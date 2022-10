Đến sớm để được khám sức khỏe miễn phí

“Ba năm nay, dù cơ thể rất mệt mỏi, đau nhức nhưng tôi cũng không dám đến bệnh viện vì lo tốn kém. Bây giờ tôi mới có dịp được bác sĩ khám sức khỏe cho mình” – bà Salmah Him (76 tuổi, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh) khoe “tấm vé” được mời đến khám sức khỏe miễn phí trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn.

Mừng không ngủ được

Ngày 1/10, tại trường THCS Phong Phú (huyện Bình Chánh, TPHCM), Công ty Xử lý Chất thải Việt Nam – VWS đã phối hợp cùng Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bình Chánh tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi, công nhân lao động, đồng bào dân tộc thiểu số và người dân thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo của các xã Phong Phú, Đa Phước, Quy Đức.

Chưa tới 6 giờ, bà Salmah Him (76 tuổi, ngụ ấp 3, xã Phong Phú) đã có mặt rất sớm ở điểm khám bệnh, phát thuốc miễn phí để chờ được chăm sóc sức khỏe. Bà Salmah Him cho biết, cơ thể thường xuyên mệt mỏi, đau cổ vai gáy… nhưng không dám đến bệnh viện vì không có tiền. “Đau nhức thì chỉ có thể xức dầu tạm thôi, chứ gia đình tôi không có tiền để thăm khám, điều trị’ – bà Salmah Him nghẹn ngào nói.

Cách đây hai hôm, được cán bộ xã gửi thư mời đến khám bệnh miễn phí, cả đêm bà Salmah Him không ngủ được, chỉ mong trời mau sáng để được gặp bác sĩ sớm. Tại đây, bà được các bác sĩ tận tình thăm khám, kê đơn thuốc và khuyên bảo cách chăm sóc sức khỏe tại nhà. “Lần đầu tiên tôi được khám sức khỏe miễn phí nên mừng lắm. Ngoài chứng bệnh huyết áp thì không có nguy hiểm nữa nên tôi cũng đỡ lo hơn” – bà Salmah Him bộc bạch.

Cũng là một trong những người được khám bệnh đầu tiên, bà Lê Thị Đức (76 tuổi) tâm sự, trước đây có nhà ở xã Phong Phú; vì hoàn cảnh khó khăn nên đành bán, cả gia đình về tận Long An mưu sinh.

“Tôi lớn tuổi rồi nên chỉ có thể nhờ cậy con cháu. Nhưng các con cũng nghèo khó, làm lụng chỉ đủ ăn; có đau bệnh cũng không dám đi khám đàng hoàng. Hôm nay tôi mới được các bác sĩ khám bệnh, tư vấn kỹ đến vậy. Ngoài các loại thuốc trị bệnh được phát, bác sĩ còn cho thêm thuốc bổ để tăng cường sức khỏe. Bất ngờ hơn, chúng tôi lại được nhận quà là những thực phẩm thiết yếu. Chúng tôi đều là người lớn tuổi, hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn được các Mạnh Thường Quân quan tâm, chăm lo thế này cảm thấy ấm lòng lắm” – bà Đức nghẹn ngào cho biết.

Mong chương trình kéo dài

Theo Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Chánh, từ năm 2017 đến nay, cùng với sự phối hợp của Công đoàn cơ sở Văn phòng đại biểu Quốc hội, HĐND Thành phố, lãnh đạo Công ty Xử lý Chất thải Việt Nam - VWS và đội ngũ y bác sĩ thiện nguyện trên địa bàn thành phố đã tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và tặng quà cho 1.500 lượt người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Bình Chánh.

Nhằm tiếp tục phát huy truyền thống “tương thân tương ái”, nhân kỷ niệm 31 năm ngày Quốc tế Người cao tuổi, cùng với sự tài trợ của VWS, Ban thường vụ Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Chánh tiếp tục tổ chức chương trình thăm khám bệnh, tư vấn sức khỏe và tặng quà cho 250 người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phong Phú, Đa Phước, Quy Đức.

“Chúng tôi hy vọng chương trình này sẽ được tiếp tục duy trì liên tục qua từng năm, nhằm góp phần cùng Đảng bộ chính quyền và Mặt trận - Đoàn thể từ huyện đến xã, thị trấn chăm lo sức khỏe cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, ít có điều kiện thăm khám” – bà Trương Thoại Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Chánh cho biết.

Nhiều năm đồng hành cùng chương trình thăm khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà bà con khó khăn của huyện Bình Chánh, ông Dương Văn Cường, Giám đốc hành chính Công ty VWS chia sẻ: “Công ty rất vinh hạnh được đồng hành cùng Hội Chữ thập đỏ Thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Chánh và các cơ quan ban ngành trong việc chăm lo sức khỏe cho người dân trên địa bàn huyện Bình Chánh. Những năm qua, Công ty VWS đã tổ chức các đoàn khám sức khỏe, chữa bệnh miễn phí cho người dân ở ba xã Phong Phú, Đa Phước, Quy Đức của huyện Bình Chánh. Dịp này, Công ty tài trợ 200 phần quà cho người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Công ty mong muốn bà con luôn dồi dào sức khỏe, được chăm sóc sức khỏe thường xuyên và có cuộc sống vui, hạnh phúc”.