Đề nghị khởi tố vụ chồng không giao con cho vợ sau ly hôn

TPO - Thời gian qua, Ban Bạn đọc báo Tiền Phong nhận được trả lời của các cơ quan chức năng về đơn thư của bạn đọc.

1. Đơn của chị Cấn Thị Thuỳ Dương, sinh năm 1990, trú tại số nhà 113 đường Lý Thường Kiệt (phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) cho biết, ngày 19/9/2022, tại phiên xử phúc thẩm vụ án ly hôn giữa chị và anh Đ.T.K, TAND tỉnh Bắc Ninh quyết định giao con chung là cháu Đ.G.T (sinh ngày 4/9/2021) cho chị Dương nuôi dưỡng. Sau đó, chị Dương nhiều lần muốn đón con về nuôi nhưng anh K. không chấp thuận, nên đã gửi đơn tới Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) thành phố Bắc Ninh đề nghị được thi hành án (THA) theo phán quyết của toà.

Ngày 30/3/2023, Chi cục THADS thành phố Bắc Ninh có văn bản (số 294) trả lời báo Tiền Phong, cho biết: Theo đơn của chị Dương, ngày 3/10/2022, Chi cục đã ra quyết định thi hành bản án, giao người chưa thành niên là cháu Đ.G.T cho mẹ nuôi dưỡng. Chấp hành viên Chi cục THADS thành phố Bắc Ninh đã thực hiện đầy đủ các thủ tục thông báo, đôn đốc, thuyết phục anh K. tự nguyện THA nhưng không được chấp hành. Ngày 2/12/2022, Cục THADS tỉnh Bắc Ninh quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh K. về hành vi không giao con nói trên.

Tiếp đó, ngày 23/2/2023, Chi cục THADS thành phố Bắc Ninh tổ chức cưỡng chế, buộc anh K. phải giao con, nhưng vẫn không được chấp hành. Do vậy, ngày 3/3/2023, Chi cục THADS thành phố Bắc Ninh đã có công văn (số 194) đề nghị Công an thành phố Bắc Ninh truy cứu trách nhiệm hình sự đối với anh Đ.T.K do không chấp hành án, theo điều 119 Luật THADS và điều 380 Bộ luật Hình sự. Ngày 9/3/2023, Công an thành phố Bắc Ninh ra thông báo về việc tiếp nhận tin báo trên.

2. Đơn của ông Nguyễn Sơn Tường, trú tại 31 Khu biệt thự 2 bán đảo Linh Đàm (Hà Nội), có nhà đất tại phường Hoà Thuận Đông (quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) kiến nghị việc bị lấn chiếm đất nhưng chưa được giải quyết thoả đáng. Ngày 27/2/2023, UBND quận Hải Châu có văn bản (số 395) trả lời báo Tiền Phong, cho biết: Trước đây, ông Liên, bà Hoa khi xây nhà đã đề nghị được đập một đoạn tường sát với nhà ông Tường để chuyển nguyên vật liệu. Làm nhà xong, ông Liên xây lại bức tường, nhưng ông Tường thấy một đoạn tường xây không thẳng nên kiến nghị sự việc với UBND phường Hoà Thuận Đông. Sau khi kiểm tra, Tổ xác minh của phường xác định bức tường mới xây chiếm vào phần đất nhà ông Tường 0,08 mét. Khi đó, ông Tường tự làm lại tường cho thẳng, nhưng gần đây ông cho rằng khi giải quyết kiến nghị, Tổ xác minh của UBND phường Hoà Thuận Đông đã làm việc không trung thực, khách quan. Căn cứ sự việc diễn ra, kiến nghị trên của ông Tường là không có cơ sở.

3. Đơn của bà Hồ Thị Thu Lan, nhân viên kế toán Trường Tiểu học số 1 Khe Sanh (huyện Hướng Hoá, Quảng Trị) kiến nghị về việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của bà quá thời hạn quy định, trong đó có việc tạm dừng thi đua khen thưởng năm học 2021-2022 đối với bà. Ngày 10/4/2023, UBND tỉnh Quảng Trị có văn bản (số 1537) hồi âm đến báo Tiền Phong, cho biết đã chuyển đơn của bà Lan tới UBND huyện Hướng Hoá để xem xét và trả lời báo Tiền Phong theo quy định.