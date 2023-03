Đêm nhạc Soul of the Forest 'Tình đầu' lãng mạn và đầy cuốn hút

Sau “Đêm trở lại” ấn tượng, hành trình của Soul of the Forest 2023 được tiếp nối bằng đêm nhạc lãng mạn mang tên “Tình đầu” với những màn trình diễn đầy lôi cuốn của hai giọng ca giàu cảm xúc Trung Quân và Phượng Vũ.

Trở lại sau nhiều mong chờ của khán giả, không gian âm nhạc lãng mạn độc bản của Soul of the Forest trong năm 2023 tiếp tục được đánh thức bởi hai giọng ca nội lực, được nhiều khán giả yêu mến là Trung Quân và Phượng Vũ. Trong không khí dịu mát của những ngày cuối xuân, những khúc nhạc tình da diết, thấm đẫm cảm xúc đã đem đến cho khán giả một đêm thưởng thức nghệ thuật đáng nhớ trong dịp cuối tuần.

Trung Quân – “ông hoàng triệu view” của Soul of the Forest

Đêm nhạc Tình đầu của Soul of the Forest chào đón sự trở lại của một “gương mặt thân quen” đó là ca sĩ Trung Quân. Anh đã từng 2 lần xuất hiện trên sân khấu của Soul of the Forest và đều để lại dấu ấn đậm nét với hàng loạt bản cover thu hút hàng chục triệu lượt xem trên các nền tảng video trực tuyến.

Trở lại với Soul of the Forest lần này, Trung Quân đã làm mới các “bản hit quốc dân” như: Trót yêu, Dấu mưa, Cô đơn trên sofa, Ai chung tình được mãi, Một ngàn nỗi đau… và gửi tặng khán giả một loạt ca khúc mới như: Dự báo thời tiết hôm nay mưa, Thôi, Phim trắng đen…

Phượng Vũ gây ấn tượng trong lần đầu đến với Soul of the Forest

Bước ra từ cuộc thi âm nhạc đình đám, Phượng Vũ từng bước chinh phục khán giả với giọng hát nội lực và những sản phẩm âm nhạc chất lượng. Đến với Soul of the Forest, Phượng Vũ gửi tới khán giả những khúc tình ca da diết, gây thương nhớ nơi khán giả: Chưa bao giờ, Gửi người yêu cũ, Nếu em được lựa chọn…

Những khoảnh khắc tuyệt vời của đêm nhạc "Tình đầu" đã để lại những ấn tượng đẹp trong lòng khán giả. Hẹn gặp lại quý khán giả trong đêm nhạc tiếp theo với chủ đề "Nàng thơ" diễn ra vào ngày 1/4 với hai giọng ca mang cá tính âm nhạc độc đáo là Hoàng Dũng và Vicky Nhung.

