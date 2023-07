Đem thịt đỏ Úc chất lượng đến gần hơn với người tiêu dùng Việt

Vào cuối tuần vừa qua (02/07), sự kiện dùng thử thịt bò Úc của Hiệp hội Bò và Cừu Úc kết hợp cùng Annam Gourmet Market đã diễn ra tại Hồ Chí Minh với sự góp mặt của rất nhiều khách hàng. Với mong muốn đem thịt bò Úc chất lượng đến gần hơn với người tiêu dùng Việt, các gian hàng, sản phẩm thịt được bày trí sẵn sàng cùng nhiều ưu đãi và quà tặng hấp dẫn.

Giữa những thông tin về thịt bò nhập khẩu trái phép không đảm bảo an toàn chất lượng, người Việt Nam ngày càng ưu tiên chọn mua nguyên liệu thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng cho bữa ăn gia đình. Theo đó, nhu cầu về các sản phẩm thịt bò nhập khẩu từ Úc tăng nhanh trong những năm gần đây, đặc biệt là thịt bò mát với hệ thống quản lý chất lượng chặt chẽ đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.

Nhằm mục đích chia sẻ những thông tin về nguồn thực phẩm sạch và an toàn của nước Úc, giúp công chúng có thêm kiến thức bổ ích trong việc lựa chọn thực phẩm, Hiệp hội Thịt và Gia súc Úc (MLA) đã tổ chức hoạt động trải nghiệm sản phẩm vô cùng thú vị tại chuỗi Annam Gourmet Market: An Phu, Estella, Hai Ba Trung, Saigon Center, Phu My Hung, Syrena (Ha Noi) từ 24/06 – 02/07.

Chương trình có các hoạt động như: Nếm thử hoàn toàn miễn phí các món: Bánh nướng nhân thịt bò, Sốt bánh pies thịt bò kho, Bít tết và khuyến mãi lên đến 20%, đồng thời tặng ngay túi vải mua sắm giá trị 100,000đ. (Áp dụng cho các hóa đơn mua thịt bò Úc trên 500,000đ)

Thông qua chương trình, người tiêu dùng không những được đọc, trao đổi về những thông tin thú vị xung quanh thịt bò Úc, mà còn có cơ hội thưởng thức trọn vẹn hương vị Meat Pie - món bánh được mệnh danh là món ăn biểu tượng của xứ sở chuột túi. Những chiếc bánh Meat Pie được chế biến từ thịt sạch chuẩn cao cấp của Úc đã mang đến cho thực khách trải nghiệm vị giác khó quên.

Aussie Beef and Lamb là thương hiệu quảng bá thịt bò và cừu chuẩn Úc đến với người tiêu dùng toàn cầu. Với bề dày phát triển hơn 200 năm, thịt đỏ Úc hiện đang là sản phẩm được ưa chuộng tại hơn 100 quốc gia. Tại Việt Nam, người tiêu dùng có thể yên tâm khi chọn mua thịt bò và thịt cừu Úc đạt chứng nhận từ MLA và được quảng bá bởi True Aussie Beef and Lamb tại hệ thống siêu thị Mega Market, Annam Gourmet, E MART…

Thông tin liên hệ:

- Website: https://www.aussiebeeflamb.com.vn/

- Fanpage: https://www.facebook.com/Aussiebeeflambvn