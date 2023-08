Đề nghị truy tố 'Chị đại Long Xuyên' và 28 tay giang hồ

TPO - Ngày 13/8, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang vừa ban hành cáo trạng đề nghị truy tố 29 bị can thuộc 2 băng nhóm về 7 tội danh xảy ra tại xã Vĩnh Lợi (huyện Châu Thành ) và xã An Hảo (huyện Tịnh Biên). Người cầm đầu 1 trong 2 nhóm này mệnh danh là "Chị đại Long Xuyên".

Mâu thuẫn tranh giành địa bàn "Chị đại Long Xuyên" Nguyễn Ngọc Quyên (SN 1986, ngụ TP.Long Xuyên) và người tình Bùi Văn Huệ (SN 1989, ngụ H.Châu Thành) bị khởi tố về tội: "Giết người", "Bắt, giữ người trái pháp luật" và "Cố ý làm hư hỏng tài sản". Riêng 13 đàn em của Quyên, ngoài bị khởi tố lần lượt các tội danh trên còn thêm tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy", "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng". Nhóm thứ hai do Võ Văn Tới (SN 1986) và Lại Hữu Nghĩa (Nghĩa Mát, SN 2001, cùng ngụ huyện Châu Thành) và 13 đàn em bị khởi tố về tội "Gây rối trật tự công cộng" và "Cố ý làm hư hỏng tài sản". Kết quả điều tra, Quyên và Huệ có quan hệ tình cảm mặc dù cả 2 đều có gia đình. Quyên quy tụ được 15 đối tượng sử dụng ma túy đi theo, sẵn sàng làm theo lệnh của cô. Đầu tháng 11/2022, Quyên và Huệ thuê mặt bằng ở xã Cần Đăng (Châu Thành) mở quán nhậu thì bị nhóm của Võ Văn Tới và Lại Hữu Nghĩa (Nghĩa Mát) nhiều lần cử đàn em đến quấy phá, khiêu khích vì cho rằng tranh giành địa bàn để bán ma túy, bảo kê các sòng bạc trên địa bàn xã Cần Đăng. Ngày 2/11/2022, nhóm Quyên khoảng 13 người hẹn nhóm của Tới ra khu vực bãi rác xã Cần Đăng để giải hòa. Đến nơi, Quyên thấy nhóm của Tới khoảng 40 đối tượng mang theo dao phóng lợn, cưa máy nên bỏ chạy. Không dừng lại, nhóm của Nghĩa Mát tìm đến nhà Huệ, Dư, Huy và Dão (đàn em Quyên) dùng bom xăng và súng hăm dọa bắn, đốt nhà. Vì vậy, nhóm của Quyên đi đâu cũng chuẩn bị hung khí để đối phó. Khoảng 19 giờ ngày 11/11/2022, đàn em của Quyên là Mai Vinh Quang bị nhóm của Nghĩa Mát rượt chém ở khu vực bãi rác xã Bình Hòa nên báo cho "chị đại" biết. Lúc này, Quyên cùng Huệ, Huy và Sang đi ôtô từ Long Xuyên về Cần Đăng. Hay tin Quang bị nhóm Nghĩa Mát rượt chém, Quyên dẫn đàn em đến chi viện thì gặp Nguyễn Quang Minh (đàn em của Tới) nên bắt giữ đưa về nhà Huệ. Hỗn chiến kinh hoàng Khoảng 3 giờ sáng 12/11/2022, nhóm Quyên dùng ôtô và 4 xe máy mang theo nhiều hung khí và 2 khẩu súng đến nhà Nghĩa Mát, Khanh và Hà Hồng Nghĩa, mỗi người cầm 1 khẩu súng. Lúc này Huy và Sang đã về trước nên không tham gia cùng nhóm Quyên. Khi nhóm Quyên đến nhà Nghĩa Mát nhưng không gặp nên chửi bới và dùng đá, vỏ chai bia ném vào cửa kính gây hư hỏng tài sản rồi Khanh dùng súng bắn chỉ thiên 2 - 3 phát tại nhà Nghĩa Mát. Biết nhóm của Quyên sẽ trả thù, nhóm của Tới và Nghĩa Mát tập trung 15 đối tượng, chuẩn bị nhiều hung khí để chống trả. Khi nhóm của Quyên trên đường từ nhà Nghĩa Mát về ngang nhà Tới thấy có ánh đèn và phát hiện nhiều đối tượng đang ở bên trong nên đứng trước thách đấu. Nhóm của Tới lấy bom xăng và nhiều hung khí xông ra đâm, chém nhóm của Quyên. Chín đối tượng trong nhóm của Tới đã dùng hung khí đập phá ôtô của Quyên. Khi bị nhóm của Tới cầm hung khí tấn công, nhóm của Quyên cũng xông vào đâm, chém lại nhóm của Tới, Khanh và Nghĩa lấy súng ra bắn nhiều phát về phía nhóm của Tới. Trong lúc nhóm Quyên xông vào đâm, chém Tới thì Lê Nhựt Quy giật được cây chĩa đâm trúng vùng cổ, mặt của Nghĩa Mát 2 nhát và vào ngực Tới nhiều nhát. Sau đó, nhóm Quyên bị bắt giữ và một số ra đầu thú, còn Tới bị nhóm của Quyên đâm tử vong tại chỗ, Nghĩa Mát bị thương tích 5%. Qua quá trình điều tra, cả 29 đối tượng liên quan đã bị bắt giữ, khởi tố. An Bình