ĐH Duy Tân tuyển sinh 55 ngành Đại học, 13 ngành Thạc sĩ, 10 ngành Tiến sĩ năm 2022

Không phải ngẫu nhiên càng gần những năm trở lại đây, Đại học (ĐH) Duy Tân luôn là lựa chọn tuyệt đối của rất nhiều thí sinh đăng ký thi tuyển và xét tuyển vào đại học. Đó là kết quả của một bầu nhiệt huyết, một sự nỗ lực không ngừng nghỉ của nhà trường trong nhiều năm qua để có được những thành công vươn tầm thế giới, thực hiện khát khao luôn được xác định là “kim chỉ nam” cho mọi hành động .

Đó là:

- Vun đắp tri thức,

- Dựng xây năng lực,

- Kiến tạo việc làm tốt nhất

cho từng thế hệ sinh viên Duy Tân.

TOP 500 Đại học tốt nhất thế giới theo THE (Times Higher Education) 2022

Năm 2022, THE (Times Higher Education) đã công bố bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất thế giới. Trong đó, ĐH Duy Tân là 1 trong 5 trường của Việt Nam trên tổng số 1.662 cơ sở giáo dục trên toàn thế giới được THE xếp hạng. Cụ thể, ĐH Duy Tân được xếp ở vị trí 401-500, được đánh giá cao ở các tiêu chí Tầm nhìn Quốc tế (International Outlook) và Trích dẫn Khoa học (Citations).

Có thể nói xếp hạng THE cùng với xếp hạng QS Rankings, xếp hạng Shanghai và U.S. News & World Reports là 4 bảng xếp hạng uy tín, phổ biến và được công nhận rộng rãi nhất trên thế giới hiện nay. Ở 3 bảng xếp hạng còn lại, ĐH Duy Tân cũng có vị trí rất cao. Trong đó, ĐH Duy Tân thuộc:

- Top 700 đại học tốt nhất Thế giới theo Xếp hạng của Shanghai Ranking năm 2021 (chỉ có 2 đại học Việt Nam được xếp hạng),

- Top 577 các trường đại học tốt nhất toàn cầu năm 2022 theo U.S. News & World Report (có 5 đại học Việt Nam được xếp hạng),

- Top 210 đại học Tốt nhất Châu Á năm 2022 theo QS Asian University Rankings - là trường đại học vươn lên mạnh mẽ nhất Việt Nam năm 2022 khi từ vị trí 351 - 400 năm 2021 lên vị trí 210 năm 2022 (có 5 đại học Việt Nam được xếp hạng).

Nhiều ngành nghề đạt kiểm định ABET - chứng nhận “vàng” của thế giới về chất lượng đào tạo

Những vị trí xếp hạng hàng đầu được ghi nhận trên các bảng xếp hạng thế giới bắt nguồn từ tổng hòa các nguồn lực tạo nên một hệ sinh thái toàn diện ngay tại ĐH Duy Tân. Kiểm định là 1 trong những yếu tố then chốt đó và kết quả là ĐH Duy Tân đã có chương trình thứ 4 đạt kiểm định ABET vào cuối năm 2021, là:

- Công nghệ/Kỹ thuật Phần mềm (2021), cùng các chương trình trước đó:

- Công nghệ/Kỹ thuật Điện-Điện tử (2020),

- Kỹ thuật Mạng/An ninh Mạng (2019), và

- Hệ thống Thông tin Quản lý (2019).

Theo đó, đến nay Việt Nam mới chỉ có 4 trường đạt kiểm định ABET, và ĐH Duy Tân là trường có số chương trình được kiểm định nhiều nhất với 4 chương trình. Trường ĐH Bách Khoa - ĐH Quốc gia Tp. HCM có 2 chương trình, Trường ĐH Quốc tế - ĐH Quốc gia Tp. HCM có 2 chương trình, Trường Cao đẳng Cao Thắng có 2 chương trình.

Theo TS. Hà Đắc Bình - Hiệu trưởng Trường Công nghệ (SET) thuộc ĐH Duy Tân: “Để có được kết quả này, bắt đầu từ năm học 2015-2016, nhà trường đã bắt tay vào thực hiện tổng thể các hoạt động với nhiều mảng lớn như nghiên cứu khoa học, giảng dạy, chương trình đào tạo, đội ngũ, cơ sở vật chất, chăm sóc sinh viên, và quan hệ doanh nghiệp. Chú trọng công tác giảng dạy, tất cả các giảng viên đều thường xuyên được tập huấn nâng cao trình độ trong và ngoài nước, đặc biệt là ở các trường đại học hàng đầu của Mỹ. Việc đưa các phương pháp giảng dạy mới và các trang thiết bị hiện đại vào giảng dạy và thực hành đã mang đến nhiều hiệu quả trong công tác đào tạo của nhà trường. Riêng với sinh viên, nhà trường luôn đặt ở vị trí trung tâm để truyền đạt kiến thức cùng các kỹ năng cần thiết để các em đảm bảo những năng lực ứng tuyển vào các vị trí việc làm tốt nhất có thể.”

Chương trình đào tạo chuẩn Mỹ kết hợp mô hình giảng dạy CDIO, PBL

ĐH Duy Tân hiện đào tạo đa dạng các ngành nghề, nhiều Chương trình Tiên tiến và Chất lượng Cao (CLC) được xây dựng dựa trên hợp tác chuyển giao chương trình đào tạo với nhiều trường đại học uy tín của Mỹ. Cụ thể là các hợp tác với:

- ĐH Carnegie Mellon - 1 trong 4 ĐH hàng đầu về Công nghệ Thông tin ở Mỹ (theo U.S. News 2022),

- ĐH Bang Pennsylvania - 1 trong 50 trường đào tạo Kinh tế-Quản trị Kinh doanh hàng đầu của Mỹ (theo U.S. News 2022) và 1 trong 5 trường hàng đầu về đào tạo Du lịch & Khách sạn của thế giới,

- ĐH Bang California ở Fullerton - 1 trong những trường công lập hàng đầu bờ Tây nước Mỹ về Xây dựng cùng Cal Poly ở San Luis Obispo - xếp thứ 5 về đào tạo Kiến trúc ở Mỹ (theo U.S. News 2022),

- ĐH Purdue - xếp thứ 4 về Kỹ thuật & Công nghệ ở Mỹ.

Sinh viên theo học các chương trình Tiên tiến và Chất lượng cao (CLC) ở ĐH Duy Tân sẽ được tiếp nhận từ 19-24 chứng chỉ hoàn tất môn học do chính các đại học của Mỹ cấp. Các chứng chỉ này được các trường đại học của Mỹ công nhận (đối với trường hợp sinh viên muốn học chuyển tiếp hoặc nâng cao bằng cấp tại Mỹ).

Xuyên suốt chương trình học, sinh viên sẽ được tiếp cận với các mô hình đào tạo đã được áp dụng rất thành công trong giáo dục đại học tại nhiều quốc gia phát triển trên thế giới:

- CDIO (Conceive/Hình thành Ý tưởng - Design/Thiết kế - Implement/Triển khai - Operate/Vận hành): đối với khối ngành Công nghệ - Kỹ thuật,

- PBL (Problem-Based Learning/Học tập theo Vấn đề) hay PrBL (hay Project-Based Learning/Học tập theo Dự án): đối với các ngành học còn lại.

Cơ sở Đào tạo và Thực hành hiện đại hàng đầu miền Trung

Vừa chính thức hoàn thành tòa nhà 20 tầng đặt tại cơ sở số 03 Quang Trung, ĐH Duy Tân đang có nhiều lợi thế giúp sinh viên được học tập ở các phòng học khang trang với trang thiết bị hiện đại bậc nhất miền Trung.

Ở ngay trong khuôn viên trường, từng mảng miếng cơ sở vật chất phục vụ từng ngành nghề được thiết kế mạch lạc và rất là “chất”:

- Trường Du lịch (HTi) đã xây dựng hẳn một hệ sinh thái hoàn chỉnh, đa dạng cho các chuyên ngành đào tạo về Du lịch như: khách sạn thực hành 5 sao, trung tâm hội nghị, công ty lữ hành, nhà hàng Buffet, quán café,…

- Trường Công nghệ (SET) tạo dựng riêng một khoảng không gian rộng lớn để sinh viên học thực hành từ Xây dựng, Kiến trúc đến Cơ khí, Điện-Điện tử với 3 xưởng cơ khí, 8 phòng thí nghiệm Xây dựng-Kiến trúc, 2 trung tâm (CEE - Trung tâm Điện-Điện tử và CME - Trung tâm Cơ khí) với nhiều mảng gia công Điện tử, Cơ khí thực tế. Đây là nơi “tập kết” nhiều thiết bị “khủng” thường chỉ thấy ở các nhà máy, công trường lớn như: máy CNC Kasuga V100, PLC S7-300, S7-1200 của hãng Siemens, cánh tay robot công nghiệp UR3 của hãng Universal Robotics, máy tiện tốc độ cao Winho, máy chấn kim loại bằng thủy lực Fintek,…

- Trường Y Dược (CMP) được quy hoạch riêng trong cả khu Nhà F với 19 phòng thực tập tình huống, 7 phòng điều khiển, 2 phòng "debriefing", có trị giá đầu tư lên đến hơn 3 triệu USD. Hiện có 2 phòng Thực hành Kỹ năng Điều dưỡng theo tiêu chuẩn Nhật Bản do Tập đoàn Glome Management trao tặng với tổng giá trị thiết bị hơn 600 triệu đồng. Hệ thống ghế Nha khoa đầy đủ và 20 bộ mô phỏng thực hành nha khoa cùng nhiều các trang thiết bị khác.

- Mạnh trong đào tạo Công nghệ Thông tin, sinh viên toàn trường được học tập với dàn máy tính có cấu hình cao gồm cả các may Apple iMac, được kết nối miễn phí Internet với hệ thống thư viện rộng lớn có hàng nghìn đầu sách chuyên ngành, kết hợp tra cứu cùng Hệ thống Thư viện Điện tử để sinh viên học tập.

- …

Nhiều ngành học đảm bảo 100% có việc làm với mức lương khởi điểm thuộc Top đầu

100% sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp là mục tiêu ĐH Duy Tân hướng đến trong những năm gần đây và hiện nay, rất nhiều ngành nghề đã đạt được tỉ lệ này. Cụ thể như các ngành:

- IT,

- Xây dựng, Kiến trúc,

- Công nghệ Thực phẩm, Môi trường

đều có sinh viên có việc làm ngay với mức lương khởi điểm từ 10-15 triệu/tháng và thường xuyên tăng lên qua từng năm.

Quá trình phát triển và hợp tác doanh nghiệp đã giúp ĐH Duy Tân kết nối được với rất nhiều cơ quan, đơn vị doanh nghiệp uy tín để tạo việc làm cho sinh viên ở từng mảng ngành nghề. Trong đó:

- IT với các tập đoàn, doanh nghiệp: IBM, Microsoft, LG, Viettel, Fsoft, BAP, mgm, CodeComplete, Enclave, LogiGear, Axon Active, DAC Tech, Sun*, VNPT-IT, TMA, KMS, Global SyberSoft, RikkeiSoft, Saigon Technology Solutions, Data House, VnCERT,...

- Môi trường với: Công nghệ Môi trường MD (Quảng Ngãi), Công ty TNHH EUC (Bình Dương),Công ty Wordtech (Đà Nẵng), Công ty Nam Đà Thành (Đà Nẵng), Công ty Nhật Thành Vinh (Đà Nẵng),…

- Xây dựng và Kiến trúc với: JIBANNET ASIA (Nhật Bản), VACS (Nhật Bản), Tập đoàn An Cường (Việt Nam), Tập đoàn VICO (Việt Nam), Công ty Thiết kế CDC (Việt Nam),…

- …

Đảm bảo đủ điều kiện giảng dạy trực tuyến khi sinh viên không thể đến trường

Trong khi nhiều sinh viên ở nhiều trường trong cả nước đã không thể tốt nghiệp đúng hạn khi dịch bệnh COVID-19 liên tục bùng phát thì ở Tp. Đà Nẵng, ĐH Duy Tân đã chủ động triển khai giảng dạy online, thực hiện thi Kết thúc Học phần và tổ chức thành công bảo vệ Khóa luận Tốt nghiệp/Đồ án Tốt nghiệp bằng hình thức trực tuyến, đảm bảo cho các sinh viên năm cuối tốt nghiệp đúng hạn. Cụ thể:

- Hơn 20.000 sinh viên trong toàn trường đã Thi Kết thúc Học phần để hoàn thành năm học 2020-2021 theo đúng kế hoạch ban đầu. Nhà trường đã tổ chức 4 suất thi/ngày với gần 1.500 sinh viên dự thi/suất, đảm bảo quá trình thi cử diễn ra 100% thông suốt, an toàn trên nền tảng hệ thống máy tính và Data Center hiện đại của nhà trường (được đầu tư lên đến hơn 5 triệu đôla Mỹ).

- Hoạt động bảo vệ Khóa luận Tốt nghiệp/Đồ án Tốt nghiệp đã diễn ra thuận lợi với nhiều đồ án được đánh giá cao nhờ bám sát thực tế và gần với nhu cầu xã hội.

Hỗ trợ cho hoạt động giảng dạy, thi và bảo vệ tốt nghiệp trực tuyến, nhà trường đã đầu tư trên 30 tỷ đồng trong năm 2020 và 2021 để mua sắm thêm phương tiện, trang thiết bị và bản quyền phần mềm ZOOM cùng một số phần mềm giảng dạy và mô phỏng khác bên cạnh việc nâng cấp hệ thống Data Center sang giai đoạn 3. Nhà trường đang tiếp tục nâng cấp cơ sở vật chất để đảm bảo sinh viên có thể học trực tuyến trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Thủ khoa trường năm 2021 đạt 29,75/30 điểm

Số lượng sinh viên đạt điểm cao đến ĐH Duy Tân thi tuyển và xét tuyển tăng nhanh qua từng năm trong suốt 7, 8 năm trở lại đây. Trong đó, các thủ khoa trường mỗi năm đều đạt điểm rất cao thuộc Top đầu trong cả nước.

Trong đó:

- Thủ khoa năm 2021 là Lý Thị Mến (đạt 29,75/30 điểm), nhận gói học bổng Toàn phần Chương trình Tài năng,

- Thủ khoa năm 2020 là Nguyễn Thị Khánh Chi (đạt 28/30 điểm), nhận gói Học bổng Toàn phần Chương trình Du học Tại chỗ,

- Thủ khoa năm 2019 là Trần Thu Hà (đạt 28/30 điểm), nhận gói Học bổng miễn phí 100% Học phí Toàn khóa học,

- Thủ khoa năm 2017 là Lê Thị Thu Ngân (đạt 28,5/30 điểm), nhận gói Học bổng miễn phí 100% Học phí Toàn khóa học,

- Thủ khoa năm 2015 là Nguyễn Thị Thanh (đạt 28,25/30 điểm), nhận gói Học bổng Toàn phần Chương trình Du học Tại chỗ,

- …

Những giải thưởng - sản phẩm khả thi mang tâm huyết của thầy và trò DTU

Môi trường nghiên cứu, học tập năng động với nền tảng kiến thức rộng và sâu đã giúp thầy và trò ĐH Duy Tân giành nhiều giải thưởng cao với những dự án, sản phẩm ấn tượng.

Tiêu biểu các giải thưởng trong những năm gần đây đã chứng minh bản lĩnh và năng lực của sinh viên Duy Tân trong mọi sân chơi học thuật trong nước và quốc tế như:

- Nguyễn Thị Thanh - giải Phụ nữ trong Kinh doanh 2018 tại Cuộc thi Go Green in The City 2018 ở Mỹ,

- Giải Nhất CDIO và vinh dự giành Cúp vàng Luân lưu CDIO 2013 tại Đại học Harvard và Học viện Kỹ thuật Massachusetts (MIT), Mỹ,

- Vô địch Cup CDIO tại Canada năm 2017 và tại Nhật Bản năm 2018,

- Vô địch IDEERS Châu Á - Thái Bình Dương tại Cuộc thi “Thiết kế Mô hình Nhà Chống Động đất 2014” tại Đài Loan,

- Vô địch trong 3 năm 2016, 2017, 2018 ở Cuộc thi Go Green in the City và Microsoft Imagine Cup,

- Giải Nhất Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2017 và Giải Nhì Sản phẩm Số Tiềm năng 2020 MAKE IN VIETNAM với ứng dụng 3D trong Y học,

- 4 giải Nhất tại Festival Kiến trúc 2020,

- Giải Ba cuộc thi Sinh viên với An toàn Thông tin ASEAN 2020,

- Giải Nhất cuộc thi Học thuật về Y tế năm 2020,

- Giải Ba cuộc thi Khởi nghiệp Quốc gia 2021 với dự án “Giường ngủ Thông minh - Smart Bed”,

- “Hệ Sinh thái Y khoa online” của nhóm Y khoa đạt giải Nhất Thanh niên Kiến tạo năm 2021, Quán quân của Thử thách Sáng tạo Xã hội Việt Nam - VSIC 2021,…

- …