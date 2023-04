TPO - Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 tổ chức vào cuối tháng 6 tới, Bộ GD&ĐT lưu ý thí sinh về phiếu trả lời trắc nghiệm, đồ đạc, tư trang cá nhân phải để cách xa phòng thi ít nhất 25 mét. Đề thi, đáp án chưa công khai thuộc danh mục bí mật Nhà nước độ Tối mật.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, mỗi thí sinh thực hiện ít nhất 4 bài thi, trong đó 3 bài thi: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hoá học, Sinh học) hoặc Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).

Theo hướng dẫn, Giám đốc Sở GD&ĐT quyết định chọn một số Điểm thi với số phòng thi phù hợp với điều kiện thực tế, đồng thời tạo thuận lợi cho thí sinh dự thi; bố trí cho thí sinh Giáo dục thường xuyên dự thi cùng với thí sinh lớp 12 Giáo dục THPT năm học 2022-2023 bảo đảm số lượng thí sinh lớp 12 THPT 2022-2023 chiếm ít nhất 60% tổng số thí sinh của Điểm thi. Việc sắp xếp phòng thi thực hiện tự động bằng chức năng của Hệ thống quản lý thi theo quy định.

Tại các Điểm thi, phải bố trí đủ phòng chờ cho thí sinh thi các môn thành phần của bài thi tổ hợp và bố trí ít nhất một cán bộ coi thi hoặc cán bộ giám sát cho mỗi phòng chờ để quản lý thí sinh trong phòng. Trưởng Điểm thi yêu cầu người làm nhiệm vụ tại Điểm thi nhắc thí sinh phải có mặt đúng giờ tại các phòng thi theo đúng giấy báo dự thi.

Đối với những người tham gia công tác coi thi (Trưởng Điểm thi, Phó Trưởng Điểm thi, Thư ký và Cán bộ coi thi), trong quá trình làm nhiệm vụ lại nộp thiết bị thu, phát thông tin. Trưởng Điểm thi chịu trách nhiệm tổ chức thu thiết bị thu, phát thông tin của những người đang thực hiện nhiệm vụ tại Điểm thi ngay trước mỗi buổi thi và lưu giữ, bảo quản trong suốt thời gian diễn ra buổi thi với sự phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn của công an.

Cũng như năm ngoái, kỳ thi năm nay thí sinh lưu tất cả đồ đạc, tư trang của thí sinh phải để cách xa phòng thi tối thiểu 25 mét. Thí sinh lưu ý, đi thi không mang những đồ dùng, thiết bị đắt tiền tránh thất lạc.

Trưởng Điểm thi phải bố trí địa điểm bảo đảm an toàn, cách biệt phòng thi tối thiểu 25 mét để bảo quản vật dụng cá nhân của thí sinh và các tài liệu, vật dụng không được phép mang vào phòng thi theo quy định của Quy chế thi. Khi gọi thí sinh vào phòng thi, cán bộ coi thi kiểm tra các vật dụng thí sinh được mang vào phòng thi.

Khác với những năm trước, kỳ thi năm nay cũng cấm thí sinh mang các thiết bị ghi âm, ghi hình vào phòng thi. Trước đó, thí sinh được mang các thiết bị có chức năng ghi âm, ghi hình để có thể lưu giữ bằng chứng gian lận.

Số báo danh đánh theo quy định

Trong phòng thi, số báo danh và cách phát đề thi của thí sinh cũng được quy định cụ thể. Trưởng Điểm thi quy định một số cách đánh số báo danh trong phòng thi cho từng buổi thi tại Điểm thi. Cán bộ coi thi sẽ bốc thăm cách đánh số báo danh đồng thời với bắt thăm phòng thi trước buổi thi.

Việc phát đề thi trong phòng thi được thực hiện theo một trong hai cách gồm: theo thứ tự lần lượt từ trái sang phải, từ trên xuống dưới; phát theo thứ tự lần lượt từ phải sang trái, từ trên xuống dưới.

Khi nhận túi đề thi, cán bộ coi thi thứ nhất bắt thăm cách phát đề thi. Tại phòng thi, thứ tự phát đề phải thực hiện đúng theo cách đã bắt thăm được.

Đề thi, đáp án chưa công khai thuộc danh mục bí mật Nhà nước độ “Tối mật”. Theo đó, thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước độ Tối mật đối với đề thi của các bài thi/môn thi chỉ kết thúc khi hết thời gian làm bài của bài thi/môn thi trắc nghiệm và hết hai phần ba (2/3) thời gian làm bài của bài thi tự luận.

Trước khi phát đề thi, cán bộ coi thi phải cho toàn thể thí sinh trong phòng thi chứng kiến tình trạng niêm phong của bì/túi đề thi, sự phù hợp môn thi với lịch thi và lập biên bản xác nhận có chữ ký của 2 thí sinh trong phòng thi. Chỉ được cắt bì/túi đề thi đúng giờ phát đề thi cho thí sinh quy định tại lịch thi.

Mọi hành vi cung cấp, tiết lộ đề thi trong thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước độ “Tối mật” đối với đề thi đều bị coi là làm lộ bí mật nhà nước và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngay sau khi phát đề cho thí sinh, cán bộ coi thi yêu cầu thí sinh kiểm tra tình trạng đề thi. Nếu thí sinh thấy đề thi bị thiếu trang hoặc rách, nhòe, mờ, phải lập tức báo cho cán bộ coi thi để kịp thời xử lý. Nếu quá 5 phút sau thời điểm cán bộ coi thi phát xong đề thi cho tất cả thí sinh trong phòng thi và cho phép thí sinh được đọc đề thi thì thí sinh phải tự chịu trách nhiệm.

Sau thời điểm nêu trên nếu thí sinh trong phòng thi có ý kiến về tình trạng của đề thi, cán bộ coi thi phải báo cáo ngay cho Trưởng Điểm thi qua cán bộ giám sát để báo cáo trưởng ban coi thi xử lý.

Trong quá trình coi thi buổi thi trắc nghiệm, cán bộ coi thi phải đặc biệt lưu ý nhắc nhở và kiểm tra bảo đảm thí sinh tô đúng mã đề thi trên Phiếu trả lời trắc nghiệm.

Các môn thi thành phần trong mỗi bài thi tổ hợp có cùng một mã đề thi. Thí sinh làm bài các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp theo lịch thi trên cùng một phiếu trả lời trắc nghiệm. Hết thời gian làm bài của môn thi thành phần cuối cùng của thí sinh trong buổi thi bài thi tổ hợp, cán bộ coi thi mới thu Phiếu trả lời trắc nghiệm.