các đơn vị cho phép các trường đào tạo nghệ thuật tiếp tục thực hiện giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên như đã thực hiện thời gian qua cho các khoá học tuyển sinh từ năm học 2021 - 2022 trở về trước. (xem chi tiết)

11 cơ sở giáo dục Việt Nam lọt top xếp hạng các trường đại học châu Á

Tổ chức xếp hạng Quacquarelli Symonds – Anh (QS AUR) vừa công bố kết quả của Bảng xếp hạng đại học châu Á. Theo đó, 11 cơ sở giáo dục Đại học của Việt Nam có mặt trong bảng xếp hạng này. (xem chi tiết)