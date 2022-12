Đến Quy Nhơn, nghe người trẻ kể chuyện căn nhà đầu tiên

Giá “vừa túi tiền”, lịch thanh toán giãn cách, tiện nghi sống đủ đầy với diện tích căn hộ đa dạng… tạo nên sức hấp dẫn của dự án 9X Quy Nhơn, đặc biệt là với nhóm khách hàng là người trẻ độc thân, vợ chồng mới cưới hay những gia đình trẻ.

Dấu mốc tự lập của người trẻ

Những năm gần đây, “ra riêng” là suy nghĩ phổ biến với nhiều bạn trẻ độc thân và tự lập. Với người trẻ hiện nay, một không gian riêng tư chứng minh cho sự trưởng thành, tự do và tự chủ về tài chính. Đó có thể xem là một thành quả rất đáng tự hào của những bạn trẻ ở độ tuổi trên dưới 30.

Ở tuổi 31, Thảo Trần đang muốn sở hữu một không gian của riêng mình một cách mãnh liệt. Cô hiện đang sống với bố mẹ trong một con hẻm nhỏ ở đường Bạch Đằng, TP.Quy Nhơn (Bình Định). Với Thảo, có thể không bị áp lực về chỗ ở nhưng với tư duy hiện đại của một du học sinh, sống độc lập từ sớm nên việc có một không gian riêng thực sự là mong muốn. “Mình nhận ra gia đình luôn quan trọng nhưng mỗi thế hệ lại có cách sống, sinh hoạt và suy nghĩ khác nhau mà có thể khi ở chung dễ xảy ra xung đột. Sống riêng là cách tốt để cân bằng và làm chủ cuộc sống của chính mình", chị Thảo tâm sự.

Minh Đạt (27 tuổi), đang là quản lý cho một nhà hàng tại cung đường biển Nguyễn Huệ, TP.Quy Nhơn cũng đang tích cực tìm mua nhà. Đạt nói rằng giá nhà ngày càng tăng, nếu chỉ chăm chăm tiết kiệm và đợi tăng lương thì lúc nào mới đuổi kịp đà tăng của bất động sản. Với Đạt, thuê nhà đã 5 năm, khá bất tiện về giờ giấc sinh hoạt, điều kiện ăn ở cũng không tốt, đồng thời việc chuyển nhà nhiều lần chính là những điều khiến anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Được kiến tạo dựa trên sự thấu hiểu nhu cầu của những người trẻ như chị Thảo, anh Đạt, căn hộ 9X Quy Nhơn do Hưng Thịnh Land phát triển hiện đang nhận được nhiều sự quan tâm lớn trên thị trường. Với không gian căn hộ thiết kế thông minh, tối ưu ánh sáng tự nhiên và gió biển tươi mát, bạn trẻ có thể tự do “decor”, tạo cho mình một tổ ấm sành điệu, theo đúng sở thích cá nhân.

Đặc biệt với vị trí ngay trung tâm TP.Quy Nhơn, liền kề các trường đại học, cao đẳng “có tiếng” trong khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên như Trường Đại học Quy Nhơn, Trường Đại học FPT Quy Nhơn, Trường Đại học Quang Trung, Trường Cao đẳng Bình Định… căn hộ 9X Quy Nhơn còn là nơi an cư “lý tưởng” cho các bạn trẻ đang ngồi trên ghế giảng đường. Đây là sẽ hành trang vững chắc để an tâm học tập và là bước đệm phát triển sự nghiệp đầu đời.

Không chỉ để ở, đó là tận hưởng

Vì tính chất công việc bận rộn, người trẻ hiện đại luôn đặt yếu tố tiện nghi và tiết kiệm thời gian lên đầu. Họ thường chọn sống tại các khu vực có hệ thống tiện ích đầy đủ. Những cặp đôi mới cưới còn ưu tiên các trải nghiệm mới mẻ.

Vợ chồng anh Tuấn Anh (29 tuổi) sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, đã quyết định dành tất cả vàng và tiền mừng cưới để mua một căn hộ. Tuấn Anh chia sẻ: “Chúng tôi muốn bắt đầu một hành trình mới tại nơi có nhiều không gian thư giãn, gặp gỡ bạn bè ngay trong khuôn viên tòa nhà và con cái sau này được vui chơi, kết nối các bạn đồng trang lứa mà không cần đi xa”. Do đó, khi được giới thiệu về không gian sống tại dự án 9X Quy Nhơn, hai anh chị ưng ý ngay.

Với chuỗi tiện ích “chuẩn gu trẻ” như: công viên, phòng gym & fitness, hồ bơi, clubhouse, sân thể thao ngoài trời, khu BBQ, shophouse… được tích hợp sẵn trong nội khu, 9X Quy Nhơn mang đến sự thoải mái và tiện lợi cho các cặp vợ chồng trẻ.

Đồng thời, trong bán kính 5km, cư dân dự án sẽ được đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu với trường học, bệnh viện, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, khu vui chơi - ẩm thực, quảng trường, bãi biển… Từ đây, chỉ khoảng 30 phút để đến sân bay Phù Cát, 15 phút đến ga Diêu Trì – một trong mười ga trung tâm của trục Bắc Nam và hoàn toàn thuận tiện với bến xe khách ngay liền kề dự án.

Phát triển toàn diện trong cộng đồng cư dân văn minh

Khi có con cái, các gia đình trẻ thường hướng sự quan tâm đến không gian sống an toàn và một môi trường phát triển toàn diện cho trẻ nhỏ. Đó cũng là lý do ngày càng nhiều bậc phụ huynh trẻ tìm kiếm nơi ở tại các khu vực có hệ thống trường học các cấp đa dạng và cộng đồng dân cư văn minh. Như trường hợp của chị Hoàng Ánh (35 tuổi) vừa tìm được căn hộ ưng ý tại 9X Quy Nhơn. “Dự án đáp ứng đủ các tiêu chí chọn nhà của gia đình tôi: có trường mầm non nội khu; gần kề các trường tiểu học, THCS, công viên thiếu nhi ven biển; có khu vui chơi trẻ em; không gian thoáng đãng”, chị Ánh nói.

9X Quy Nhơn còn là dự án hiếm hoi liền kề Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa – điểm nhấn khoa học, công nghệ mang tầm khu vực với nhiều phân khu đã đi vào hoạt động như Công viên sáng tạo TMA, Trung tâm quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành ICISE, Trung tâm khám phá khoa học… quy tụ nhiều chuyên gia, lao động chất lượng cao. Tất cả sẽ tạo nền tảng phát triển vững chắc cho con trẻ trong một cộng đồng cư dân trí thức.

Trong bối cảnh giá căn hộ tăng cao, 9X Quy Nhơn cũng gây chú ý với mức giá chỉ từ 1,25 tỷ đồng/căn cùng lịch thanh toán siêu giãn 1%/tháng. Đơn vị phát triển dự án – Hưng Thịnh Land còn đưa ra mức chiết khấu cho khách hàng độ tuổi 9x, 8x và 7x lần lượt là 9%, 6% và 5%. Đặc biệt là chính sách chia sẻ 3 kỳ thanh toán lên tới 6% nhằm tạo cơ hội cho người trẻ dễ dàng an cư, vững vàng lạc nghiệp.

Xem thêm thông tin tại website dự án: https://9xquynhon.com.vn/