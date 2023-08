Diễm Hương ức chế phim ‘Gia đình mình vui bất thình lình’ vì gần hết vẫn dã man

TPO - Diễn viên Diễm Hương bức xúc vì chi tiết Phương (Kiều Anh) sảy thai lần 3 trong tập 43 của phim “Gia đình mình vui bất thình lình”.

Không chỉ Diễm Hương, nhiều khán giả lên tiếng đòi tẩy chay Gia đình mình vui bất thình lình vì xây dựng tình tiết quá tàn nhẫn với nhân vật trong phim và xoáy vào nỗi đau những người có hoàn cảnh tương tự ngoài đời.

Diễm Hương đặt câu hỏi với Kiều Anh: “Xem phim bị ức chế. Cuối phim rồi có cần phải dã man thế không chị?”. “Có đôi khi trong cuộc sống chính mình cũng rơi vào hoàn cảnh như vậy mà. Rồi làm cách nào để thoát ra?”, Kiều Anh lý giải và động viên khán giả lạc quan.

Có thể nói, tập 43 bộ phim Gia đình mình vui bất thình lình khiến khán giả thất vọng và chỉ trích đạo diễn, đội ngũ biên kịch đẩy cao trào bằng tình tiết thiếu nhân văn.

“Kịch bản ác quá. Không thích Phương bị mất con. Chẳng còn thấy vui bất thình lình nữa”, “Phim làm ra dù là phản ánh hiện thực nhưng cũng phải để nhìn vào mà lấy động lực chứ. Người yếu tâm lý đang ở hoàn cảnh này mà xem phim chắc không thiết sống nữa đâu. Phim hay là để ghi nhớ những giá trị tốt đẹp mang lại chứ không phải là sự tiêu cực khó chịu như thế này. Cứ bôi kịch bản như thế này thì dễ đầu voi đuôi chuột lắm”, “Gần hết phim rồi mà còn để Phương mất con, đã thế để vai Công thể hiện cảm xúc như kiểu mất con là do vợ. Xem ức chế, không hiểu vui bất thình lình, hay đau đớn bất thình lình”, “Thương chị Phương lắm, biên kịch, đạo diễn ác thật sự”, “Xem mà ức đạo diễn nhưng thương cho chị Phương, anh Công và cả bố Toại mẹ Cúc”…

Bác sĩ khẳng định BlackPink phẫu thuật thẩm mỹ nhiều

Sau hai đêm nhạc tại sân Mỹ Đình, Hà Nội, BlackPink trở thành cái tên hot được cư dân mạng Việt Nam dành sự quan tâm đặc biệt. Nhiều hình ảnh, bài viết về nhan sắc, phong cách thời trang của các thành viên nhanh chóng được chia sẻ. Nhận định về việc phẫu thuật thẩm mỹ do chuyên gia thẩm mỹ đánh giá bất ngờ được quan tâm trở lại.

Charles S.Lee là bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng được đào tạo tại trường y Đại học Washington ở St. Louis, nơi ra đời của Hội đồng Phẫu thuật Thẩm mỹ Hoa Kỳ. Ông giữ chức vụ Phó Giáo sư Trợ lý Lâm sàng, Khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ Đại học Quốc gia Seoul và mở phòng khám tư nhân ở Beverly Hills, California. (Đọc chi tiết)

Hoa hậu Venezuela qua đời ở tuổi 26 vì ngủ gật trong lúc lái xe

Theo Daily Mail, Ariana Viera, 26 tuổi, hiện sống tại Florida, Mỹ vừa qua đời trong tai nạn ôtô kinh hoàng. Cô ngủ gật trên tay lái và đâm vào đuôi phương tiện đi trước.

Vivian Ochoa, mẹ của Ariana Viera, cho biết cô được nhân viên y tế cấp cứu tại hiện trường, hai lần "sống lại" nhưng dần chìm vào hôn mê, mất trong lúc được đưa đến bệnh viện. (Đọc chi tiết)

Không có loại thuốc nào điều trị được bệnh của Celine Dion

Trong cuộc phỏng vấn với Le Journal de Montreal ngày 3/8, Claudette Dion (75 tuổi), chị gái Celine Dion, tiết lộ dù làm việc với các nhà nghiên cứu hàng đầu, sức khỏe của ngôi sao My Heart Will Go On không được cải thiện nhiều.

“Chúng tôi không thể tìm ra bất kỳ loại thuốc nào hiệu quả, nhưng có hy vọng là điều quan trọng”, bà Claudette nói.

Celine Dion thông báo được chẩn đoán mắc hội chứng cứng người trên mạng xã hội vào năm 2022.

Do điều trị không khả quan, ngày 26/5, nữ ca sĩ buộc phải hủy bỏ chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Courage World Tour sau nhiều lần trì hoãn. (Đọc chi tiết)

Khoản tiền BlackPink nhận được nếu tiếp tục gia hạn hợp đồng với YG

Có vẻ như quyết định về hợp đồng của BlackPink sẽ không được đưa ra trước khi kết thúc chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Born Pink dự kiến ​​​​tại Mỹ từ ngày 11/8-26/8. Nhiều dự đoán rằng thông báo có thể bị hoãn lại cho đến sau tháng 9, dẫn đến những điều không chắc chắn về việc gia hạn hợp đồng.

BlackPink ra mắt ngày 8/8/2016, thời gian thông báo hợp đồng dự kiến ​​là vào ngày 8/8. Nhiều người trong ngành ước tính BlackPink nhận được 80% lợi nhuận hoạt động trong khi YG nhận được 20% và bày tỏ sự quan tâm đến việc đánh giá của công ty sau thông báo gia hạn hợp đồng. (Đọc chi tiết)