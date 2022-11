Đế chế đi ngược thị hiếu khán giả

TPO - Không phải là MV hào nhoáng, ăn chơi, các thành viên SpaceSpeakers “lội ngược dòng” để thực hiện sản phẩm đượm buồn, nhìn lại hành trình 11 năm của nhóm.

SpaceSpeakers là tổ chức âm nhạc xuất thân từ underground (thế giới ngầm trong âm nhạc). 11 năm trước, màu sắc âm nhạc chủ đạo của SpaceSpeakers - Rap/Hiphop và Rn’B - không hợp thị hiếu khán giả Việt. Nhưng sau chừng ấy năm, đặc biệt là hiệu ứng từ game show Rap Việt, các nghệ sĩ SpaceSpeakers được đón nhận.

Đây là tổ chức âm nhạc hiếm có trên thị trường, bởi 11 thành viên không hoạt động như một nhóm đơn thuần, mà tất cả đều có sự nghiệp riêng. Chỉ dịp nhất định, trọn vẹn thành viên SpaceSpeakers mới tụ họp để thực hiện dự án âm nhạc chung. MV A Veil of Mist đánh dấu mốc 11 năm hoạt động của nhóm.

Cú fast flow 50 chữ trong 7 giây

A Veil of Mist là sự kết hợp giữa Binz, JustaTee, SOOBIN và Rhymastic. Touliver và SlimV thực hiện khâu hòa âm - phối khí, mix-mastering. Đạo diễn Kiên Ứng - thành viên của SpaceSpeakers - sản xuất MV.

Những màu sắc tốt nhất của SpaceSpeakers hội tụ ở MV. Đó là flow rap đặc trưng của Binz, giọng hát từ JustaTee và SOOBIN, màn fast flow từ lâu mới chứng kiến trở lại ở Rhymastic, và sự kết hợp giữa 2 producer Touliver - SlimV. Trên lý thuyết, với chừng đó con người hợp lực, A Veil of Mist là bản nhạc đáng để chờ đợi.

Sau 2 ngày lên sóng, MV A Veil of Mist đã vào top trending. Trong đó, phần điệp khúc của JustaTee, đoạn SOOBIN tiếp nối, và cú fast flow (đọc 50 chữ trong 7 giây) của Rhymastic được nhắc đến nhiều như điểm sáng của MV.

Ngược lại, một số chi tiết trong MV A Veil of Mist là vết gợn cho một số khán giả. Điển hình đoạn rap tiếng Anh trong verse của Binz tạo tranh luận về sự phù hợp khi đặt vào bối cảnh bài hát.

MV mang tới cho khán giả một loạt màu sắc âm nhạc, từ thể loại Rap/Hip hop pha trộn Rn’B, đến những cá tính rất riêng của 6 nghệ sĩ, gói gọn trong 5 phút. Một ca khúc trộn lẫn nhiều mảng miếng như a Veil of Mist sẽ đi đến 2 kịch bản - đa dạng hoặc hỗn loạn - và điều này tùy vào cảm nhận riêng của từng tai nghe.

Trái ngược sự hào nhoáng, ăn chơi trong các sản phẩm gần đây của SpaceSpeakers, A Veil of Mist là gam màu u tối. Đúng như tên ca khúc - Tìm thấy nhau sau màn sương - kể lại quá trình vươn lên, từ underground đến mainstream (thị trường chính thống) của SpaceSpeakers. Trên con đường đó, họ vượt lên những chỉ trích, định kiến, để ngày nay có chỗ đứng nhất định.

Âm nhạc của A Veil of Mist không dành cho số đông, vì đi ngược thị hiếu khán giả, khác xa những sản phẩm thành công gần đây như BigCityBoi, BlackJack, Don’t Break My Heart. Đó là câu trả lời cho việc vì sao một dàn nghệ sĩ hùng hậu quy tụ, nhưng A Veil of Mist chưa “làm mưa làm gió” ở top trending.

Nhiều chi tiết khó hiểu trong MV

MV A Veil of Mist dùng tông màu chủ đạo đen - trắng, qua đó đánh bật tính chất u ám, buồn bã theo tinh thần chung của sản phẩm. 11 nghệ sĩ SpaceSpeakers, gồm Touliver, JustaTee, SOOBIN, Rhymastic, Binz, SlimV, Triple D, Cường Seven, Kimmese, Kiên Ứng và TINLE đều tham gia sản xuất. Những người còn lại góp mặt trong MV là dàn nhạc công.

Theo chia sẻ từ ê-kíp, MV A Veil of Mist khắc họa cá tính của từng nghệ sĩ. Có thể dễ nhìn ra nét đào hoa của Binz, một Touliver “ngầu”, “đăm chiêu” khi xem lại thước phim cũ, Rhymastic mạnh mẽ, luôn sẵn sàng độc lập hoạt động và SlimV không thể tách rời màu sắc âm nhạc học thuật, sử dụng các nhạc cụ truyền thống.

Với nghệ sĩ còn lại là SOOBIN, JustaTee, Triple D, Kimmese, Kiên Ứng, Cường Seven và TINLE, sự xuất hiện của họ trong MV còn nhiều ẩn số. Điển hình là chi tiết SOOBIN nằm trên con thuyền thả trôi trên sông, tách biệt phần còn lại. Sự xuất hiện của JustaTee, Triple D, Cường Seven và Kiên Ứng cũng gây tò mò về thông điệp muốn truyền tải với nhiều khán giả.

Những ẩn ý trong MV A Veil of Mist có lẽ chỉ nghệ sĩ SpaceSpeakers mới nắm rõ.

Sau tất cả, trọn vẹn đội hình nhóm hội tụ một chỗ. Bất chấp cơn mưa nặng hạt, họ vẫn tiến lên phía trước. Chi tiết đó cũng là biểu trưng của nhóm không ngừng đi lên để có vị thế như hôm nay. Tình anh em, đồng lòng, gắn bó khăng khít của SpaceSpeakers đã thể hiện rõ ở cuối MV, cũng là cảnh quay lấy cảm xúc nhiều nhất từ khán giả.

Ngày 12/11, SpaceSpeakers tổ chức Live Concert tại TP.HCM. Đó là sân khấu duy nhất sau 11 năm quy tụ trọn vẹn 11 nghệ sĩ.