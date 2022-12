Đề xuất tuyến đường ven hồ đẹp nhất Hải Phòng mang tên cố Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo

TPO - UBND TP Hải Phòng vừa đề xuất đặt, đổi tên một số tuyến đường và 44 tuyến phố tại các quận trung tâm, trong đó đề xuất tuyến đường nghìn tỷ ven hồ An Biên (quận Ngô Quyền) vừa đưa vào sử dụng mang tên cố Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo.

UBND TP Hải Phòng vừa trình HĐND thành phố về việc đặt, đổi tên một số tuyến đường và 44 tuyến phố thuộc 4 quận (Lê Chân, Ngô Quyền, Dương Kinh và Kiến An).

Trong đó, thành phố đề xuất đặt tên tuyến đường Đông Khê 2 (quận Ngô Quyền) theo tên cố Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (giai đoạn 1987 -1992) Lê Quang Đạo.

Đường Đông Khê 2 – giai đoạn 1 dài khoảng 2km từ ngã tư Nguyễn Bỉnh Khiêm – Văn Cao đến đường Lê Lợi, được UBND TP Hải Phòng đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Tuyến đường chạy dọc hồ An Biên, qua địa phận 3 phường trung tâm quận Ngô Quyền.

Tuyến đường nghìn tỷ ven hồ được cho là đẹp nhất thành phố cảng hoàn thành, đưa vào sử dụng đầu năm 2022. Dự án bao gồm xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật đường giao thông và đô thị dọc hồ An Biên. Theo thiết kế, tuyến đường này rộng từ 25-42,5m, vỉa hè từ 4,25-5m.

Dự án này góp phần từng bước xây dựng và phát triển đô thị trục đường Đông Khê 2 – Trần Bình Trọng – Văn Cao, theo hướng đồng bộ, hiện đại phù hợp tiêu chí đô thị loại 1 cấp quốc gia. Đồng thời, góp phần giảm áp lực lưu lượng phương tiện cho các tuyến xuyên tâm từ vành đai vào trung tâm như: Lê Lợi – Lạch Tray, Lê Hồng Phong.

Thành phố cũng đề xuất đặt tên Công viên trung tâm huyện An Dương (thị trấn An Dương, huyện An Dương) có diện tích hơn 3,5ha vừa được đầu tư nâng cấp, cải tạo thành Công viên An Dương.

Ông Lê Khắc Nam – Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết, việc đặt tên đường, phố và công trình công cộng để người dân tiện giao dịch, thông tin liên lạc và thuận lợi cho công tác quản lý đô thị, quản lý hành chính khoa học.

Đồng thời, góp phần tôn vinh những nhân vật tiêu biểu, lịch sử văn hoá, địa danh của thành phố và đất nước nhằm góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, khơi gợi lòng yêu nước, tinh thần dân tộc cho nhân dân thành phố, đặc biệt là cho các thế hệ mai sau.

Đối với đề xuất tuyến đường Đông Khê 2 với tên cố Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo để thể hiện tình cảm của nhân dân thành phố cảng tri ân những đóng góp của ông đối với với công cuộc đấu tranh chống xâm lược, giành độc lập tự do cho dân tộc.