Đẹp mẹ khỏe con, vuông tròn mẫu tử

Ở Mỹ, có những cánh đồng cỏ xanh trải dài vô tận. Tại đây, những chú bò hạnh phúc được nuôi lớn, những chú bò này không chỉ cung cấp cho mọi người thịt, sữa và phô mai mà còn cung cấp thêm một thực phẩm vô cùng quý giá mà nhiều người không để ý đến, đó chính là sữa non.

Nhiều người biết sữa thông thường và xuất xứ của nó nhưng bạn đã từng nghe về “Sữa non” chưa? Bạn có biết sự khác biệt giữa sữa thông thường và sữa non không?

Sữa non (thực phẩm đầu tiên của cuộc sống) hay còn gọi là Colostrum là loại sữa đầu tiên mà các động vật có vú sản xuất ra ngay sau khi sinh. Đây là một loại sữa đặc biệt, có màu vàng hơi sánh và chứa hàm lượng dinh dưỡng cực kỳ cao, khác biệt hoàn toàn so với sữa thông thường.

Sữa non của người có thể tích rất thấp, nhưng thực tế nó mang lại những lợi ích rất lớn cho trẻ sơ sinh. Hầu hết lượng sữa non của các bà mẹ chỉ có thể đo bằng một thìa, và chỉ trẻ sơ sinh mới có thể dùng được. Tuy nhiên, người lớn có thể tận hưởng những lợi ích tuyệt vời của sữa non bằng việc bổ sung sữa non bò.

Sữa non bò được các nhà khoa học ví như “giọt vàng”, hay “điều kỳ diệu bị lãng quên”, nó ít đường và chất béo nhưng chứa lượng lớn kháng thể, protein, carbohydrate, oligosaccharide, 90 yếu tố miễn dịch, 80 yếu tố tăng trưởng, axit amin, vitamin, khoáng chất, Omega và hợp chất chống vi khuẩn.

Sữa non nguyên chất ALSAFAA LIFE

Với công thức đặc biệt từ 100% sữa non nguyên chất được lấy từ bò ăn cỏ tự nhiên trong vòng 6 giờ đầu sau sinh,TPBVSK Alsafaa Life Pure Colostrum là sản phẩm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tối ưu và an toàn đặc biệt với phụ nữ trước, trong và sau sinh.

TPBVSK Alsafaa Life chứa đầy đủ các kháng thể và có chứa một lượng lớn protein, carbohydrate, oligosaccharides, globulin miễn dịch, các yếu tố tăng trưởng, acid amin, vitamin, khoáng chất và các hợp chất chống vi khuẩn.

Nó được phát triển để hỗ trợ miễn dịch và tiêu hóa cho phụ nữ mang thai. Alsafaa Life cung cấp 90 yếu miễn dịch và axit béo thiết yếu hỗ trợ sự phát triển tối ưu của tim, não và hệ thần kinh của trẻ sơ sinh. Lượng lactoferrin và Cytokine cao hỗ trợ sự hấp thụ sắt và cung cấp sắt cho các tế bào. Lactoferrin có trong Alsafaa Life được công nhận là hỗ trợ dinh dưỡng tốt cho mẹ và thai nhi suốt thời gian mang thai và sau khi sinh.

Lợi ích của Alsafaa Life Pure Colostrum:

• Lợi ích của Alsafaa Life với thai nhi

- Hàm lượng lớn Protein và yếu tố tăng trưởng ở dạng dễ hấp thu, bổ sung đầy đủ nhu cầu dinh dưỡng của trẻ trong suốt thai kỳ hỗ trợ trẻ phát triển khỏe mạnh, hạn chế tình trạng chậm phát triển hoặc suy dinh dưỡng bào thai.

- IgG đi qua nhau thai của mẹ đến với trẻ, chủ động xây dựng hệ miễn dịch cho trẻ từ giai đoạn bào thai.

- FGF, TGF, và PRPs (Proline giàu polypeptid ) giúp biệt hóa tế bào trong 3 tháng đầu thai kỳ, hạn chế dị tật bẩm sinh.

- Hỗ trợ hoàn thiện não bộ, hệ xương, hệ tiêu hóa và cấu trúc da cho trẻ.

- Có vai trò như một vaccin tự nhiên giúp trẻ có khả năng kháng bệnh hiệu quả và phòng chống những bệnh lý đầu đời sau khi sinh trẻ.

• Lợi ích của Alsafaa Life với thai phụ

- Cải thiện tình trạng ốm nghén.

- Hỗ trợ tăng sức đề kháng, hạn chế nguy cơ mắc bệnh (cúm rubella, sốt, nấm âm đạo…)

- IGF-1 và Leptin tăng cường vận chuyển gluco trong máu, hạn chế và hỗ trợ điều trị tiểu đường thai kỳ.

- Lactoferrin hỗ trợ tăng cường hấp thu sắt, hạn chế thiếu máu, thiếu sắt.

- Omega-3 & Omega-6 giúp hạn chế nguy cơ tiền sản giật, và điều hòa huyết áp.

- IGF và TGF hỗ trợ tăng cường sử dụng năng lượng từ mô mỡ giúp vóc dáng thon gọn, tránh sổ dáng.

- PDGF và IGF-1 hỗ trợ tăng khả năng đàn hồi của làn da, hạn chế rạn – nám – sạm da và phục hồi vết thương sau sinh.

- IGF-1 hỗ trợ giảm nguy cơ mắc chứng trầm cảm và suy giảm trí nhớ sau sinh.

Tại sao nên chọn Alsafaa?

- Alsafaa life 100% sữa non bò tươi nguyên (không đông lạnh) được sản xuất từ những con bò ăn cỏ tự nhiên.

- Những con bò sản xuất sữa non của chúng tôi không được cho hormone hoặc thuốc trừ sâu. Chế độ ăn của bò chủ yếu là cỏ, cân bằng với một lượng vừa phải ngũ cốc. Thức ăn của chúng được bổ sung vitamin và khoáng chất.

- Chúng tôi chỉ sử dụng sữa non 6 giờ đầu tiên cho tất cả các sản phẩm của mình. Tại sao? Bởi vì được chứng minh khoa học rằng 6 giờ đầu tiên là sữa non chất lượng cao nhất có sẵn.

- Với sữa non bò 6 giờ đầu tiên, chúng tôi đảm bảo quý khách hàng của chúng tôi được hưởng lợi hoàn toàn từ tất cả các thành phần của sữa non.

- Chúng tôi cũng đảm bảo với bạn rằng Alsafaa life là sản phẩm duy nhất trên thị trường được bào chế dưới dạng viên nang 500 MG với 30% IgG. không vị không mùi, giúp bà mẹ mang thai dễ dàng và thuận tiện hơn khi sử dụng.

Chất lượng:

TPBVSK Alsafaa Life được sản xuất và phát triển bởi các chuyên gia dinh dưỡng tại Vitalabs, Inc, một trong 6 nhà máy sản xuất thực phẩm chức năng lớn nhất Hoa Kỳ. Sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chất lượng, hỗ trợ sức khỏe và an toàn cho tất cả các bà mẹ trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.và được các chứng nhận FDA, Chứng nhận NSF, Chứng nhận GMP và VFA của Bọ Y tế Việt Nam.

Khuyến cáo “Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh”.