Đề nghị truy tố cựu tổng giám đốc khu du lịch ở Hậu Giang

TPO - Liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Tổng giám đốc Khu du lịch Phú Hữu ở Hậu Giang cùng các đồng phạm, nguồn tin của PV hôm nay (27/3) cho hay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang vừa có kết luận điều tra, đề nghị truy tố 10 bị can.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang chuyển hồ sơ vụ án sang Viện KSND tỉnh, đề nghị truy tố 10 bị can tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Trước đó, Viện KSND tỉnh Hậu Giang hồi tháng 11/2019 đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Võ Thanh Long, năm 2020 khởi tố bắt tạm giam thêm 9 đồng phạm.

Cụ thể, bị can Võ Thanh Long (SN 1983) được xác định là người chủ mưu, cầm đầu trong việc thực hiện các thủ đoạn chiếm đoạt tiền của các bị hại. Long nguyên là Tổng giám đốc (TGĐ) Khu du lịch sinh thái Phú Hữu (huyện Châu Thành, Hậu Giang), TGĐ Công ty CP Bất động sản Cao Thắng (Cty Cao Thắng) và Công ty CP Quốc tế Ước Mơ Việt (Cty Ước Mơ Việt).

9 bị can còn lại gồm: Trần Vạn Lợi (SN 1989); Lữ Nhựt Trường (SN 1987); Nguyễn Tân Định (SN 1982); Trần Tấn Phát (SN 1992); Phạm Minh Hoàng (SN 1965); Lê Minh Thu (1980); Võ Văn Sang (SN 1992); Lê Thành Nguyên (SN 1990) và Đỗ Văn Thọ (SN 1966).

Đây là những cấp dưới của Võ Thanh Long ở Cty Cao Thắng, thực hiện theo chỉ đạo, giúp sức cho Long thực hiện hành vi phạm tội.

Ngoài ra, trong vụ án còn một bị can là Lâm Mỹ Phương, hiện đã bỏ trốn ra nước ngoài. Tháng 2/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang đã ra quyết định truy nã bị can và quyết định tách hành vi phạm tội của Lâm Mỹ Phương thành một vụ án hình sự độc lập.

Theo hồ sơ vụ án, các bị can đã tạo ‘vỏ bọc’ là khu du lịch sinh thái Phú Hữu để huy động vốn theo phương thức đa cấp thông qua việc kêu gọi hợp tác đầu tư; tiến hành thanh lý hợp đồng Cty Ước Mơ Việt, mua cổ phần Cty Cao Thắng, bán cổ phần, bán vé điện tử ITO cổng tham quan khu du lịch và vé giấy có hợp đồng…

Với các hành vi trên, các bị can đã chiếm đoạt hơn 160 tỷ đồng của của 817 bị hại ở 39 tỉnh, thành phố trên cả nước. Các bị can chỉ sử dụng một phần số tiền này để xây dựng cho dự án khu du lịch.

Thay vào đó là dùng để thanh toán số nợ mà Cty Ước Mơ Việt nợ khách hàng, chi cho hoạt động của Cty Cao Thắng, chi trả lương cho nhân viên, hoa hồng, hoàn trả tiền cho khách hàng, tiêu xài cá nhân... dẫn đến mất khả năng thanh toán cho các bị hại.

Hành vi của Võ Thanh Long và 9 đồng phạm là phạm tội có tổ chức, có sự bàn bạc thống nhất để cùng thực hiện hành vi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Như Tiền Phong đã phản ánh, về khu du lịch sinh thái Phú Hữu, trước đây là Trung tâm du lịch sinh thái Phú Hữu (ấp Phú Nghĩa, xã Phú Hữu, huyện Chậu Thành) được thành lập năm 2011 do Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Duy Danh (Cty Duy Danh) làm chủ đầu tư, với diện tích khoảng 10ha, được UBND tỉnh Hậu Giang cấp Giấy chứng nhận đầu tư ngày 24/10/2011 với ngành nghề kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành, sinh thái, nhà hàng khách sạn, karaoke và vui chơi giải trí.

Ngày 19/01/2017, Cty Duy Danh chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản trên đất cho ông Võ Thanh Long. Sau đó, Cty Cao Thắng đề nghị thực hiện dự án đầu tư và Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH&ĐT cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Ngày 15/11/2017, UBND tỉnh ban hành quyết định chủ trương đầu tư Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng Phú Hữu - Hậu Giang, với quy mô diện tích 32.000m2.

Được UBND huyện đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2018 nhưng do Cty không thực hiện cũng như không có văn bản gia hạn nên kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện không đưa vào danh mục sử dụng đất. Sau khi nhận chuyển nhượng, Cty Cao Thắng đã được hướng dẫn về trình tự, liên hệ các sở, ngành để lập các bước thủ tục trước khi đầu tư xây dựng đúng quy định, nhưng Cty không thực hiện mà lại có tờ trình đề nghị thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án với diện tích 10ha.

Ngày 05/11/2019, UBND tỉnh ban hành công văn về việc chủ trương chấm dứt hoạt động dự án nói trên. Ngày 19/11/2019, Sở KH&ĐT ban hành Quyết định số 334/QĐ-KHĐT triển khai đến Cty Cao Thắng với lý do chấm dứt hoạt động theo Luật Đầu tư số 67/2014/QH13. Sau đó không lâu ông Long bị bắt.

Võ Thanh Long là người từng đưa tiền cho một nữ phóng viên trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cụ thể, nữ phóng viên bị bắt quả tang khi đang nhận tiền (280 triệu đồng) của Long ngày 6/8/2017 tại Cần Thơ. Tháng 4/2019, TAND TP Cần Thơ tuyên phạt nữ phóng viên này 4 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.