Đêm nay, iPhone 14 chính thức ra mắt

TPO - 10h ngày 7/9 (giờ Mỹ), tức 0h ngày 8/9 giờ Việt Nam, bốn phiên bản iPhone 14 sẽ chính thức ra mắt tại trụ sở chính của Apple. IPhone 14 Pro có thể là chiếc điện thoại thực sự làm rung chuyển dòng sản phẩm iPhone khi mang một thiết kế khác biệt đáng kể so với iPhone 13 Pro.

IPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max của Apple phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt với Samsung Galaxy S22 Ultra và Google Pixel 7 và Apple đã tạo được sự vượt trội với một camera chính 48MP mới với màn hình luôn hiển thị và chip A16 Bionic mới mạnh mẽ mà iPhone 14 thông thường không thể có được.

Phần khía đã tạo nên sự khác biệt của iPhone cũng có thể biến mất trên các mẫu Pro. Nhìn chung, sự khác biệt giữa iPhone 14 và iPhone 14 Pro có thể là điểm lớn nhất mà chúng ta từng thấy.

IPhone 14 Pro với những sự thay đổi

Theo báo cáo mới nhất, iPhone 14 sẽ bắt đầu được đặt hàng vào ngày 9/9, tức là chỉ hai ngày sau khi chính thức ra mắt. Giá bán iPhone 14 Pro tại Mỹ có thể là 1.099 USD và iPhone 14 Pro Max có thể 1.199 USD.

Một số chuyên gia công nghệ cho rằng, Apple sẽ trang bị cho iPhone 14 Pro dung lượng lưu trữ khởi điểm là 256GB, thay vì 128GB. Tuy nhiên, một nguồn tin rò rỉ khác cho rằng, Apple sẽ giữ nguyên dung lượng lưu trữ như với iPhone 13 Pro, nghĩa là chúng có dung lượng lưu trữ với 128GB, 256GB, 512GB và 1TB.

Tuy nhiên, theo một chuyên gia công nghệ, Apple có thể không sản xuất nhiều iPhone 14 Max hơn so với các iPhone thế hệ tiếp theo khác, cho thấy có thể hãng đang thử nghiệm với một chiếc iPhone tiêu chuẩn có màn hình lớn hơn.

Hình ảnh rò rỉ cho thấy bộ ba camera ở mặt sau của iPhone 14 Pro, không khác mấy so với iPhone 13 Pro với camera nhô cao hơn bởi lẽ dòng điện thoại này được cho là dày hơn 0.2mm so với iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max. Các báo cáo khác cũng cho biết mô-đun camera phía sau được nâng lên lớn hơn để chứa camera 48MP. Do đó, một rò rỉ khác cho rằng, các góc của iPhone 14 Pro (chứ không phải Pro Max) sẽ trở nên tròn hơn để phù hợp hơn với các góc cong của mô-đun mới.

Có lẽ sự thay đổi thiết kế được đồn đại đáng chú ý nhất đối với iPhone 14 Pro là việc loại bỏ khía màn hình nổi tiếng hiện nay. Apple sẽ không còn thiết kế màn hình hình tai thỏ nhưng vẫn có hai phần gồm một phần hình viên thuốc cho Face ID (nhận dạng bằng khuôn mặt) cùng với một phần nhỏ hơn.

Một bằng sáng chế mới do Apple nộp cho thấy, hãng này có kế hoạch loại bỏ màn hình không viền trên iPhone 14 Pro. Tuy nhiên, một loạt rò rỉ mới cho thấy, iPhone 14 Pro được thiết lập để có một màn hình hiển thị hình viên thuốc duy nhất.

Bốn mẫu iPhone 14 được tung ra sẽ bao gồm: iPhone 14 tiêu chuẩn, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max. Dòng iPhone 14 mini sẽ không còn xuất hiện.

Có một số tin đồn ban đầu rằng, Touch ID (nhận diện bằng vân tay) có thể quay trở lại, tuy nhiên các nhà phân tích công nghệ cho rằng, sẽ không có iPhone với Touch ID, hoặc Face ID trong vài năm nữa.

Với iOS 15.4, Apple đã làm cho Face ID của iPhone 14 có thể nhận dạng khuôn mặt ngay cả khi họ đang đeo mặt nạ. Chức năng này hoạt động rất tốt, có nghĩa là Apple có thể đã bỏ qua chức năng nhận diện bằng vân tay.

Một chi tiết nhỏ nhưng tiềm năng đáng kể là iPhone 14 Pro có thể chỉ có ở các kiểu máy chỉ dùng eSIM. Điều này có nghĩa là không còn chỗ cho thẻ SIM vật lý hiện tại, mặc dù các tin đồn nói rằng vẫn sẽ có iPhone 14 có khay SIM.

Nhiều rò rỉ đang bắt đầu xuất hiện về các tùy chọn màu sắc cho iPhone 14 Pro. Một nguồn rò rỉ từ Trung Quốc cho thấy, bên cạnh các màu Graphite, màu bạc và màu vàng quen thuộc của iPhone, màu mới nhất của iPhone 14 sẽ là màu tím đậm và xanh lam.

Những tin đồn ban đầu về iPhone 14 cho thấy Apple cuối cùng sử dụng cổng USB-C và điều đó sẽ có ý nghĩa khi nhiều thiết bị của hãng đã có kết nối USB-C.

Tuy nhiên, nhiều tin đồn gần đây khẳng định rằng, Apple sẽ gắn bó với Lightning qua cổng USB-C nhưng chuyển sang cổng Lightning được cập nhật với tốc độ truyền dữ liệu USB 3.0 nhanh hơn. Điều này phù hợp với xu thế khi EU tiến gần hơn đến việc biến USB-C trở thành bộ sạc tiêu chuẩn cho các thiết bị di động như điện thoại.

Đối với một số người, USB-C trên iPhone 14 Pro sẽ là một tính năng bắt buộc phải có. Trên thực tế, kết nối Lightning được cho là điều tồi nhất của iPhone, vì nó có thể bị hao mòn theo thời gian. Điều này có thể khiến bạn rất khó sạc điện thoại. Apple có thể không từ bỏ Lightning.

Trong khi đó, các chuyên gia công nghệ dự đoán rằng Apple sẽ chuyển iPhone sang USB-C, nhưng phải đến cuối năm 2023. Nếu dự đoán này chính xác thì công nghệ này sẽ được áp dụng cho iPhone 15.

Theo một số tin đồn, iPhone 14 Pro có thể sử dụng bảng điều khiển LTPO làm cho màn hình tươi động, luôn bật nhưng giảm tiêu hao năng lượng của màn hình, tiết kiệm pin.

Một rò rỉ vào phút cuối đã tiết lộ màn hình luôn bật trên iPhone 14 Pro. Ngược lại, các mẫu iPhone 14 tiêu chuẩn hiện được cho là có màn hình 90Hz, đây sẽ là bản nâng cấp so với 60Hz của iPhone 13.

Về kích thước màn hình, iPhone 14 Pro có thể tăng kích thước từ 6,06 inch lên 6,12 inch và iPhone 14 Pro Max từ 6,68 lên 6,69 inch.

Cuối cùng, một báo cáo từ The Elec cho thấy, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max sẽ được nâng cấp cho màn hình OLED. Màn hình dòng M12 thế hệ mới hơn sẽ chỉ dành riêng cho iPhone 14 Pro và Pro Max. Đây có thể không phải là một sự khác biệt lớn, nhưng nó vẫn là một sự thất vọng.

Tuy nhiên, một thông tin rò rỉ cho rằng, iPhone 14 Pro đã tiết lộ có camera chính 48MP, điều này cuối cùng có thể tạo ra sự thay đổi so với camera 12MP mà Apple đã sử dụng trong nhiều năm. Việc có nhiều megapixel hơn cho camera có thể sẽ cung cấp cho iPhone 14 Pro nhiều phạm vi hơn khi xử lý ánh sáng và chi tiết.

Camera siêu rộng cho iPhone 14 Pro cũng đã được nâng cấp với cảm biến cập nhật được cho là có kích thước 1,4 micromet, một mức tăng đáng kể so với điểm ảnh 1,0 micromet của iPhone 13 Pro .

Có khả năng chụp ảnh thiên văn

Sự kiện ra mắt iPhone 14 được đặt tên là "Far Out" và đây là dịp để Apple quảng bá về khả năng chụp ảnh thiên văn và chụp đêm tuyệt vời của camera iPhone 14.

Tất cả các mẫu iPhone 14 sẽ được nâng cấp camera trước, bao gồm khẩu độ rộng hơn, một ống kính 6 phần phức tạp hơn và lần đầu tiên có thêm tính năng lấy nét tự động. Điều này sẽ cho phép camera selfie của iPhone chụp những bức ảnh sáng hơn, dễ chụp hơn nhờ tính năng lấy nét tự động và sẽ ít bị biến dạng hơn.

Về thời lượng pin và sạc, các chuyên gia công nghệ hy vọng rằng, những chiếc iPhone tiếp theo sẽ không chỉ có thời lượng pin dài hơn mà còn có khả năng sạc nhanh hơn đáng kể, ngay cả khi nó chỉ xuất hiện trên iPhone 14 Pro.

Đối với 5G, iPhone 14 Pro sẽ sử dụng chip modem 5G mới nhỏ hơn, có nghĩa là nó tốn ít năng lượng hơn và có thể có thêm không gian để mở rộng pin. Điều đó có nghĩa là thời lượng pin có thể được cải thiện nhiều hơn nữa.

Ngoài kết nối di động và Wi-Fi, iPhone 14 Pro cũng có thể có khả năng kết nối với các mạng vệ tinh. Đó là một tính năng lần đầu tiên xuất hiện trong bản xây dựng cho lần ra mắt iPhone 13 năm ngoái khi khả năng này không đến kịp thời, do đó khả năng liên lạc vệ tinh khẩn cấp có thể áp dụng cho các mẫu iPhone 14.

Chức năng này có nghĩa là khi bạn đang ở trong khu vực không có kết nối di động hoặc Wi-Fi tốt, bạn có thể gửi tin nhắn văn bản đến các dịch vụ khẩn cấp qua mạng vệ tinh, thông báo cho họ về vị trí của bạn.

Hà Thu