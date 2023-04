Đau xót nam sinh nhảy cầu vì lỡ để mất xe máy

TPO - Trưa 25/4, Công an huyện Cần Đước, Long An nhận tin báo của người dân phát hiện một thi thể giới tính nam trôi dạt vào giữa 2 xà lan đang neo đậu trên kênh Nước Mặn thuộc địa bàn Phước Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.