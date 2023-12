Điểm đen game show Việt

TPO - Truyền hình thực tế hút khán giả với nhiều mô típ. Trong năm 2023, từ show có sẵn lượng fan lớn đến những show mới chào sân đều để lại ấn tượng xấu vì chiêu trò câu view. Đặc biệt hai show người mẫu chiếm sự quan tâm lớn từ dư luận vì chăm chăm tạo drama khiến người xem ngán ngẩm.

Mệt mỏi vì chân dài đấu khẩu, làm đủ trò thị phi

Nhộn nhịp chương trình người mẫu trở lại nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả trong năm là The Face, The New Mentor. Không nằm ngoài dự đoán, những show truyền hình thực tế này vẫn đánh mạnh vào việc tạo drama để tăng hiệu ứng truyền thông.

The Face Vietnam 2023 chào sân bằng màn cãi cọ của bốn huấn luyện viên Kỳ Duyên, Minh Triệu, Vũ Thu Phương và Anh Thư chỉ vì không vừa lòng với vị trí đứng chụp hình. Những màn đấu khẩu, chỉ thẳng mặt nhau để thể hiện quan điểm xuyên suốt chương trình khiến người xem ngán ngẩm. Xem The Face, người ta quên mất sự hiện diện của dàn thí sinh mà đọng lại là những màn cãi tay đôi của các huấn luyện viên nổi tiếng.

Được mong chờ là phiên bản nâng cấp hơn The Face nhưng The New Mentor cũng để lại nhiều ồn ào. Những màn tranh cãi nảy lửa và thái độ của thí sinh là điểm tạo bàn luận trong show này.

Ở tập 4, ca sĩ Hồ Ngọc Hà nổi đóa, mắng xối xả Hương Giang vì đàn em “chơi chiêu”, thiếu công tâm khi loại thí sinh tiềm năng và để lại nhân tố nhiều khuyết điểm. Nữ ca sĩ sau đó bất ngờ bỏ về trong sự ngỡ ngàng của ba huấn luyện viên khác là Thanh Hằng, Lan Khuê và Hương Giang.

Chặng cuối show, thí sinh Lâm Châu đội Hồ Ngọc Hà nhận “gạch đá” bởi thái độ bị cho là kênh kiệu, không tôn trọng tiền bối.

Thời điểm trước khi show lên sóng, Hà Hồ và Hương Giang vướng tin “cạch mặt” nhau. Thông tin khiến người xem đoán định chương trình sẽ có nhiều drama. Tuy vậy, hai người đẹp phủ nhận chuyện này.

Một số người mẫu lên tiếng rằng chính vì những chiêu trò mang tính chất định hướng của các show thực tế khiến nghề người mẫu vốn có định kiến lại thêm phần tiêu cực.

“Góc nhìn ở các chương trình này sẽ khiến cho khán giả đánh giá sai về công việc, con người. Điều này là con dao hai lưỡi khiến cho họ bị dè bỉu, bàn tán. Tôi nghĩ cần thay đổi cách làm chương trình, khiến nó tích cực, tươi mới và chuyên nghiệp hơn” – người mẫu Dahan Phương Oanh nói các chương trình thực tế về người mẫu cần thay đổi.

Những hình ảnh phản cảm gây mất điểm

Xây dựng được dàn nghệ sĩ hot, hài hước, mang đậm màu sắc giải trí, 2 Ngày 1 Đêm được nhiều người yêu thích vì thành công trong việc quảng bá văn hóa, danh lam thắng cảnh đất nước. Tuy nhiên, chương trình vẫn để lại những điểm trừ khiến dư luận phản ứng.

Trong tập 30, Hieuthuhai phải cởi sạch đồ trên người. Anh là thành viên bị phạt do đoán sai trò chơi. Nam rapper dùng thùng giấy che cơ thể và liên tục bị các thành viên khác trêu đùa, cố ý giật, kéo lê chiếc thùng. Lộ bộ phận nhạy cảm, bộ phận hậu kỳ đã phải xử lý hình ảnh khi khởi chiếu.

Sự việc tạo tranh cãi trong dư luận. Nhiều khán giả chỉ trích chương trình thiếu tôn trọng người xem, lạm dụng việc phô bày xác thịt lôi kéo người xem. Tiến sĩ Nguyễn Phương Mai - người thường lên tiếng trước các vấn đề về giới – khi đó nhận định việc Hieuthuhai bị lột đồ là hành động dùng xác thịt câu view, cụ thể là phô bày da thịt đàn ông. Bên cạnh đó, nam rapper cũng phải nhận nhiều bình luận thiếu tế nhị, quấy rối tình dục bằng lời nói. Ngược lại, một bộ phận cho rằng đó chỉ là trò giải trí, không đáng tranh cãi.

Xoay quanh lùm xùm này, nhà sản xuất cho biết phân cảnh Hieuthuhai trút bỏ dần trang phục khi năm thành viên đưa ra đáp án sai là một phần trong kịch bản gốc của Hàn Quốc. Họ đã chọn lọc, tham khảo ý kiến của chuyên gia tại Hàn để biến tấu phù hợp với địa điểm, sức khỏe người chơi.

Thời gian gần đây, chương trình tiếp tục gây tranh luận vì “bạo lực và ồn ào”, Lê Dương Bảo Lâm bị khán giả điểm tên vì hành động mạnh tay với khách mời nữ. Theo nhiều ý kiến của người xem, chương trình đang sa đà vào trò chơi hành động mà quên mất những trò trí tuệ. Một số tập mới nhất, người xem mong mỏi ê-kíp ghi hình nhiều hơn ở các địa danh tại tỉnh thành ghi hình, đúng với mục đích quảng bá văn hóa hơn là chăm chăm quay tại các khu nghỉ dưỡng.